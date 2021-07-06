Для приятного домашнего вечера с друзьями пригодится красивая посуда, возбуждающая аппетит ароматическая свеча и рецепты с сезонными продуктами от классного шеф-повара. Мы собрали в один материал все, что может понадобиться для атмосферного ужина — от тарелки со смайлом и графина с котами до рецептов бренд-шефа White Rabbit Family Владимира Мухина.
Тарелки и миски
Тарелка Green Smile, Recept Rozovogo1500 р.
Миска Torsten, Jysk250 р.
Тарелка из фарфора H&M Home799 р.
Пиала JZceramic1800 р.
Тарелка «Восток, синий туман», Nok1800 р.
Миска «Лесное озеро» Keranima1300 р.
Стаканы
Бокал «Япония», Agami Сeramics1000 р.
Стакан из фарфора IT’s Ceramics1300 р.
Стеклянный бокал «Капли», Zara Home799 р.
Стакан Arcoroc New York190 р.
Стакан Vardagen, IKEA349 р. за 4 шт.
Белый стакан Falcon1200 р.
Что еще пригодится
Доска из ясеня Taiga Home1700 р.
Ароматическая свеча Hot Bread1990 р.
Салатник из дуба «Труд»2000 р.
Фартук в полоску Zara Home1599 р.
Конфетница Alaska Wood Shop3000 р.
Кувшин «Кот и К», «Дымов Керамика»1980 р.
Рецепты для ужина из трех блюд
Бренд-шеф ресторанов White Rabbit Family
Овощной салат с деревенским яйцом в мешочек
«В блюдо я добавляю фермерские овощи хозяйства „Лавка Болотова“. При желании вы можете использовать те, что есть у вас под рукой. Салат рекомендую есть с хлебом, макая его в сок от вкуснейших помидоров, огурцов и зелени — идеально для летнего перекуса».
Ингредиенты на 1 порцию
— Молодые огурцы — 100 г
— Томаты — 100 г
— Редис — 50 г
— Куриное яйцо — 1 шт.
— Зеленый лук — по вкусу
— Молодая морковь с ботвой — 1 шт.
— Мелконарезанная зелень (петрушка, укроп, кинза) — 100 г
— Деревенская сметана — 70 г
— Фреш из молодой свеклы — 20 г
Как готовить
Сварите яйцо так, чтобы желток был с жидким центром, — доставайте примерно через 3–4 минуты после закипания воды. После хорошо его охладите и очистите.
Нарежьте все овощи, как вам больше нравится. Соедините с рубленой зеленью и перемешайте. Добавьте четвертая часть сметаны, немного посолите и перемешайте снова.
Соедините оставшуюся сметану со свекольным фрешем и хорошо размешайте до однородного цвета.
Выложите в тарелку готовый салат и добавьте сверху ложку сметанного соуса. Сбоку распределите 2 половины яйца и молодую морковь. Посолите и посыпьте зеленым луком.
Сибас, запеченный в черемуховом тесте, с соусом из белого вина с лисичками
«В конце июня на Городской ферме ВДНХ открылось кулинарно-садоводческое пространство от шведского бренда Electrolux — тут можно увидеть, как цветет цукини, растет фиолетовая морковь или полосатая свекла, сорвать их с грядки и тут же приготовить. В качестве амбассадора бренда в день открытия я приготовил сибаса в черемуховой муке с цветами бузины, которые нарвал на месте. Блюдо подавал с жареными сезонными грибами — лисичками».
Ингредиенты на 1 порцию
— Сибас — 1 шт. (1–1,5 кг)
— Розмарин — 3 ветки
— Стебли петрушки — 50 г
— Тимьян — 3 ветки
— Цветы бузины — 3 ветки
— Чеснок — 4 зубчика
— Лайм — 1 шт.
— Лисички — 200 г
Для черемухового теста
— Пшеничная мука — 150 г
— Черемуховая мука — 20 г
— Куриное яйцо — 1 шт.
— Молоко 3.2%-ное — 35 г
— Экстракт солода — 16 г
Для маринада
— Молоко — 1 л
— Мед — 2 столовые ложки
— Перец чили — 2 шт.
Для сливочного соуса на белом вине
— Лук-шалот — 80 г
— Чеснок — 40 г
— Имбирь — 15 г
— Лемонграсс — 1 ветка
— Тимьян — 1 ветка
— Белое вино — 200 г
— Куриный бульон — 400 г
— Сливки — 800 г
Перед началом приготовления блюда поместите очищенную рыбу в маринад минимум на 1 час.
Как готовить
Для теста: замешайте все ингредиенты в миксере с насадкой «крюк» или вручную до эластичности. Уберите на час в холодильник. Затем раскатайте тесто с помощью скалки в сплошной лист толщиной примерно 5 мм.
Достаньте рыбу из маринада, просушите бумажным полотенцем. В брюшко сибаса положите стебли петрушки, дольки лайма, тимьян, чеснок и посолите внутри и снаружи. Сверху выложите ветки бузины и накройте раскатанным тестом. Запекайте в духовке в течение 25–30 минут при температуре 210 градусов.
Для соуса: нарежьте лук-шалот, чеснок и имбирь тонким слайсами, а лемонграсс отбейте тупой стороной ножа. Томите ингредиенты в сливочном масле с добавлением тимьяна 8 минут на среднем огне, периодически помешивая. Затем добавьте белое вино и выпарите на три четверти. После влейте куриный бульон и также выпарите на три четверти. Теперь можно добавить сливки и выпарить жидкость еще наполовину. Готовый соус процедите через сито.
Промойте и просушите грибы. Обжарьте на оливковом масле на раскаленной сковороде. Когда лисички зажарятся, добавьте мелко нарезанный лук-шалот и посолите. Смешайте все с винным соусом и подавайте вместе с рыбой и веточкой бузины.
Сметанник с земляникой
«Сметанник — хит ресторана White Rabbit Family „Горыныч“. Сейчас сезон ягоды, и мне очень нравится готовить с ней этот десерт — к слову, в ресторане вы можете попробовать версию с малиной, она ничем не уступает».
Ингредиенты на 4 порции
— Земляника — 200 г
Для сметанного крема
— Сметана 30%-ная — 150 г
— Сливки 35%-ные — 150 г
— Вареное сгущенное молоко — 150 г
— Фреш лимона — 5 мл
Для шоколадного бисквита
— Пшеничная мука — 240 г
— Какао-порошок — 55 г
— Разрыхлитель — 10 г
— Растительное масло — 70 г
— Сахарный песок или любой заменитель (например, сироп агавы или топинамбура) — 150 г
— Пищевая сода — 10 г
— Столовый уксус — 30 г
Для кофейной пропитки
— Эспрессо — 2 шота
— Молоко — по вкусу (важно, чтобы кофейный вкус преобладал)
Для карамелизованного ореха пекан
— Орех пекан — 100 г
— Сахарный сироп 2:1 — 300 г
— Растительное масло для фритюра — 300 г
Как готовить
Чтобы сделать крем, перемешайте все ингредиенты в миксере до однородности.
Теперь можно готовить бисквит. Для этого смешайте все ингредиенты, кроме уксуса, в миксере или вручную. Затем добавьте уксус и, еще немного перемешав, выложите в форму. Выпекайте в течение 25–30 минут при температуре 175 градусов.
Налейте в сотейник сироп, добавьте орех и доведите до кипения. Дайте полностью остыть и сделайте еще два таких цикла. После положите пекан в сито и дайте стечь лишнему сиропу. Налейте в сотейник 300 грамм растительного масла и нагрейте до температуры 150–160 градусов. Поместите внутрь орех и жарьте до золотистого цвета. Готовый пекан вытащите из масла с помощью шумовки и положите на пергамент.
Можно собирать десерт. Шоколадный бисквит произвольно разломайте и выложите в миску. Полейте его кофейной пропиткой, выложите землянику и густо покройте все сметанным кремом. Мелко порубите карамелизованный пекан и посыпьте сверху. Готово!