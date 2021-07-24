У ресторанов продолжается трудный период и восстановление после ограничительных мер. Сейчас самое время поддержать любимые заведения и одновременно купить классный подарок друзьям или порадовать себя новой вещью. Выбрали для вас нужные сувениры из московских ресторанов — от термокружки до презервативов, сумок и различных предметов одежды.

Pims Tea Чехлы для iPhone и AirPods и носки

Чехол Pss, I’m sensible, 1200 р. 1 из 3 Носки, 500 р. 2 из 3 Чехол Pss, I’m strange, 1500 р. 3 из 3

Популярные в тиктоке стаканчики с разноцветным чаем — идеальный спутник в жару на каждый день. Мерч проекта тоже пригодится в повседневной жизни. Можно купить плотные белые носки с разноцветными буквами и фирменными символами (500 р.) или яркие чехлы для AirPods (2900 р.) и iPhone 11 и 12 в версиях Pro или Pro Max. Цена на чехлы для смартфона зависит от материала и расцветки — самый дешевый обойдется в 1000 рублей. Все продают в кафе на Патриарших. В августе в Pims Tea запустят приложение с большим разделом с мерчандайзом и собственной доставкой — добавят худи и штаны от 4000 рублей.

ABC Термос из стали, футболки и детская одежда

Боди для детей Gen Z, 1000 р. 1 из 3 Термос, 1450 р. 2 из 3 Футболка Samurai, 1800 р. 3 из 3

Футболки (1800 р.) и худи (3400 р.) с минималистичным узором отшивают в базовых цветах — есть белые, черные и серые с буквами или логотипом проекта. Кроме одежды для взрослых, продают детское хлопковое боди за 1000 рублей. Сейчас на все вещи действует скидка от 400 до 600 рублей. Для истинных фуди есть кокосовая сгущенка (550 р.), кофейный мед (550 р.), набор чашек из керамики (2350 р.) и стальной термос, который сохранит тепло напитка в течение пяти часов (1450 р.). Пока сайт обновляют, заказать можно в директе инстаграма.

«Рихтер» Халаты с изображениями животных

Художница Алиса Йоффе совместно с «Рихтером» и текстильным брендом the.DOT.home создала халаты c животными — оберегами отеля: львом, тигром, гиеной, цаплей, перепелкой, леопардом. Все очень красиво, но дорого — 45 000 рублей за штуку. Кроме халатов, есть крем для тела на основе масла из рисовых отрубей, соль для ванн и сахарный скраб с маслами абрикоса и авокадо, разработанные совместно с брендом Pure Love, и массивные очки от Cultura в сером, черемуховым и оливковым цвете. Цены на косметику начинаются от 3000 рублей, очки обойдутся в 9900 рублей. Купить любую вещь можно в отеле-ресторане «Рихтер» на Пятницкой.

Happy End Bar & Kitchen Сумки, кепки и блестящие чокеры

Сумка Happy End, 5000 р. 1 из 3 Кепка Nastraze, 9500 р. 2 из 3 Чокер Nastraze, 7500 р. 3 из 3

Сейчас в баре продают большие яркие сумки, футболки, худи, чокеры и кепку. Последнюю разработали совместно с Nastraze. На черном головном уборе блестит логотип (Y) из страз — стоит изделие 9500 рублей. В этой же найдете широкий чокер из белых и розовых камней за 7500 рублей. Еще есть черные и розовые худи с фирменным лого на спине и груди (7000 р.), футболки с авторскими коллажами французского художника Эмира Широ (5000 р.) и яркие шоперы в четырех цветах: желтый, черный, нежно- и ярко-розовый (5000 р.). Купить все можно на месте или заказать в инстаграме проекта.

Mitzva Bar Фляга, худи и плакат

Плакат «Кислый, сладкий, горький, новый», 2000 р. 1 из 2 Фляга с гравировкой из нержавеющей стали, 2000 р. 2 из 2

В баре с еврейской едой предлагают купить плакат-календарь на 2021 год формата А2 (2000 р.). Можно убить двух зайцев одним выстрелом — кроме возможности не потеряться во времени, постером можно разнообразить минималистичный интерьер. Плакат разработали совместно с Partisan Press — печатают с деревянного наборного шрифта на старом прессе. На сайте также найдете флисовый свитшот «Кислое, сладкое, горькое» (2600 р.), кожаный кошель ручной работы с фирменным логотипом (5000 р.), значок с всевидящим оком (660 р.) и флягу с гравировкой из нержавеющей стали, которую удобно брать с собой в любые путешествия (2000 р.). При покупке тару бесплатно наполнят настойкой на изюме — пейсаховкой — и отдадут вам.

Underdog Футболки, стикеры и воск для скейтборда

Футболка Skateboarding Day x Jameson, 2000 р. 1 из 3 Воск для скейтборда, 400 р. 2 из 3 Стикерпак, 666 р. 3 из 3

В главном месте города с уличной едой сейчас продают белую футболку Skateboarding Day x Jameson (2000 р.), лонгсливы, окрашенные вручную, из коллаборации с Stronghold Division (3000 р.) и воск для скейтборда в форме косточки и с запахом кока-колы за 400 рублей. Пока ждете свою картошку или хот-дог с лисичками из сезонного меню, рассмотрите фирменный стикерпак за 666 рублей со словом Underdog на знакомых логотипах известных брендов и попробуйте найти хоть одну причину его не купить.

«На вина!» Бокалы с гравировкой и тубусы под вино

Бокал «Вино знает», 850 р. 1 из 3 Футболка «Вино знает», 1000 р. 2 из 3 Тубус для бутылки вина, 370 р. 3 из 3

Футболки (от 1000 р.), свитшоты (от 2000 р.) и бокалы Chef & Sommelier (850 р.) делают с надписями по теме, например, «Вино знает» или «Чрезмерное потребление». Отдельного внимания стоят тубусы для вина разных цветов (370 р.) — хороший вариант для упаковки подарочной бутылки, которую не всегда удобно класть в пакет. Если с подарком определиться не получилось, можно купить сертификат на любую сумму или дегустацию. Весь мерч разработала дизайн-студия Hattomonkey, приобрести можно в барах в Москве и Санкт-Петербурге или на сайте.

«Ровесник» Лонгсливы, обложка на студенческий, шоперы и вязаная балаклава

Лонгслив «Про завтра подумаем завтра», 2500 р., футболка, 1500 р. 1 из 3 Обложка для студенческого, 200 р. 2 из 3 Лонгслив «Не по возрасту, а по духу», 2500 р. 3 из 3

В «Ровеснике» большой выбор мерчандайза, который отлично подойдет на каждый день. В коллекции белые майки с длинным рукавом и яркими деталями (2500 р.), плотные шоперы из хлопка в том же стиле (800 р.) и объемные худи за 2500 рублей в двух цветах: черном и красном. Кроме того, есть теплая вязаная балаклава (2000 р.) на прохладное время года, носки (300 р.), презерватив (100 р.) и обложка для студенческого (200 р.). С 15 августа часть одежды можно будет купить на AliExpress, сейчас для оформления заказа пишите в инстаграм или берите на месте.

Bambule Худи в двух размерах

Худи, 6500 р.

В Bambule можно купить черное худи (6500 р.) в двух условных размерах, которые примерно соответствуют M и XXL. Правил тут нет — вещь оверсайз, так что смело берите, чтобы укутаться в большую теплую толстовку с капюшоном, смело берите. Картинки разработала иллюстратор Таня Вино — их также можно увидеть на пакетах доставки из ресторана и стикерах на коробках с блюдами. Купить худи можно в пространстве бара на Солянке.

«Человек и пароход» Контейнеры для еды с собой, термосы и большие сумки

Сумка-шопер, 3000 р. 1 из 3 Термокружка Fellow Carter, 4000 р. 2 из 3 Значки, 300 р. 3 из 3

Многие сувениры из «ЧИПа» подойдут приверженцам экологичного образа жизни. Сумки-шоперы (3000 р.) делают совместно с 99recycle в синем или красном цвете из переработанных материалов. Сверху — молния от непогоды, внутри — большой карман из сетки. На лицевой стороне добавили дополнительные карманы — мелкие предметы точно не затеряются. В термокружке с фирменным логотипом (4000 р.) внутреннюю сталь покрывают керамическим слоем, который облегчает очистку тары, а благодаря герметичной крышке ее можно уверенно бросить в сумку, не беспокоясь, что что‑то прольется. В пару к кружке берите многоразовый контейнер из нержавеющей стали для хранения кофе или пищевых продуктов. Коробку с термокружкой или контейнером могут упаковать в подарочную бумагу, для этого оставьте примечание при оформлении заказа на сайте.