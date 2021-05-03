Чипсы со вкусом яичницы, вафли с гречихой и яркие порошки из сублимированных фруктов и ягод — рассказываем, что из продуктов обязательно покупать в этом месяце.

Dragon Berry Latte от Color Eat

Разноцветные порошки из сухих фруктов, ягод и специй можно заварить с молоком вместо кофе или добавить в выпечку в качестве натурального красителя.

Цена 850 р. / 100 г, 1500 р. / 250 г
Шоколадная паста с горьким шоколадом и фундуком Ucandy

Паста с высоким содержанием белка и натуральным составом — отличная альтернатива магазинной. Ее хорошо намазать на утренний тост или положить в кашу.

Цена 590 р.
Гречишные вафли Nature’s own factory

Между тонкими вафлями — фирменный белый или молочный шоколад марки с гречихой. Выбирайте по вкусу — все отличные.

Цена 80 р.
Чипсы Quillo Fried Egg

Картофельные чипсы со вкусом поджаренной глазуньи для всех неравнодушных к соленому и хрустящему. Найти можно в «Экомаркете».

Цена 345 р.
Use Juice

В соки и смузи добавляют овощи, ягоды, фрукты, травы и специи в разных пропорциях. На фото «Фито-тоник» со сладким и черным перцем, куркумой и имбирем.

Цена 400 р.
Сгущенка с маття из Flip

В сети экологичных кофеен разработали коллекцию сгущенок с разными вкусами. Мы выбрали приятно сладкий вариант с травянистым вкусом японского чая.

Цена 285 р.
Конфеты «Голубая нуга» в шоколадной глазури

Веганские тягучие конфеты со сливочным ореховым вкусом. В составе нет рафинированного сахара, а в качестве красителя добавляют голубую спирулину.

Цена 149 р.