В августе на 9-й Советской открылась Osteria Betulla — новый проект шефа и совладельца ресторана Birch Хезрет-Арслана Бердиева. Мы побывали в нашумевшем месте — рассказываем, какой получилась итальянская столовая и почему назвать ее так можно лишь отчасти.

Концепция Остерии в Италии — демократичные заведения без напечатанных меню, с простым дружелюбным сервисом и достаточно низкими ценами. В случае с новой «березой» (birch — «береза» с английского, betulla — с итальянского) назвать ее настоящей итальянской столовой можно только в шутку. Тут слишком модно, слишком красиво, слишком много ожиданий — в аккаунте ресторана, где публикаций пока меньше, чем пальцев на одной руке, уже 10 тысяч подписчиков. За хорошей итальянской едой от Бердиева выстраивается очередь — забронировать стол сложно, но обещают всегда оставлять 5 мест у барной стойки, которые можно будет занять без брони .

Интерьер Интерьером ресторана занималось DA bureau, которое уже не раз отвечало за дизайн значимых гастрономических проектов (Birch, Cococo Bistro, Bio My Bio, «Пицца 22 см»). Внутри много света, белые и бежевые оттенки, деревянная мебель, зеркальный шкаф с вином, скрывающий лестницу, и пол из травертина — известкового туфа. Все работает на то, чтобы гости смогли забыть, что находятся в подвале.

Из по-настоящему «столовского»: на ограниченном пространстве в ресторане всего 28 мест — вы, как в общепите, будете лишены какой‑либо приватности. Ради возможности «прикоснуться к прекрасному» можно и потерпеть, но не все на это готовы.



Владельцы, зная что такое «всегда полная посадка», учли и места для ожидания: в боковых нишах есть столы, за которыми можно выпить бокал вина. Говорят, изначально искали место под производственные помещения Birch, но удалось сделать еще и отдельный ресторан.

Еда В Betulla минималистичное меню из 16 позиций: все можно попробовать за два-три визита. Пока гость ожидает заказ, принесут традиционные хлебные палочки гриссини с луковым майонезом — они так удались, что можно увлечься и испортить себе аппетит до подачи основных позиций. Раздел «Стартеры» получился хорошим. В первую очередь нужно попробовать томатную фокаччу, которую подают с оливковым маслом (190 р.), — ее можно взять домой, даже если вы не планируете сидеть в ресторане. Особенно по такой цене. Вителло-тоннато назвали телятиной с соусом из печени трески (490 р.) — его наливают на блюдо при госте, в ленте инстаграма будет смотреться особенно хорошо. Обойтись без крокетов «Цезарь» из перепелки (390 р.) или жженого баклажана с соусом из моцареллы (490 р.) тоже никак нельзя. Порции небольшие, бояться, что будет слишком сытно, не стоит. За вкусом же пришли. С этим тут все в порядке.

Средиземноморский суп с морепродуктами (550 р.) немного выбивается из заданного ритма. Все блюда, несмотря на «столовую», необычные — и внешне, и по своей сути. Суп оказался слишком простым. Лучше берите гаспачо в паре с тосканским салатом панцанеллой (390 р.) или сразу переходите к горячему.

Паста в итальянском заведении должна быть свежей. Такой принцип и здесь: все делают вручную и подают сразу. Особенно выделяются ньокетти-карбонара с желе из пармезана и желтком конфи (550 р.). Сочетание сыра, свиных щечек и желтка идеальное. Из горячего каждый, кто уже был в Betulla, хвалит пирог с уткой и фуа-гра (890 р.) — самое дорогое блюдо стоит всех потраченных денег. На десерт берите «карту Италии» с мини-пирожными (550 р.): тирамису, римская пицца с моцареллой и малиной, канноли с фисташковым кремом и лимонный тарт. Выглядит отлично, но есть сложно. Если официант не сделает акцент на том, что в рот пирожное нужно класть, не кусая, весь крем от канноли окажется вокруг. А тирамису вообще странно брать руками, оно слишком мягкое, хоть и сделано на высоком уровне.

Вино и кофе В винной карте, которую собирала Вероника Вильчик (Birch, «Чабрец»), много бокальных позиций от 350 рублей и большой выбор игристого. Кроме того, есть безалкогольные вина. Может быть, именно Betulla поможет ему стать более популярными в Петербурге. От итальянского заведения ждешь идеальный кофе. Или хотя бы приличный. Надеемся, что команда остерии поработает над этим, потому что сейчас капучино допивать не хочется : он слишком горчит, а пене не хватает плотности. Проблема, может быть, в технике или в выбранном зерне, но за утренним кофе сюда возвращаться не стоит.

Сервис Маленькое помещение наполнено официантами, администраторами и другим персоналом. Это, с одной стороны, обеспечивает очень быстрый сервис, с другой — не успеваешь привыкнуть к человеку, который обслуживает твой стол, и понять, кому при желании задавать вопросы. Это еще раз напоминает нам о столовой — круговая порука, все отвечают за все. Как относиться к этому? С пониманием . Для кого Ресторан уже наполнен гостями, которые ждали его открытия. Это те, кто любит новые места, ценит качественные продукты и уважительное к ним отношение; люди с высоким уровнем дохода; инстаграм-блогеры, которым нужны новые локации для фотосессий; представительницы «светского Петербурга» и просто те, кто обожает итальянскую кухню и то, что делает Бердиев. Интересно посмотреть, как будет меняться меню и что нового он придумает в будущем.