Если вы все еще не обзавелись дачей, но идея провести выходные с друзьями на свежем воздухе кажется очень заманчивой, то пикник (даже в городе) — идеальный вариант. Повар и гастрономический журналист Виктория Боярская поделилась с «Афишей Daily» правилами идеального пикника: что обязательно брать собой и какую еду лучше выбрать?

Если вы собираетесь на пикник в городе, лучше всего идти в парк с несильно развитой развлекательной инфраструктурой. Например, в парке Горького, где много кафе, зон развлечений и близко расположенных дорожек, будет трудно уединиться.

Я, например, очень люблю парки «Покровское-Стрешнево», «Серебряный Бор» и «Ботанический сад». Там есть красивые просторные газоны с хорошим освещением, на которых удобно расстелить плед и достать еду.

Когда идти?

Самая удачная погода для пикника — 22–25 градусов тепла. Выбирайте теплый и сухой день. Если недавно был дождь, земля может быть влажной (даже если трава уже высохла), тогда сидеть на пледе будет некомфортно. Идти в слишком жаркий день тоже не стоит — хотя если у вас есть возможность расположиться под деревьями или у воды, то почему бы и нет.

Что взять?

Единственное, что вам действительно понадобится на пикнике из вещей, — плед . Шерстяные и кашемировые пледы я не беру, их сразу хочется закинуть в стирку после мероприятия. Лучше всего выбирать на синтетической основе или из легкого хлопка. Существуют специальные пледы для пикника с прорезиненным слоем — такой точно не промокнет, и на нем можно сидеть даже на влажной земле.

Если вы хотите пикник по всем правилам, нужна корзина для пикника . Подойдет простая плетеная корзина или специальная — с подкладкой и ремешками для тарелок, бокалов и столовых приборов. К слову, я купила такую на барахолке за 500 рублей и очень довольна. Если корзины нет, оберните бокалы и тарелки плотным кухонным полотенцем, положите в холщовую сумку и донесите до нужного места.

Кроме того, не забывайте захватить пару льняных салфеток или рулон бумажных. Они пригодятся, не сомневайтесь.

Что есть?

Я не рекомендую брать с собой быстропортящуюся без холодильника еду: рыбу, мясо, мягкие сыры и молочные продукты. Идеально сделать легкие сэндвичи с огурцом, твердым сыром и, например, сильно закопченным мясом — оно будет храниться в течение трех-четырех часов даже на жаре. Добавлять семгу или курицу не стоит, за 2 часа они основательно испортятся. Еще можно взять свежие фрукты и овощи — их лучше помыть заранее и положить в легкий пластиковый контейнер.

Чтобы не тратить время на приготовление, можно заказать готовую еду навынос в вашем любимом месте. Хорошо подойдет пицца, пироги или любая холодная еда. Пикник не предполагает самого процесса приготовления еды на природе, поэтому жарить шашлыки на мангале лучше у себя на даче, где вы точно никому не помешаете. На пикник нужно брать полностью подготовленные к употреблению продукты.

Что пить?

Если у вас нет возможности взять небольшой холодильник для напитков, купите термопакеты из супермаркета. Обычно такие продают в отделе заморозки за сто рублей или меньше. Ледяными напитки, конечно, не будут, но пару часов останутся прохладными.

Можно взять термос с горячей водой и молотый кофе и заварить его через воронку — свежезаваренный кофе согреет ближе к вечеру, к тому же добавит уюта.

За город также можно взять с собой и более горячительные напитки (не в общественные места, разумеется). Хорошо подойдут настойки: например, бурбон на вишне или джин со смородиной — их можно добавить в лимонад или в горячий чай.

Больше чем пикник

Если вы хотите устроить пикник-вечеринку, где будет больше четырех человек, советую ехать на машине. Я люблю брать с собой палеты и строить из них самодельный стол. Вокруг можно расстелить пледы, а еду выложить на сами палеты (их можно заранее отполировать и покрыть лаком). Еще я люблю привозить букет свежих цветов и украшать ими пространство.

Не забыть убрать мусор

Зип-пакет — незаменимая вещь на пикнике. В него удобно складывать все упаковки, остатки еды и грязные салфетки. Лучше всего выбирать пакеты большого или среднего размера (их можно купить в «Икее»). Я упаковываю в них любой, даже самый грязный и мокрый мусор — он точно не прольется и не выпадет.