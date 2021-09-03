Поговорили с основательницей сети пиццерий Maestrello Джулией Маэстрелло и узнали, как приготовить идеальный итальянский десерт без алкогольной пропитки и кофе, зато с воздушным кремом и прослойкой из клубники в придачу.
Соосновательница и бренд-шеф пиццерий Maestrello
«Тирамису — популярный итальянский десерт, вкус которого знает практически каждый. В моей семье мама Фабиана готовила свою версию — со свежим джемом из клубники и без алкогольной пропитки. Фаби предлагает экспериментировать с начинкой: если нет нужной ягоды, берите любой любимый фрукт. Мы пробовали с ананасом — получилось отлично.
Десерт стал фирменным в семье Маэстрелло — без него не обходится ни один ужин на нашей ферме в Вероне. Сладость перешла и в наше меню пиццерий, его можно взять в удобном формате с собой в стеклянной баночке за 240 рублей».
Ингредиенты
Для крема (650 г):
— Куриное яйцо — 3 шт.
— Сахарный песок — 75 г
— Сыр маскарпоне — 250 г
— Сливки «Петмол» 33%-ные — 250 г
Для клубничной прослойки (225 г):
— Свежая клубника — 250 г
— Лимонный сок — 10 мл
— Сахарный песок — 10 г
Для одной порции тирамису (120 г):
— Готовый крем — 40 г
— Печенье савоярди — 2–3 шт.
— Готовая клубника в сиропе — 30 г
— Молоко (3,2%) — 25 мл
Важно, чтобы все ингредиенты были холодными.
Как готовить
Сначала нужно сделать заготовку клубничной начинки. Для этого нарежьте ягоду кубиками по полсантиметра, добавьте лимонный сок и сахар. Перемешайте и оставьте на час.
Чтобы сделать крем, необходимо отделить желтки от белков. Желтки поместите в чашу миксера вместе с сахаром, а белки отложите в холодильник.
Взбейте содержимое чаши в течение 3–4 минут на средней скорости до однородной массы. Затем добавьте маскарпоне и перемешивайте еще 5–6 минут на большой скорости до пышной густой массы. Выложите крем в любую форму и уберите в холодильник.
Теперь влейте в чашу миксера холодные сливки и взбейте до плотности. Достаньте крем из холодильника и аккуратно соедините его со сливками, затем снова уберите охлаждаться.
Взбейте яичные белки на большой скорости до крепких пиков. Смешайте с кремом, понемногу добавляя белки и аккуратно перемешивая до однородности.
Положите печенье в отдельную посуду и разломите каждое пополам. Размочите все части в молоке.
Одну порцию десерта лучше подавать в стеклянной банке — если хотите сразу съесть компанией, берите глубокую форму.
На дно выложите пропитавшееся печенье, далее слой крема, немного потрясите банку, чтобы поверхность выровнялась. По краю добавьте клубнику в сиропе, сверху — еще один слой крема. Затем снова печенье и крем. Закройте крышкой и уберите в холодильник на 4 часа. Готово!