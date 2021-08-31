Лимонад с коноплей, сливочный сыр без лактозы и тарелки с котами — «Афиша Daily» рассказывает, что покупать истинным фуди в ближайшее время.
В коктейль добавляют томатный сок, специи, пару капель острого соуса и безалкогольный светлый лагер, который при желании можно купить отдельно.
За сладость отвечают манго, кокос и земляника, за сытность — кешью. Батончик получился максимально летним — теплое настроение обещаем.
В пряный чай добавляют лайм, имбирь, кардамон и корицу. Его хорошо заварить со льдом или, наоборот, укутаться в плед и выпить горячим на свежем воздухе.
В меру сладкий лимонад с вытяжкой из конопли и кислотностью лимона можно выпить отдельно или разбавить любимый алкоголь.
Художница Саша Гунга делает яркие вазы и посуду из керамики. Плоская тарелка с котом подойдет для еды или украшения интерьера. Цвет выбирайте на сайте.
Компания расширила линейку безлактозных сыров крем-чизом и маскарпоне. Первый идеален для тостов, в паре с томатами или авокадо.
В составе ничего лишнего: сушеные абрикосы, кунжут, мед, сок лимона и розовая соль. Козинаки удобно брать с собой — упаковка закрывается на зип-замок.
Есть 4 вкуса: шоколадный, апельсиновый, с арахисовым маслом или с соленой карамелью — все глазируют темным шоколадом.
В конфетнице можно хранить сладости, фрукты или овощи. Идеальный вариант для любителей деревянной посуды.