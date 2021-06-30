Московское лето в этом году на удивление жаркое. К счастью, любую прогулку в знойную погоду можно скрасить холодным напитком со льдом. Собрали 12 самых интересных и точно освежающих сезонных вариантов: от фисташкового лимонада до маття с йогуртом, дыней и кокосом. Любой напиток можно взять с собой на кассе у входа в кафе.

Eleven Маття с лимонным сиропом и перцем за 450 рублей

Недавно открывшаяся в кинотеатре «Художественный» кофейня зарекомендовала себя фотогеничным интерьером и оригинальным авторским меню. Маття с лимонным сиропом и перцем — самый необычный сезонный напиток в кафе. Его готовят на кокосовом молоке с сиропом из лимона собственного производства и посыпают красным умеренно острым перцем. Вкус напоминает нежный лимонный пирог с добавлением японского чая и легкой перечной остротой.

«Салют» Лавандовый лимонад с помело за 300 рублей

Еще пару дней назад в «Салюте» сложно было найти свободное место — кафе полюбилось москвичам неторопливыми бранчами во дворе и фотогеничными синими и оранжевыми столами. Сейчас тут, как и везде, стало заметно свободнее. Если у вас нет прививки, вы можете взять любой напиток с собой, не заходя внутрь: кассу расположили на улице у входа. Мы советуем заказывать авторский лимонад с сиропом лаванды и помело — ярко-сиреневый цветочный напиток с легкой горечью украшают сухими веточками лаванды.

Mike’s Coffee «Диско-пони цитрус» за 350 рублей

За неординарным названием скрывается альтернативная версия эспрессо-тоника: к шоту эспрессо и газировке добавляют домашний сироп из лимона и лемонграсса. Сочетание подойдет любителям ярких вкусов: благодаря цитрусовой добавке у «Диско-пони» он получился насыщенный кисло-сладкий. В меню еще много интересных холодных позиций: от маття с манго до латте с углем — если наскучили классические эспрессо-тоник и бамбл, вам сюда.

Pims Колд-брю с тапиокой за 400 рублей

Самому мелькающему в тик-токе кафе последних двух месяцев действительно есть чем удивить. Большинство напитков делают на чае, добавляя фрукты, молоко и фирменный густой крем на коровьем или кокосовом молоке. На этом меню не заканчивается: есть несколько напитков с тапиокой — напоминающими мармелад шариками из корней тропического растения маниоки. Колд-брю с тапиокой готовят из заваренного холодным методом кофе, молока, самих крахмальных шариков, шоколадного печенья и сливочного крема. Молоко для напитка можно выбрать. Советуем пробовать на банановом — доплачивать за него не придется, а вкус станет еще интереснее.

«Кофемания» Маття «Кокосовая дыня» за 630 рублей

«Кофемания» уже два десятилетия не сдает позиции, успевает за трендами индустрии и задает свои. Летнее меню заведения настолько большое, что перепробовать все за три месяца можно не успеть. Начать советуем с холодного чая маття «Кокосовая дыня». В составе — шот чая и йогурт, взбитый с сорбетом из дыни, пюре из кокоса и юдзу. В меру сладкий, кислый и сливочный напиток рискует стать идеальным сочетанием этого лета.

Introvert Эспрессо-тоник за 300 рублей

Тоник в кофейне варят сами по рецепту основательницы Ики Сахаровой на основе саган-дайля и полыни. Его предлагают заказать отдельно или вместе с шотом эспрессо — уверяют, что бодрит вдвойне. Авторский эспрессо-тоник можно назвать хитом кофейни: осенью прошлого года его убрали из меню, но уже в декабре вернули по многочисленным просьбам посетителей.

Bloom-n-Brew Лимонад Cherry Crush за 250 рублей

В летнем меню Bloom-n-Brew простые на вид, зато интересные по составу напитки. Новый лимонад Cherry Crush делают из вишни, кардамона, шалфея и тростникового сахара. Кисло-сладкий, освежающий напиток с травяным и ягодным вкусами подойдет тем, кто устал пить однотипные лимонады на основе магазинных сиропов.

«Человек и пароход» «Кокоджамбо» за 250 рублей

«Кокоджамбо», или кофе с кокосовой сгущенкой в «Человеке и пароходе» уже не первое лето пользуется большой популярностью. Охлажденный фильтр-кофе и сгущенное кокосовое молоко отлично дополняют друг друга: сладость ореха и карамели хорошо сочетается с приятной кофейной кислотностью. Результат: сливочный, не слишком жирный напиток, который бодрит и освежает одновременно.

Paulig «Маття-фиалка» за 270 рублей

В кофейне на Мясницкой подготовили большое сезонное меню с пятью видами холодного чая. «Маття-фиалку» готовят из кокосового молока, голубого порошка из цветков клитории и фиалкового сиропа. Напиток отдают, не перемешивая, чтобы хорошо было видно все разноцветные слои: перед употреблением бариста все-таки рекомендуют смешать их для равномерного распределения ингредиентов. Если вы планируете взять напиток с собой, можно оформить предзаказ по номеру телефона, указанному в инстаграме.

Mátes Холодный латте «Виноградная жвачка» за 310 рублей

В 2020 году владельцы Surf Coffee на Малой Бронной решили переоткрыть кафе под собственным брендом. Из «Серфа» в Mátes перешли некоторые бариста и слово «спешел», которым называют сезонные напитки. Один из них — латте «Виноградная жвачка». Молочный кофейный напиток со вкусом винограда точно сделает день слаще, главное — не забыть перемешать: весь сироп оседает на дне.

Lao Lee Café «Лао-шейк» за 224 рубля

Шейк из тропических фруктов — еще одна визитная карточка Lao Lee Café после супа фо и немов с разными начинками. «Лао-шейк» готовят из манго, ананаса и тростникового сахара и отдают в дой-паках — небольших пакетах, которые при необходимости можно закрыть, чтобы напиток не пролился. Так его легко взять с собой и даже положить в сумку, если не хотите пить сразу. Цена особенно радует — в Москве непросто найти место, где за хороший смузи из натурального манго просят 200 рублей.

Flâner Фисташковый лимонад за 350 рублей

В основе фисташкового лимонада — содовая, лимон, сахарный сироп и молоко из иранской фисташки. Тривиальным его не назвать: яркий ореховый вкус сочетается с лимонной кислотностью и ароматом эвкалипта — сверху напиток украшают листом растения. Фисташковое молоко можно увидеть в кофейных позициях, но лимонад — точно что‑то новое.