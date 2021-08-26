В рубрике «Место на районе» мы рассказываем о небольших, но классных местах, которые не попадают в ресторанные обзоры, но важны для городского пространства. Булочная «Сусеки» на Соколе — как раз одно из таких мест. Ровный кофе, вкусные булки, розетки и другие причины зайти сюда, если окажетесь на 2-й Песчаной.

Что это «Сусеки» — сеть из трех пекарен, одна из которых находится в районе Сокол, на 2-й Песчаной, 3. Среди местных жителей заведение широко известно и популярно. На первый взгляд оно выглядит как очередное окошко to go в спальном районе, но стоит чуть-чуть притормозить и присмотреться, и окажется, что на подоконнике — пряники ручной работы, морс из шиповника и крафтовое пиво. Заказ можно сделать уже здесь и продолжить путь в сторону метро, но внутри гораздо интереснее. Чтобы пройти на следующий уровень, найдите вход под вывеской «Озон». В просторном помещении — маленький локальный рынок с колбасами, молочными продуктами и другими вкусными и недорогими вещами. Прилавок пекарни легко найти даже с закрытыми глазами по запаху свежей выпечки. Рядом стоят столики, которые относятся к лапшичной в том же помещении — перекусить можно уже тут, но… тут спрятана пасхалка. Над дверью слева от прилавка «Сусеки» есть надпись: «У нас тут кафе. Да-да, очень уютное». Внутри просторно, есть столики разных форматов — высокие, низкие, со стульями и с диванами. Но самое главное — это розетки: у каждого посадочного места их две. Вайфай придется раздать себе самостоятельно, но работать все равно будет удобно.

«Сусеки» — это и окошко to go, и витрина с булочками, и кафе. 1 из 3 В пекарне можно купить не только хлеб, но и сидр, монастырские напитки и готовую еду. 2 из 3 У каждого места в кафе — как минимум две розетки. 3 из 3

Еда Начать придется с хлеба, ведь «Сусеки» — пекарня. Хлеба нет разве что безглютенового — для него все-таки нужно специальное оборудование. Одних багетов три вида: французский с экстрактом ячменного солода, мультизлаковый с тмином и фенхелем, южный — на темном ферментированном солоде. «Батард» делают на пшеничной закваске — вариант для тех, у кого аллергия на рожь. В кукурузном хлебе — кусочки кукурузы, а в чиабатте с оливками на самом деле оливки, и их немало. Булочек много — и все они симпатичные. Редакционная рекомендация — бурек со шпинатом (95 р.): это палочка из хорошо промасленного слоеного теста с сочной начинкой из незамученного шпината. Хороши и улитки с двойным сыром по 165 рублей — сыр в них и внутри, и снаружи. Круассаны (100–150 р. в зависимости от начинки) в «Сусеках» готовят с нуля. Они мягкие, хрустят, и единственный вопрос, который возникает в процессе поедания, — какой съесть следующим? Еще одно направление — десерты. Не будем агитировать за поедание очевидных эклеров и пончиков: гораздо веселее купить огромный кусок вишневого штруделя за 130 рублей, перемазаться сахарной пудрой и умереть от сладости и вишневости. За те же 130 рублей можно взять кокосовое печенье — рассыпчатое, мягкое и сливочное. Сначала кажется, что дорого, но за такое печенье — не жалко. На кассе лежит меню обедов и завтраков. Набор небольшой, но исчерпывающий, если не собираетесь приходить каждый день. Овсяную кашу с бананом отдают за 160 рублей, а блинчики с клубничным соусом — за 200 рублей. В отмеченных публикациях пекарни в инстаграме хвалят сырники (190 р.). В обеденной части меню неожиданно нашлись салат с тигровыми креветками (360 р. за 200 г) и люля-кебаб с восточным салатом (290 р.). Есть вегетарианская опция в виде картофельной запеканки (220 р.).

Вот такой набор обошелся в 535 р. Кофе получился в подарок, так как дело было в 10 утра в будний день. 1 из 6 Печенье «Флэпджек» — овсяное с сухофруктами, 130 р. 2 из 6 Круассан, 90 р. 3 из 6 Слойка «Маковка», 90 р. 4 из 6 В «Сусеки» стоит зайти не только за выпечкой, но и за настоящим алтайским медом — 390 р. за 290 мл или 2700 р. за ведро в 3 литра. 5 из 6 Отдельная полка в морозилке выделена под мороженое от «Б.Ю.Александров». 6 из 6

Кофе Кофе — стандартный для таких мест, из автоматической кофе-машины. Спрашивать, Эфиопия или Бразилия, бесполезно и даже вредно — готовят на бленде. Это большой плюс, так как профессиональная кофе-машина и spesiality-кофе требуют опытных бариста, чтобы результат нравился всем гостям. Здесь же кофе стабильно нормальный: не горчит, не кислит, обладает стандартными кофейными характеристиками. Прямо как в «Макдоналдсе». До 11 утра по будням при покупке булочки любой кофе нальют бесплатно.

Что еще здесь можно купить Кроме кофе и булочек, в кафе есть мороженое — и стаканчики от «Вологодского пломбира», и эскимо от «Б.Ю.Александров». Пельмени ручной лепки от Росторгуевского агропромышленного комплекса, напитки от «Сергиева канона» — сбитень, морс из шиповника и облепихи (по 160 р.) и сидры, в том числе арбузный. Для ценителей простой русской пищи — полка с льняной кашей, льняным маслом и льняным семенем, а также соево-белковый коктейль с интригующим названием «Пища богов». Нашелся и алтайский мед (2700 р. за 3 л, 390 р. за 290 мл). Бонус — фермерские молочные продукты: молоко, творог и сметана. То есть набор для завтрака из свежих и натуральных продуктов хорошего качества можно собрать за один раз. Разве что за фруктами придется пойти в соседний продуктовый.

Выводы «Сусеки» — место на все случаи жизни: чтобы поработать или спокойно попить чаю на мягком диване, позавтракать, пообедать, перехватить булочку для себя или ребенка, за пару минут добыть круассан и кофе, чтобы продолжить забег по Москве. Есть и минусы: все-таки в самом кафе не хватает естественного света и решетки на окнах не способствуют расслаблению. Жаль, что румяные слойки кладут на бумажную тарелку, которая оказывается на сером пластиковом подносе: с настоящей посудой было бы куда наряднее. С другой стороны, бумажную не нужно мыть. Но это мелочи. В «Сусеках» вкусно, недорого, есть розетки, и в центр ехать необязательно. Обратите внимание на эту пекарню, если бываете рядом или живете на Соколе.

Адрес 2-я Песчаная, 3 Время работы 9.30–22.00 Instagram @suseki.su