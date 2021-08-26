Отобрали бюджетные и точно полезные приборы для кухни на AliExpress. Нож для очистки креветок, щетка для мытья стаканов или многоразовые силиконовые крышки — цены начинаются от 85 рублей.

Заварочная кружка Для листового чая

Кружка для листового чая, от 1300 р.

Если не хотите пить чай из пакетиков или устали мучиться с завариванием, такая кружка — идеальный вариант. Внутри есть специальный кармашек с отверстиями — туда можно насыпать любимый листовой чай и залить кипятком. Чаинки останутся в этом отделении и не попадут в напиток. Удобно, что нет необходимости использовать лишнюю посуду, например, заварочный чайник или сито.

Щетка для стаканов Для мытья одновременно изнутри и снаружи

Щетка для стаканов, 85 р.

Сначала щетка может показаться очередной ненужной вещью с AliExpress, но она точно недооценена. Бокалы и стаканы мыть нелегко, особенно узкие. Приспособление помогает без усилий очистить посуду в труднодоступных местах — большая щетка моет емкость изнутри, маленькая — снаружи. Щетинки достаточно жесткие, справятся даже с сильными загрязнениями. Щетку удобно закрепить на внутренней стороне раковины тремя тугими присосками.

Тянущиеся крышки Против заветривания продуктов

Тянущиеся крышки, от 200 р.

После приготовления пищи необходимо защитить ее от заветривания и попадания бактерий — тянущиеся крышки отлично для этого подойдут. Их доставят сразу в двух вариантах: круглом и прямоугольном — для разных форм емкостей. Крышки можно использовать буквально на всем: кастрюлях, тарелках, противнях, чашках и даже на фруктах и овощах. Их делают из мягкого пищевого силикона, поэтому размер может немного варьироваться, а крышка будет плотно прилегать к поверхности посуды. Огромный плюс в том, что не нужно тратить пищевую пленку или фольгу, которые приходится выкидывать после каждого использования.

Нож для удаления сердцевин Из овощей, фруктов или ягод

Нож для удаления сердцевины, от 110 р.

Небольшой прибор напоминает щуп. Удалять им сердцевины из мягких овощей, фруктов и ягод гораздо легче и удобнее, чем с помощью ножа. Чтобы выполнить задачу, нужно вставить в продукт четыре «когтя» из нержавеющей стали, нажать кнопку сверху, немного провернуть нож и извлечь сердцевину и листья. Выемки получаются аккуратные, есть возможность регулировать их глубину. В первую очередь нож советуют использовать для помидоров и клубники. Также можно сделать углубление побольше для наполнения продукта кремом или соусом.

Держатель для нарезки овощей Для безопасного разделения овощей и фруктов на тонкие слайсы

Держатель для нарезки овощей, от 100 р.

Держатель помогает быстро, аккуратно и безопасно нарезать овощи и фрукты слайсами. Нужно лишь воткнуть его в мякоть и начать резать между зубчиков — удобная ручка позволяет крепко зафиксировать инструмент. Расстояние между стальными иголками маленькое, поэтому полученные кусочки будут тонкими и красивыми. Кроме того, вы никак не соприкасаетесь с ножом, что поможет уберечь пальцы от случайных порезов.



Диспенсер для моющего средства Два в одном: контейнер для мыла и подставка для губки

Диспенсер, от 300 р.

Небольшой контейнер совмещает в себе емкость для моющего средства и подставку для губки. Диспенсер занимает мало места — можно избавиться от лишних неприглядных упаковок. Жидкое мыло можно набрать одним движением: надавите на губку, и средство поступит из отверстия в корпусе.

Доска для размораживания Подойдет для мяса или рыбы

Доска для размораживания, от 1000 р.

Покрытие доски сделано из алюминия, что позволяет улучшить оттаивание продуктов; борозды способствуют удалению жидкости с поверхности, а на углах есть защитные силиконовые подкладки, чтобы избежать скольжения. Все, что нужно сделать, — поместить замороженное мясо или рыбу на доску и дождаться оттаивания. В отличие от микроволновки доска сохраняет структуру продукта и поддерживает его естественную температуру.

Кружка для чая в пакетиках Удерживает и выжимает заварной пакетик

Кружка для чая, от 1000 р.

На первый взгляд кружка ничем не отличается от обычной. Однако ее возможности гораздо шире: в ручке есть специальное углубление, предназначенное для отжимания и хранения чайных пакетиков. После заваривания потяните за нитку пакетика, он окажется в углублении кружки, причем уже выжатый — не нужно делать то же самое ложкой или искать блюдце, чтобы вытащить пакетик.

Вакуумная крышка для бутылок Для сохранения пузырьков газа и вкуса алкогольных напитков

Вакуумная крышка, от 180 р.

Вакуумная крышка для бутылок поможет дольше сохранить газированность напитка в бутылке, которая уже была начата. Работает прибор просто: нужно надеть его на горлышко и повернуть в нужном направлении. На крышке есть специальные изображения замка, чтобы понять, плотно ли вы ее закрыли. Если все сделать правильно, можно смело переворачивать бутылку — содержимое не прольется.

Нож для чистки креветок Нож-щипцы для мгновенного снятия панциря

Нож для чистки креветок, от 150 р.

Чистка креветок монотонное и долгое дело. Ускорить процесс можно с помощью специального ножа. В сомкнутом виде его необходимо вставить под панцирь — буквально положить на спинку креветки. Приспособление должно дойти до хвоста, затем можно размыкать стальной прибор. Верхняя часть поднимет панцирь — вуаля, креветка очищена.