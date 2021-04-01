Редакция «Афиши Daily» решила выяснить, насколько сложно новичку испечь торт, который нестыдно взять в гости или съесть самому. Для многих это был первый опыт, поэтому сложных рецептов тут не найти — только быстрые и легкие варианты выпечки. Рассказываем, чего точно не стоит делать и какие трудности могут возникнуть на пути юного пекаря.

Катя Клементьева Торт Vesna

Торт я делала поздно вечером в понедельник, поэтому и рецепт получился соответствующий. Три готовых коржа, крем из сахара и сметаны, кокосовая стружка, сахарный карандаш для надписи, розовый краситель и синий пищевой глиттер (его, к слову, почти не видно). Сначала я пыталась нарисовать сердечки самостоятельно, но поняла, что ничего не выйдет — они выглядели как белые кляксы. Если вы собираетесь делать похожий торт вечером, а дарить и есть утром, обязательно накрывайте его чем‑то плотным. Я этого не сделала, поэтому для утренней фотосессии необходимо было замазать обветрившиеся края, а это не очень аппетитный процесс. Надпись тоже потеряла свежий вид, ее пришлось делать заново.

Вкус оценить сложно: я не люблю готовить, поэтому не выбирала интересный рецепт, а делала торт, скорее, из‑за процесса разукрашивания. В целом на вкус было неплохо, правда, пробовала только я, молодой человек вежливо отказался.

Ника Голикова, Катя Кокина, Максим Сухагузов Торт «Глыбако»

Вооружившись миксером, продуктами и знаниями из тиктока, мы собрались на конспиративной квартире с целью общего научного эксперимента — изготовления торта с костями динозавра. Ничто не предвещало беды, но, как подсказывает вся серия фильмов «Парк Юрского периода», в какой‑то момент в опыте с древними ящерами обязательно что‑то пойдет не так. Когда оба крема (зеленый и шоколадный) были готовы, опытным путем выяснилось, что у нашей духовки есть только две функции: ничего не пропекать или кремировать. Она уничтожила оба коржа, которые, при всем уважении, не были похожи на бисквит и страшно почернели, ровно как и помрачнели наши лица. Мы твердо решили, что если что‑то и кремировать в тот вечер, то от сладкого слова «крем». Поэтому, как в любом удачном научном эксперименте, вдруг кто‑то воскликнул: «Эврика!» У хозяйки квартиры на антресоли обнаружили мультиварку, которой давно не пользовались. Она стала нашей спасительницей и машиной времени. Мы тщательно отмыли ее от пыли, словно настоящий древний артефакт, который мы извлекли на раскопках. В первом рецепте, в котором коржи сгорели и, очевидно, совсем не поднялись, мы взбивали белки с желтками, а во второй раз — разделили, и все получилось. Дело оставалось за малым — смазать и задекорировать, благо у нас была заранее нарисованная схема.

Предсказуемо главной морокой оказалась лепка динозавра из марципана. Нам доставили марципановые батончики, покрытые шоколадом, их пришлось вручную очищать. Но это все мелочи, главное, что торт оказался вкусным. Как поется в песне Боярского, всей науке-скуке вопреки. Для прослойки мы использовали крем, который называется «шоколадный ганаш». Рецепт из тиктока сообщил, что его можно приготовить всего из двух ингредиентов: 300 грамм 33%-ных сливок и 300 грамм молочного шоколада. Сливки нужно довести до кипения и замешать в них шоколад. Потом оставить в холодильнике на ночь — в нашем случае на 4 часа. Получившуюся массу взбить, и все — очень вкусный шоколадный крем готов. Выравнивали торт мы зеленым кремом, рецепт которого нашли на ютьюбе. Он отлично справился со своей задачей в отличии от нас. Среди вариантов названия торта фигурировали «Динозавр уже не торт» и «Бумер вымер», но мы решили далеко не копать и остановились на мемоемком «Глыбако».

Николай Овчинников Торт «Уже не торт»

Мне всегда казалось, что я, так или иначе, справлюсь с такой нехитрой задачей, как изготовление кондитерского изделия. Особенно если оно состоит из слоев уже готовой вафельной основы, а под рукой есть сметана, ванильный сахар и разноцветная посыпка. Ну что тут можно сделать не так? Как выяснилось, все. Изготовление торта — затея более сложная, чем написание рецензии, скажем, на группу Suede (помнится, я промучился три часа, пока не нашел нужные слова). Там ты можешь все сто раз переписать — тут одна ошибка, и обратного пути не будет.

И как нетрудно догадаться, я ошибся. Сметаны оказалось слишком мало — вафли стали предательски проступать на поверхность, из‑за чего торт стал слегка напоминать усталое банное полотенце. Ванили, наоборот, добавил слишком много. Еще решил выпендриться и взять вместо персиков манго, но сироп не такой вязкий, как у персиков, — жидкая сладковатая водичка с запахом консервированного тропического фрукта вытекала из слоев. В результате получился мягкий, сильно сладкий и не самый симпатичный торт, который я иронично украсил самокритичной надписью. Супругу решил уберечь от потребления изделия — и так привлек ее к съемке уничтожения продукта при помощи самого острого ножа. Как видно на видео, торт не поддался. Но если меня попросят сделать это еще раз, я соглашусь. Лучшие эксперименты — те, в которых ты по итогам чувствуешь себя неумело, но постепенно чему-то учишься. Ну или надеешься, что учишься.

Любовь Сафонова Торт «Крушение и оледенение Третьей великой человеческой империи»

Задумка была грандиозной: я хотела выстроить сверкающую крепость в космическом стиле. Продумала детали заранее: вырезала из коржей центр, а внешнюю окружность разделила на шесть частей, чтобы вставить их вертикально в основу. Выяснилось, что это не так просто: торт начал крошиться, а вставки — заваливаться на бок. 350 грамм сметаны на всю площадь не хватило, пришлось размазывать пальцами. Ситуацию спасла цветная глазурь из тюбика: я сделала контур, чтобы выделить грани, получилось более контрастно. Великая задумка сделать красивые узоры тоже не удалась — глазурь застыла мгновенно так, что я не успела закончить композицию. Неровности помогли скрыть посыпки-звездочки и синие шарики, которые исполняют роль кристаллов льда.

Сейчас у меня нет приличной духовки — для торта пришлось воспользоваться готовыми бисквитными коржами. Так, к слову, делает моя мама почти на все праздники. Рецепт очень простой: бисквиты по очереди надо пропитать сиропом от консервированных ананасов, промазать сметаной с сахаром и выложить сверху фрукты (ананасы, персики, бананы, киви). Мне больше нравится вариант с персиками — и сироп гуще, и их удобно тонко нарезать. На бока торта сметаны тоже не хватило, и я прикрыла их шоколадом. На второй день такие торты становятся лучше — пропитка за ночь равномерно распределяется по коржам и делает их сочнее.

Настя Евсинекина Торт «Лягушки в розовом пруду»

Сначала хотела просто купить готовые коржи и украсить их кремом. Потом решила сделать торт не только привлекательным на вид, но и вкусным, чтобы разделить его на компанию и весело провести время. Чтобы воплотить задуманное, я собрала команду из бойфренда и двух друзей из соседнего дома: Ксении и Сергея. Мы решили испечь бисквит и соорудить самодельные фигурки, предварительно вдохновившись лягушками из крема в инстаграме. Коржи лучше выпекать за день до сборки торта: чем дольше они настоятся, тем будут сочнее и не раскрошатся. Я все делала по инструкции: отдельно взбила желтки с сахаром, отдельно белки. Затем аккуратно все смешала, добавила муку и отправила получившуюся смесь в духовку на 50 минут. У меня была единственная форма для выпекания из Fix Price, которую я категорически не рекомендую: у нее быстро сломался механизм разъема и пришлось обклеивать все поверхности пергаментной бумагой, чтобы корж не сломался.

Дизайн был спонтанный: мне хотелось, чтобы на фиолетовом сливочном креме сидели лягушки с зеленым сметанным муссом внутри. С фигурками помогла подруга Ксюша, она художница, и процесс изготовления фигурок из марципана сравнила с лепкой из глины. Лягушек мы покрасили зеленым пищевым красителем с помощью зубной щетки, получилось очень естественно. К ним добавили двух лебедей и цветок из безе.

Алина Гринберг «Кулич под зефирным прикрытием»

Я чувствовала на себе большую ответственность за этот торт, ведь я собрала всех на такой эксперимент. Лицом в грязь упасть не хотелось. Это мой второй опыт выпекания торта, но прошло все не так гладко. Вспомнив, что в первый раз все получилось хорошо — много свободного времени на карантине и куча поваренных книг сделали свое дело, — я решила, что стоит расслабиться и действовать по интуиции. Так вот — не стоит. С коржами все было хорошо: делала, добавляя какао и сливочное масло. Подобных рецептов бисквита достаточно и в интернете, и в книгах по выпечке, для первого раза выбирайте любой. Проблемы начались, когда настало время делать крем. Задумка была простая: берем маскарпоне, 4 ложки сгущенки и жирные сливки и взбиваем все до густоты. Миксер, который за пять лет доставали пару раз, перестал взбивать. Как потом выяснилось, проблема была в розетке, а вовсе не в гаджете. Кроме того, я забыла охладить миску перед тем, как приступить к смешиванию, и, главное, не убрала готовый крем в холодильник, а сразу решила распределять по коржам. Разумеется, он начал таять в процессе собирания торта и продолжил уже в холодильнике, пока достаточно не охладился и не затвердел. С утра меня ждал сюрприз в виде огромного пятна из крема по всему холодильнику и совершенно неприглядного вида торта — крем растекся кусками, карамель из прослойки вытекла вслед за ним, и все это превратилось в липкую массу, которую пришлось отмывать.