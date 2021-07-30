Десертная соль с сухими цветами, безглютеновая гранола, острый соус из базилика и лимонад с чили — «Афиша Daily» рассказывает, что покупать истинным фуди в ближайшее время.

Blueberry Citron Salt

The Blueprint и бренд специй Kitchen Ceremony разработали десертную соль с голубикой и цедрой лимона. Идеальна для каш, авокадо-тоста и сладкой выпечки.

Цена 3200 р.
Лимонад Lapochka с манго и чили

В составе ничего лишнего: вода, сок манго, перец чили. Вся сладость от экзотического фрукта, а перец придает напитку скорее горчинку, чем остроту.

Цена 690 р./10 шт.
Соус из базилика Lum Lum

Соусом можно дополнить любое блюдо: тушеные овощи, мясо, фруктовые салаты и даже лимонад. Острота приятная, не жгучая.

Цена 299 р.
Гранола с ягодами R.A.W. Life

Гранолу делают из фруктов, орехов и овсянки без глютена. Всего есть 4 вкуса: ягодная, с кокосом и бананом, с кофе и инжиром или шоколадная с ванилью.

Цена 400 р.
Мороженое с сибирской черникой от «Яндекс.Лавки»

В молочный десерт добавляют ягоды и сок лимона — получается сливочный вкус со сладостью черники и приятной кислотностью цитруса. Доставляют до конца лета.

Цена 89 р.
Белое какао Tilda x Bugaboo

В Tilda добавили новинки в стеклянных бутылках: какао с мятой, маття с банановым молоком и зеленый чай с содовой. Любой станет отличным решением в жару.

Цена 250 р.
Подробности по теме
7 продуктов и фуди-новинок месяца
7 продуктов и фуди-новинок месяца