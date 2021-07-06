Для приятного домашнего вечера с друзьями пригодится красивая посуда, возбуждающая аппетит ароматическая свеча и рецепты с сезонными продуктами от классного шеф-повара. Мы собрали в один материал все, что может понадобиться для атмосферного ужина — от тарелки со смайлом и графина с котами до рецептов бренд-шефа White Rabbit Family Владимира Мухина.

Тарелки и миски

Стаканы

Что еще пригодится

Рецепты для ужина из трех блюд

Владимир Мухин Бренд-шеф ресторанов White Rabbit Family

Овощной салат с деревенским яйцом в мешочек «В блюдо я добавляю фермерские овощи хозяйства „Лавка Болотова“. При желании вы можете использовать те, что есть у вас под рукой. Салат рекомендую есть с хлебом, макая его в сок от вкуснейших помидоров, огурцов и зелени — идеально для летнего перекуса».

Ингредиенты на 1 порцию — Молодые огурцы — 100 г

— Томаты — 100 г

— Редис — 50 г

— Куриное яйцо — 1 шт.

— Зеленый лук — по вкусу

— Молодая морковь с ботвой — 1 шт.

— Мелконарезанная зелень (петрушка, укроп, кинза) — 100 г

— Деревенская сметана — 70 г

— Фреш из молодой свеклы — 20 г

Как готовить 01 Сварите яйцо так, чтобы желток был с жидким центром, — доставайте примерно через 3–4 минуты после закипания воды. После хорошо его охладите и очистите. 02 Нарежьте все овощи, как вам больше нравится. Соедините с рубленой зеленью и перемешайте. Добавьте четвертая часть сметаны, немного посолите и перемешайте снова. 03 Соедините оставшуюся сметану со свекольным фрешем и хорошо размешайте до однородного цвета. 04 Выложите в тарелку готовый салат и добавьте сверху ложку сметанного соуса. Сбоку распределите 2 половины яйца и молодую морковь. Посолите и посыпьте зеленым луком.

Сибас, запеченный в черемуховом тесте, с соусом из белого вина с лисичками «В конце июня на Городской ферме ВДНХ открылось кулинарно-садоводческое пространство от шведского бренда Electrolux — тут можно увидеть, как цветет цукини, растет фиолетовая морковь или полосатая свекла, сорвать их с грядки и тут же приготовить. В качестве амбассадора бренда в день открытия я приготовил сибаса в черемуховой муке с цветами бузины, которые нарвал на месте. Блюдо подавал с жареными сезонными грибами — лисичками».

Ингредиенты на 1 порцию — Сибас — 1 шт. (1–1,5 кг)

— Розмарин — 3 ветки

— Стебли петрушки — 50 г

— Тимьян — 3 ветки

— Цветы бузины — 3 ветки

— Чеснок — 4 зубчика

— Лайм — 1 шт.

— Лисички — 200 г Для черемухового теста

— Пшеничная мука — 150 г

— Черемуховая мука — 20 г

— Куриное яйцо — 1 шт.

— Молоко 3.2%-ное — 35 г

— Экстракт солода — 16 г Для маринада

— Молоко — 1 л

— Мед — 2 столовые ложки

— Перец чили — 2 шт. Для сливочного соуса на белом вине

— Лук-шалот — 80 г

— Чеснок — 40 г

— Имбирь — 15 г

— Лемонграсс — 1 ветка

— Тимьян — 1 ветка

— Белое вино — 200 г

— Куриный бульон — 400 г

— Сливки — 800 г Перед началом приготовления блюда поместите очищенную рыбу в маринад минимум на 1 час.

Как готовить 01 Для теста: замешайте все ингредиенты в миксере с насадкой «крюк» или вручную до эластичности. Уберите на час в холодильник. Затем раскатайте тесто с помощью скалки в сплошной лист толщиной примерно 5 мм. 02 Достаньте рыбу из маринада, просушите бумажным полотенцем. В брюшко сибаса положите стебли петрушки, дольки лайма, тимьян, чеснок и посолите внутри и снаружи. Сверху выложите ветки бузины и накройте раскатанным тестом. Запекайте в духовке в течение 25–30 минут при температуре 210 градусов. 03 Для соуса: нарежьте лук-шалот, чеснок и имбирь тонким слайсами, а лемонграсс отбейте тупой стороной ножа. Томите ингредиенты в сливочном масле с добавлением тимьяна 8 минут на среднем огне, периодически помешивая. Затем добавьте белое вино и выпарите на три четверти. После влейте куриный бульон и также выпарите на три четверти. Теперь можно добавить сливки и выпарить жидкость еще наполовину. Готовый соус процедите через сито. 04 Промойте и просушите грибы. Обжарьте на оливковом масле на раскаленной сковороде. Когда лисички зажарятся, добавьте мелко нарезанный лук-шалот и посолите. Смешайте все с винным соусом и подавайте вместе с рыбой и веточкой бузины.

Сметанник с земляникой «Сметанник — хит ресторана White Rabbit Family „Горыныч“. Сейчас сезон ягоды, и мне очень нравится готовить с ней этот десерт — к слову, в ресторане вы можете попробовать версию с малиной, она ничем не уступает».

Ингредиенты на 4 порции — Земляника — 200 г Для сметанного крема

— Сметана 30%-ная — 150 г

— Сливки 35%-ные — 150 г

— Вареное сгущенное молоко — 150 г

— Фреш лимона — 5 мл Для шоколадного бисквита

— Пшеничная мука — 240 г

— Какао-порошок — 55 г

— Разрыхлитель — 10 г

— Растительное масло — 70 г

— Сахарный песок или любой заменитель (например, сироп агавы или топинамбура) — 150 г

— Пищевая сода — 10 г

— Столовый уксус — 30 г Для кофейной пропитки

— Эспрессо — 2 шота

— Молоко — по вкусу (важно, чтобы кофейный вкус преобладал) Для карамелизованного ореха пекан

— Орех пекан — 100 г

— Сахарный сироп 2:1 — 300 г

— Растительное масло для фритюра — 300 г

Как готовить 01 Чтобы сделать крем, перемешайте все ингредиенты в миксере до однородности. 02 Теперь можно готовить бисквит. Для этого смешайте все ингредиенты, кроме уксуса, в миксере или вручную. Затем добавьте уксус и, еще немного перемешав, выложите в форму. Выпекайте в течение 25–30 минут при температуре 175 градусов. 03 Налейте в сотейник сироп, добавьте орех и доведите до кипения. Дайте полностью остыть и сделайте еще два таких цикла. После положите пекан в сито и дайте стечь лишнему сиропу. Налейте в сотейник 300 грамм растительного масла и нагрейте до температуры 150–160 градусов. Поместите внутрь орех и жарьте до золотистого цвета. Готовый пекан вытащите из масла с помощью шумовки и положите на пергамент. 04 Можно собирать десерт. Шоколадный бисквит произвольно разломайте и выложите в миску. Полейте его кофейной пропиткой, выложите землянику и густо покройте все сметанным кремом. Мелко порубите карамелизованный пекан и посыпьте сверху. Готово!