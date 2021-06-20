Найти красивую керамическую или стеклянную посуду не составит труда — ее продают и в больших масс-маркетах, и в различных начинающих инстаграм-проектах. Мы решили пойти дальше и рассказать о 10 интересных российских производителях посуды из дерева — любой предмет можно заказать онлайн.

Woodeez Плошки с резьбой и различные узоры на досках

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Основатель, мастер и дизайнер марки Станислав Буковски создает изделия из дуба и вываривает их в льняном масле, чтобы посуда служила дольше и не разрушалась от влаги. У всех предметов различные узоры и цвета — идентичных рисунков на посуде не найти, поэтому легко подобрать подходящий для вашей кухни вариант. Кроме мисок и тарелок разной формы, есть большой выбор двусторонних досок, которые можно использовать как для подачи, так и для разделки.

«Труд» Большие миски и тарелки интересных форм

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Мастерская «Труд» Эльдара Зейтуллаева находится в небольшом поселке Мысхако на берегу моря, рядом с лесом и горами. Пространство производства поделили на два блока: в первом делают посуду для салатов, специй, супов и выпечки; во втором — объекты интерьера от ваз до сосудов для растений. Мастер любит экспериментировать с формами и текстурами дерева — получаются необычные предметы, которые точно не затеряются на кухне. Делают посуду небыстро — деревья не пилят специально, а используют уже срубленные или упавшие ранее.

«На Дубе Том» Деревянная посуда в форме животных для хранения и нарезки еды

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Предметы марки многофункциональны: подставки под кружки могут стать пиалами для орехов или емкостью для украшений, ключей или мелочи, а на больших досках-подносах удобно резать еду и сразу подавать на стол. Последние можно найти самых разных форм и размеров: от квадратных и круглых до позиций в форме солнца, сердца или животных: кита, зайца или птицы.

Slow Home Изделия из упавших деревьев в единственном экземпляре

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Семейная мастерская и небольшая лавка родом из Самары. Владельцы Егор и Аня Самойловы создают посуду из дерева, текстиль, интерьерные картины и гобелены. Особенность проекта — использование в производстве уже упавших деревьев. Это помогает предотвратить их последующее гниение или сжигание и дает древесине вторую жизнь. На заказ посуду не делают, каждый предмет уникален.

Aja Workshop Готовые разделочные доски и изделия на заказ

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В Aja найдете кухонные доски самых разных форм, размеров и цветов — на всех неизменно видна структура дерева. В досках для подачи еды делают специальное углубление для соусника, а на разделочные удобно поставить несколько небольших стаканов и мисок и использовать как поднос. Если вы хотите доску определенной формы, в мастерской ее смогут вырезать по эскизу или описанию.

Kitskivi Яркие тарелки разных форм в центре Москвы

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Кроме классических форм и цветов, есть бирюзовые овальные супницы, волнообразные миски для фруктов или треугольные тарелки с темным краем. Все предметы делают вручную в единичном экземпляре из ясеня, дуба или грецкого ореха. После шлифовки покрывают двумя слоями масла с твердым воском — такая посуда не пострадает от горячей пищи и любых моющих средств. Заказ можно оформить в инстаграм или сделать выбор в мастерской в центре города.

Mawood Деревянная посуда с животными мотивами

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Три года назад фотограф Дмитрий Камушкин начал работать с деревом и открыл мастерскую. В магазине можно найти подносы, чаши, брутальные тарелки в форме медвежьей лапы или элегантные блюда с выпуклыми краями — всю посуду изготавливают из цельных кусков древесины, не используя клей. Пропитку на основе льняного масла и пчелиного воска для обработки готовых изделий мастер варит самостоятельно в домашних условиях.

Alaska Wood Shop Минималистичная посуда, которая подойдет любой кухне

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В 2018 году Михаил Ильин открыл небольшую столярную мастерскую, где изготавливал предметы декора. Сейчас ассортимент заметно расширили: есть боулы для завтраков, конфетницы, глубокие и плоские тарелки с резными бортами. Все изделия, будь то посуда или ваза, выглядят изящно — Линии, оттенки и узоры вырезают вручную и не повторяют. Найти и заказать идеальный вариант можно в инстаграм.

Tree Soul Глянцевые разделочные доски от молодой марки

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Владимир начал мастерить из дерева прошлым летом: отсутствие опыта компенсировало большое желание мастерить. С помощью лобзика были созданы первые доски: овальные с большими ушками. Сейчас можно выбрать варианты от треугольных с изогнутыми ручками до досок-тарелок из спила карагача с яркими вставками из эпоксидной смолы. Предметы изготавливают из массивов разных деревьев: ясеня, черного или грецкого ореха, дуба — это позволяет расширить выбор текстур и оттенков.

ПаLka Куховные приборы из дуба с фирменной символикой

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Два года назад в ПаLka делали только держатели для бумажных полотенец. Сейчас ассортимент пополнили ложками, ножами, скалками, подставками для яиц или тортов — все неизменно из дерева. Каждая полезная деревяшка перед выходом в тираж проходит тестирование на функциональность и надежность — владелицы Светлана Слепухина и Юлия Лебедева используют новые образцы на домашней кухне, чтобы убедиться в их прочности и удобстве.