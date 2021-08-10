Кот Лего живет в Китае, он мило мяукает и готовит собственными лапами блюда китайской кухни, десерты и напитки. Получается не хуже, чем руками. Рассказываем, что можно приготовить по его рецептам и почему на котика-повара стоит подписаться.

Кто это? Лего — первый кот во всей Сети, который начал делиться кулинарными рецептами. В каждом видео — его лапы: они режут овощи, отбивают мясо и держат ложку для поедания супа. Очарование очарованием, но готовить лапками все-таки трудно — на еде постоянно остается шерсть. Но Лего это мало касается, всю еду пробует его хозяйка. Ему остается только облизываться в конце.

Почему стоит подписаться и что повторить? Канал не только для фанатов китайской кухни и котиков. Блюда там самые разные — от утки в пиве до чизкейков. Здесь много несложных рецептов курицы и вариаций на тему тостов, их точно можно повторить на домашней кухне. Самое простое, что готовит кот Лето, — онигири. Необходимые ингредиенты: рис, овощи, нори и любая рыба для начинки. Из новых рецептов — летняя подборка напитков и десертов из арбуза с цитрусовыми, мороженым и газировкой.

Но китайских блюд на канале достаточно, и с ними уже сложнее. Китайская кухня довольно специфическая, и не все продукты получится найти в обычных магазинах. Если грибы эноки и тофу можно купить в супермаркете через дорогу, то дуриан, морские ушки и ростки бамбука придется поискать в специализированных магазинах. Например, сычуаньское блюдо маосюэван вы вряд ли решитесь приготовить, даже если найдутся нужные ингредиенты. Это суп на основе утиной крови. Ее кладут в суп в виде желе, добавляют требуху и спаржевый салат уйсун — гибрид сельдерея и салата. Единственная возможность достать уйсун в России — вырастить самим.

Кот Лего часто готовит в пароварке, но с таким же успехом повторить рецепт можно с помощью кастрюли или сковородки. Чтобы перемешивать ингредиенты, Лего по китайской традиции использует палочки, но ничего не сможет помешать вам смешивать еду обычной ложкой или даже руками.

Если готовить все-таки лень и хочется расслабиться, то включайте видео с Лего фоном. Многие из них сняты в формате АSMR — слушайте и наслаждайтесь.