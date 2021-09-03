Поговорили с основательницей сети пиццерий Maestrello Джулией Маэстрелло и узнали, как приготовить идеальный итальянский десерт без алкогольной пропитки и кофе, зато с воздушным кремом и прослойкой из клубники в придачу.

«Тирамису — популярный итальянский десерт, вкус которого знает практически каждый. В моей семье мама Фабиана готовила свою версию — со свежим джемом из клубники и без алкогольной пропитки. Фаби предлагает экспериментировать с начинкой: если нет нужной ягоды, берите любой любимый фрукт. Мы пробовали с ананасом — получилось отлично.

Десерт стал фирменным в семье Маэстрелло — без него не обходится ни один ужин на нашей ферме в Вероне. Сладость перешла и в наше меню пиццерий, его можно взять в удобном формате с собой в стеклянной баночке за 240 рублей».