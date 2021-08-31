Лимонад с коноплей, сливочный сыр без лактозы и тарелки с котами — «Афиша Daily» рассказывает, что покупать истинным фуди в ближайшее время.

Мичелада на безалкогольном пиве от «Кухни на районе»

В коктейль добавляют томатный сок, специи, пару капель острого соуса и безалкогольный светлый лагер, который при желании можно купить отдельно.

Цена 127 р.
Купить Local Kitchen
Батончик «Манго-Земляника» Raw Life x «Афиша»

За сладость отвечают манго, кокос и земляника, за сытность — кешью. Батончик получился максимально летним — теплое настроение обещаем.

Цена 100 р.
Купить Raw Life
Зеленый чай с лаймом Palais des Thés

В пряный чай добавляют лайм, имбирь, кардамон и корицу. Его хорошо заварить со льдом или, наоборот, укутаться в плед и выпить горячим на свежем воздухе.

Цена 990 р.
Купить Palais des Thés
Конопляный лимонад CanLife

В меру сладкий лимонад с вытяжкой из конопли и кислотностью лимона можно выпить отдельно или разбавить любимый алкоголь.

Цена 199 р.
Купить «‎Утконос»‎
Тарелка с синим котом

Художница Саша Гунга делает яркие вазы и посуду из керамики. Плоская тарелка с котом подойдет для еды или украшения интерьера. Цвет выбирайте на сайте.

Цена 4200 р.
Купить Sasha Gunda
Сливочный сыр без лактозы Unagrande

Компания расширила линейку безлактозных сыров крем-чизом и маскарпоне. Первый идеален для тостов, в паре с томатами или авокадо.

Цена 187 р.
Купить «‎Экомаркет»‎
Абрикосовые козинаки Darы

В составе ничего лишнего: сушеные абрикосы, кунжут, мед, сок лимона и розовая соль. Козинаки удобно брать с собой — упаковка закрывается на зип-замок.

Цена 295 р.
Купить «‎Утконос»‎
Питательный батончик Bioniq Essential

Есть 4 вкуса: шоколадный, апельсиновый, с арахисовым маслом или с соленой карамелью — все глазируют темным шоколадом.

Цена 199 р.
Купить Ozon
Конфетница из дуба Alaska Wood Shop

В конфетнице можно хранить сладости, фрукты или овощи. Идеальный вариант для любителей деревянной посуды.

Цена 3000 р.
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