Как сделать так, чтобы ребенок съел все овощи? Лалех Мохмеди решает эту проблему просто: блюда она готовит в виде персонажей мультфильмов. Все они из натуральных ингредиентов и полезны для маленьких детей. Главное — все это можно повторить на собственной кухне.

Кто это? Лалех Мохмеди в своем инстаграме создает из еды целый мир. На тарелке — персонажи знаменитых мультиков и не только: Шрэк, Губка Боб, Канье Уэст и Джокер. Женщина вдохновляется любимыми персонажами своих детей. Вообще аккаунт «Дневники еды Джейкоба» появился именно из‑за ее сына. Он был привередливым и не хотел есть полезную еду. Однажды утром Лалех решила превратить полбяной блин во льва — сын был без ума от получившегося и съел все. Теперь Джейкоб ест художественные блюда каждый день.

Почему стоит подписаться и что повторить? Сразу не скажешь, что все эти персонажи съедобные. Непонятно, как из фрикаделек и спагетти получился такой красивый и реалистичный Альберто из нового мультика «Лука». Кстати, Лалех создала целую серию персонажей из этого мультфильма — почти все лица сделаны с помощью простого картофельного пюре.

Блюда Лалех пытается делать как можно полезнее. Она не использует консерванты, сахар и даже соль, если она уже есть в сыре, например. А из красителей у нее овощи, голубая спирулина (с ней сделан Джинн из «Аладдина») и активированный уголь.

Почти каждая работа — полноценные завтрак, обед или ужин. А некоторые делаются не для поедания, а просто для веселья и красоты. В тех рецептах, которые можно съесть, продукты довольно простые и хорошо сочетаются друг с другом. Например, Наруто собран из панкейков, фруктов и ягод, а малыш Йода — из тыквенных семечек, клубники и воздушного риса. Тривиальная рисовая каша приобретает особый шарм.

Под каждым фото есть описание ингредиентов. Для некоторых рецептов есть видео, где Лалех показывает, как делает своих персонажей. Одно из простых блюд-картин — петушок Хей-хей из «Моаны». Вам понадобятся только перец, морковь, капуста, шпинат и лук. А вместо черных панкейков для зрачков можно взять перец горошком (главное — не есть его). Вырезать элементы получится у всех: специальных приспособлений, кроме ножа и ножниц, не потребуется.