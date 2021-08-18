В августе на 9-й Советской открылась Osteria Betulla — новый проект шефа и совладельца ресторана Birch Хезрет-Арслана Бердиева. Мы побывали в нашумевшем месте — рассказываем, какой получилась итальянская столовая и почему назвать ее так можно лишь отчасти.
Концепция
Остерии в Италии — демократичные заведения без напечатанных меню, с простым дружелюбным сервисом и достаточно низкими ценами. В случае с новой «березой» (birch — «береза» с английского, betulla — с итальянского) назвать ее настоящей итальянской столовой можно только в шутку. Тут слишком модно, слишком красиво, слишком много ожиданий — в аккаунте ресторана, где публикаций пока меньше, чем пальцев на одной руке, уже 10 тысяч подписчиков.
За хорошей итальянской едой от Бердиева выстраивается очередь — забронировать стол сложно, но обещают всегда оставлять 5 мест у барной стойки, которые можно будет занять без брони.
Интерьер
Интерьером ресторана занималось DA bureau, которое уже не раз отвечало за дизайн значимых гастрономических проектов (Birch, Cococo Bistro, Bio My Bio, «Пицца 22 см»). Внутри много света, белые и бежевые оттенки, деревянная мебель, зеркальный шкаф с вином, скрывающий лестницу, и пол из травертина — известкового туфа. Все работает на то, чтобы гости смогли забыть, что находятся в подвале.
Владельцы, зная что такое «всегда полная посадка», учли и места для ожидания: в боковых нишах есть столы, за которыми можно выпить бокал вина. Говорят, изначально искали место под производственные помещения Birch, но удалось сделать еще и отдельный ресторан.
Еда
В Betulla минималистичное меню из 16 позиций: все можно попробовать за два-три визита. Пока гость ожидает заказ, принесут традиционные хлебные палочки гриссини с луковым майонезом — они так удались, что можно увлечься и испортить себе аппетит до подачи основных позиций.
Раздел «Стартеры» получился хорошим. В первую очередь нужно попробовать томатную фокаччу, которую подают с оливковым маслом (190 р.), — ее можно взять домой, даже если вы не планируете сидеть в ресторане. Особенно по такой цене. Вителло-тоннато назвали телятиной с соусом из печени трески (490 р.) — его наливают на блюдо при госте, в ленте инстаграма будет смотреться особенно хорошо. Обойтись без крокетов «Цезарь» из перепелки (390 р.) или жженого баклажана с соусом из моцареллы (490 р.) тоже никак нельзя. Порции небольшие, бояться, что будет слишком сытно, не стоит. За вкусом же пришли. С этим тут все в порядке.
Паста в итальянском заведении должна быть свежей. Такой принцип и здесь: все делают вручную и подают сразу. Особенно выделяются ньокетти-карбонара с желе из пармезана и желтком конфи (550 р.). Сочетание сыра, свиных щечек и желтка идеальное. Из горячего каждый, кто уже был в Betulla, хвалит пирог с уткой и фуа-гра (890 р.) — самое дорогое блюдо стоит всех потраченных денег.
На десерт берите «карту Италии» с мини-пирожными (550 р.): тирамису, римская пицца с моцареллой и малиной, канноли с фисташковым кремом и лимонный тарт. Выглядит отлично, но есть сложно. Если официант не сделает акцент на том, что в рот пирожное нужно класть, не кусая, весь крем от канноли окажется вокруг. А тирамису вообще странно брать руками, оно слишком мягкое, хоть и сделано на высоком уровне.
Вино и кофе
В винной карте, которую собирала Вероника Вильчик (Birch, «Чабрец»), много бокальных позиций от 350 рублей и большой выбор игристого. Кроме того, есть безалкогольные вина. Может быть, именно Betulla поможет ему стать более популярными в Петербурге.
От итальянского заведения ждешь идеальный кофе. Или хотя бы приличный. Надеемся, что команда остерии поработает над этим, потому что сейчас капучино допивать не хочется: он слишком горчит, а пене не хватает плотности. Проблема, может быть, в технике или в выбранном зерне, но за утренним кофе сюда возвращаться не стоит.
Сервис
Маленькое помещение наполнено официантами, администраторами и другим персоналом. Это, с одной стороны, обеспечивает очень быстрый сервис, с другой — не успеваешь привыкнуть к человеку, который обслуживает твой стол, и понять, кому при желании задавать вопросы. Это еще раз напоминает нам о столовой — круговая порука, все отвечают за все. Как относиться к этому? С пониманием.
Для кого
Ресторан уже наполнен гостями, которые ждали его открытия. Это те, кто любит новые места, ценит качественные продукты и уважительное к ним отношение; люди с высоким уровнем дохода; инстаграм-блогеры, которым нужны новые локации для фотосессий; представительницы «светского Петербурга» и просто те, кто обожает итальянскую кухню и то, что делает Бердиев. Интересно посмотреть, как будет меняться меню и что нового он придумает в будущем.