Чипсы со вкусом яичницы, вафли с гречихой и яркие порошки из сублимированных фруктов и ягод — рассказываем, что из продуктов обязательно покупать в этом месяце.
Разноцветные порошки из сухих фруктов, ягод и специй можно заварить с молоком вместо кофе или добавить в выпечку в качестве натурального красителя.
Паста с высоким содержанием белка и натуральным составом — отличная альтернатива магазинной. Ее хорошо намазать на утренний тост или положить в кашу.
Между тонкими вафлями — фирменный белый или молочный шоколад марки с гречихой. Выбирайте по вкусу — все отличные.
Картофельные чипсы со вкусом поджаренной глазуньи для всех неравнодушных к соленому и хрустящему. Найти можно в «Экомаркете».
В соки и смузи добавляют овощи, ягоды, фрукты, травы и специи в разных пропорциях. На фото «Фито-тоник» со сладким и черным перцем, куркумой и имбирем.
В сети экологичных кофеен разработали коллекцию сгущенок с разными вкусами. Мы выбрали приятно сладкий вариант с травянистым вкусом японского чая.
Веганские тягучие конфеты со сливочным ореховым вкусом. В составе нет рафинированного сахара, а в качестве красителя добавляют голубую спирулину.