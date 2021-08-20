Второй ресторан-кондитерская Niqa, лаборатория настоек и сочные хот-доги на Пятницкой, неаполитанская пицца в «Цветном» и авторские коктейли Hands Asian Bistro — «Афиша Daily» собрала самые интересные открытия июля.

Niqa Pâtisserie & Café Второе место с классическими французскими десертами и выпечкой на Тверской

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В конце июля на Тверском бульваре открылась вторая кондитерская Niqa — примерно через полтора года после открытия первого кафе на Остоженке. К основному просторному залу добавили две веранды в парижском стиле: с плетеными стульями на бульваре и с прозрачной стеклянной крышей на случай дождя. Все позиции меню делают на месте: и тесто для круассанов, и десерты по классической французской технологии, и хлеб. Каждый гость может наблюдать весь процесс приготовления и выпечки через стеклянную перегородку, отделяющую зал от открытого кондитерского цеха. В ресторане есть небольшое меню завтраков и основных блюд, но акцент сделали именно на десертах и выпечке — можно выбрать из 35 видов сладостей. Для тарталетки с малиной (550 р.) отбирают крупную и спелую ягоду, а в крем добавляют семена ванили. Несколько десертов готовят с ярким цветочным ароматом жасмина: например, макарон (180 р.) или пирожное с жасмином и абрикосом (580 р.). Чай в Niqa — от французского бренда Damman Frères. Есть 6 вариантов фруктовых или травяных чаев — вместе с чайником на стол приносят песочные часы с разноцветным наполнителем с отсчетом на 3, 4 или 5 минут в зависимости от сорта чая. Гадать, прошли ли уже нужные «пара минуток», не придется. В ресторане нет алкоголя, но есть яркие безалкогольные коктейли и домашние лимонады: «Голубая матча с малиной», малиновый латте с манго, кофейный «Кокос-ананас» или цветочный раф с лепестками роз и лавандой.

Адрес Тверской б-р, 14, стр. 5 Время работы пн-вс 9.00–0.00 Соцсети Instagram

«Л.Е.С.» Мухоморы, конопляные семечки и дикоросы

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«Л.Е.С.» — первый проект гастроботаника Андрея Колодяжного, полностью спроектированный по его же задумке. В зале ресторана привлекают внимание специально сконструированные парники, где выращивают часть продуктов для кухни, и декорированные полевыми сухоцветами большие окна, которые вкупе с пением птиц из динамиков создают ощущение нахождения на природе. Это чувство усиливают и позиции меню: блюда более чем на 70% состоят из растительных компонентов, в том числе дикорастущих трав и ягод. В ресторане не найти стандартных категорий меню — вместо «Закусок», «Салатов», «Горячего» тут «Животные», «Ягоды/грибы», «Деревья», «Растения/травы» и «Море/не лес». Куриный паштет (550 р.) готовят в виде гальки в оболочке из смородины, краба (1800 р.) подают с фенхелем и муссом из алычи с симпатичными зелеными фигурками крабиков, у зеленого садового салата (600 р.) получился интересный соус грибиш, присыпанный сверху «землей» из безглютенового хлеба, маслин и оливок. Также без глютена готовят вареники из черемуховой муки с белыми грибами и кокосовой сметаной (700 р.). Обязательно заказывайте хлеб ручной работы на закваске — его пекут с добавлением подорожника или почек тополя — и просите принести к нему сливочное масло с трюфельной пастой и мухоморами: такое точно редко где встретишь.

Адрес Тверской б-р, 9 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Соцсети Instagram

Found Больше 15 видов неаполитанской пиццы на пятом этаже «Цветного»

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Новый проект объединяет пиццерию от создателей итальянского ресторана Tinta Андрея и Ани Росляковых, магазин виниловых пластинок от команды Enthusiast Records и зону для прослушивания музыки на аудиофильском оборудовании, собранном со всего мира. Первое, за чем сюда стоит прийти, — пицца. Она получилась тонкой, в меру тягучей и с большим количеством начинки — выбрать можно из 18 классических и авторских сочетаний. Самые интересные — с креветками и гуакамоле (800 р.), с пармой и инжиром (850 р.), с тыквой и пюре из маслин (850 р.) или с грибами и трюфельным кремом (800 р.): даже если вы не очень любите дорогой гриб, не пугайтесь, тут нет трюфельного масла, а крем очень деликатный на вкус. Пиццу можно смело выбирать по настроению — из всех опробованных ни одна не подвела. Кроме выпечки есть итальянские закуски, супы, паста — например, с рагу из утки (850 р.) или с лососем и имбирем (700 р.) — и три вида лазаньи: классическая, с морепродуктами или с баклажанами. Запить все можно кофе на зерне от «Сварщицы Екатерины»: рафом с личи и инжиром, латте с соленой карамелью и малиной или холодными — со вкусом пинаколады, вишней и миндалем или эспрессо-тоником с гибискусом, клубникой и тархуном. Каждый вечер в Found играют пластинки из коллекции магазина, а в скором времени запустят музыкальную программу с диджей-сетами, экспериментальными лайвами и зарубежными гастролями.

Адрес Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 5 этаж Время работы пн-чт,вс 11.00–23.00, пт-сб 11.00–0.00 Соцсети Instagram

«Публика» Кафе на Старой Басманной с авторскими коктейлями и безалкогольным вином

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Место заняло небольшой одноэтажный особняк на Старой Басманной улице. Беленые стены, большие тропические растения, лепнина и антикварная посуда создают атмосферу старого уютного дома в вечно теплых краях вроде Шри-Ланки или Филиппин. Выбор концепции неслучайный — кафе придумала Юлия Селякова, которая выросла на Шри-Ланке, но вот уже 10 лет живет в Москве. В меню — популярные блюда в авторской интерпретации: паста с лососем с фисташками и креветочным биском (690 р.), батат фри с соусом из голубого сыра (390 р.), паштет из куриной печени с копченой грушей и арахисом (390 р.) на обжаренной бриоши или морковный суп с кокосовым молоком и имбирем (300 р.). Из сезонных блюд сейчас есть салат с теплым арбузом, тархуном и жареным халуми (320 р.) или креветки в панировке из кокосовой стружки с манго (690 р.). В винной карте найдете сорта из ЮАР, Италии и Франции и две позиции без алкоголя. Еще есть 9 легких освежающих авторских коктейлей от Владислава Тарасова из мексиканской рюмочной Paloma cantina от команды баров El copitas: Mango Collins на манговой водке и тонике из молочного улуна с сиропом белого какао, Aloe Margo на текиле с медом алоэ и взбитым белком или Blue Old Cuban на выдержанном роме с чаем, мятой и игристым — все по 550 рублей.

Адрес Ст.Басманная, 18, стр. 4 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Соцсети Instagram

Hands Asian Bistro Бистро с приличным выбором азиатского алкоголя

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Шеф-повар и ресторатор Вячеслав Казаков открыл Hands Asian Bistro по соседству cо своим первым проектом — необистро Hands. В отличие от предыдущего места с европейскими блюдами в Hands Asian Bistro предлагают экзотические азиатские позиции, интересные сочетания из премиальных ингредиентов и много сырого. При этом слишком сложных и редких блюд тоже не найти — все комфортно съесть каждый день. Из говядины вагю готовят суши (990 р./3 шт.) с соевым соусом в пипетке — достаточно пары капель, чтобы получить сбалансированный вкус, а традиционные вьетнамские паровые булочки разрезают вдоль и щедро добавляют начинку из острого ягненка с овощами (530 р.). В разделе горячего есть блюда с редкими для московских ресторанов угольной треской или трубачом — в любом много зелени: капуста бок-чой, кинза, шисо. Кроме того, советуем приглядеться к популярным никеа-роллам — миксу японской и перуанской кухни. Их отдают в тонком слайсе огурца с фуа-гра, небольшим количеством риса и угрем или с сибасом — на выбор. Без классики тоже не обошлись: есть привычные роллы «Калифорния» (880 р.) или роллы с тартаром из лосося (670 р.). Десертов в меню всего два — любой обойдется в 420 рублей, — но оба стоят того, чтобы их попробовать: целую грушу маринуют в лимонном соке с имбирем и чили и глазируют кремообразным белым шоколадом с соком юдзу, а ореховый мусс с кунжутом и лимонным соусом подают в виде трех белых кубиков. В барной карте — 9 авторских коктейлей от Романа Визе. Все очень симпатичные: например, нежный сливочный коктейль № 3 из микса вермутов с йогуртовым ликером и сиропом из цветов сакуры украсят изображением сакуры, напечатанным фотопечатью на сахарной бумаге, и принесут на брусках — кубиках из натурального дерева. Помимо коктейлей в барной карте достойный выбор азиатских крепких напитков, которые подают в глиняных пиалах ручной работы: китайский байцзю, южно-корейский соджу, саке, сетю и умэсю. Не менее интересными получились лимонады за 350 рублей — сейчас предлагают мандарин-ментол или землянику-хвою; скоро будут еще личи-маракуйя-бергамот и вишня-кокос-ваниль.

Адрес Погодинская, 2 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Соцсети Instagram

Plan to Drink Небольшой бар с хот-догами и 50 видами настоек

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На Пятницкой заработал симпатичный бар с демократичным ценником и оригинальным привлекательным меню — Plan to Drink. Открыла место команда ресторатора Сергея Гаспарова — его же проекты работают по соседству: Prscco Bar, Parka, «Моряк и чайка», Hachiko. Из еды в первую очередь пробуйте хот-доги: от 250 до 400 рублей. Если вы ожидаете увидеть сосиску на пресной суховатой булке, то будете приятно удивлены, когда вам принесут хот-дог на мягкой булочке бриошь, а вместо стандартных кетчупа и горчицы найдете страчателлу, чипсы из капусты кейл, взбитые сливки на беконе или гуакамоле с томатной сальсой. Внутрь добавляют сосиски из разного вида мяса — курицы, говядины, свинины — или веганскую. Кроме хот-догов есть большой фри-раздел с картофелем, бататом или цукини с различными добавками и соусами, которые нужно выбирать самим на свой вкус: от тартара из бычка, креветок кимчи и риета из копченой трески до трюфельного айоли и горбуши со страчателлой и хреном. Не менее важная часть меню — 50 видов настоек, которые готовят здесь же. Трехлитровые банки можно увидеть на многочисленных стеллажах и полках в зале бара, про каждую из них вам с удовольствием расскажут и нальют попробовать. Если занять место за барной стойкой, к настойкам предложат комплимент: например, к настойке со вкусом и ароматом борща дадут небольшую гренку из бородинского хлеба с говядиной.

Адрес Пятницкая, 31, стр. 5 Время работы пн-ср 17.00–2.00, чт-пт 17.00–6.00, сб 14.00–6.00, вс 14.00–2.00 Соцсети Instagram