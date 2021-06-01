Недавно Илья Красильщик, руководитель «Яндекс.Лавки», задал вопрос: почему еда в Петербурге вкуснее, чем в Москве? Мы собрали мнения из комментариев под его постом в фейсбуке и теперь рассказываем о самых популярных версиях возникновения этого феномена.

Меньшие арендные ставки и туристы из еврозоны

«Моя гипотеза профанская. Секрет в двух моментах. Первый — наибольшее число туристов из еврозоны, после девальвации так им вообще шедеврально. Второй — меньше московских арендные ставки (в среднем), отсюда большое число, по сравнению с Москвой так вообще огромное, несетевых заведений. Открываются, закрываются, лучшее остается», — Максим Самойленко.

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Эмоциональный фон и контекст

«По той же причине, по которой одно и то же вино вкуснее в Испании, чем в Москве, — эмоциональный фон и контекст. Если ты в Питер едешь отдохнуть, то ко всем впечатлениям добавляется мощный позитивный заряд, который усиливает эмоции. А объективно — в Москве вкуснее, ну или так же», — Антон Баринов.

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Близость к сельским районам

«Чем город меньше и ближе к сельским районам, тем продукты более свежие, а конкуренция за клиента выше», — Иван Романов.

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Эскапизм и упор на качество

«1) депрессивный климат требует эскапизма. К счастью, это не только расчлененка и наркотики, но и кулинария; 2) сильный вклад туризма в экономику требует определенной культуры общепита; 3) высокая стоимость недвижимости и рабочей силы в Москве ведет к тому, что даже самые вкусные и лучшие заведения быстро закрываются. В СПб. можно выжить только за счет качества», — Иван Черевко.

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Другой вкус воды

«Всегда казалось, что дело в воде и других продуктах. В Москве ешь три разных блюда в составе комплексного обеда, и они одинаковые на вкус. Кофе с молоком и другие продукты с молоком зависят скорее от молока: с учетом того, что в основном используется ультрапастеризованное, без живых бактерий, результат соответствующий.

Ну и так далее. В итоге в каких‑нибудь „Двух палочках“ на Невском от простой рисовой каши какой‑то легкий эмоциональный восторг, плюс от десертов восторг уже полный, а в Москве от примерно того же… Ну съел… Такое», — Евгений Донской.

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Свое мнение также высказал и кинокритик Антон Долин:

«Есть неполиткорректное объяснение. Память блокады. Важно, чтобы была еда и чтобы была вкусная. А москвичи, как свиньи, — любое съедят (это вердикт москвича, если что). Только не бейте!»

Его уже раскритиковали пользователи Twitter.