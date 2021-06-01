Недавно Илья Красильщик, руководитель «Яндекс.Лавки», задал вопрос: почему еда в Петербурге вкуснее, чем в Москве? Мы собрали мнения из комментариев под его постом в фейсбуке и теперь рассказываем о самых популярных версиях возникновения этого феномена.
Меньшие арендные ставки и туристы из еврозоны
«Моя гипотеза профанская. Секрет в двух моментах. Первый — наибольшее число туристов из еврозоны, после девальвации так им вообще шедеврально. Второй — меньше московских арендные ставки (в среднем), отсюда большое число, по сравнению с Москвой так вообще огромное, несетевых заведений. Открываются, закрываются, лучшее остается», — Максим Самойленко.
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Эмоциональный фон и контекст
«По той же причине, по которой одно и то же вино вкуснее в Испании, чем в Москве, — эмоциональный фон и контекст. Если ты в Питер едешь отдохнуть, то ко всем впечатлениям добавляется мощный позитивный заряд, который усиливает эмоции. А объективно — в Москве вкуснее, ну или так же», — Антон Баринов.
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Близость к сельским районам
«Чем город меньше и ближе к сельским районам, тем продукты более свежие, а конкуренция за клиента выше», — Иван Романов.
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Эскапизм и упор на качество
«1) депрессивный климат требует эскапизма. К счастью, это не только расчлененка и наркотики, но и кулинария; 2) сильный вклад туризма в экономику требует определенной культуры общепита; 3) высокая стоимость недвижимости и рабочей силы в Москве ведет к тому, что даже самые вкусные и лучшие заведения быстро закрываются. В СПб. можно выжить только за счет качества», — Иван Черевко.
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Другой вкус воды
«Всегда казалось, что дело в воде и других продуктах. В Москве ешь три разных блюда в составе комплексного обеда, и они одинаковые на вкус. Кофе с молоком и другие продукты с молоком зависят скорее от молока: с учетом того, что в основном используется ультрапастеризованное, без живых бактерий, результат соответствующий.
Ну и так далее. В итоге в каких‑нибудь „Двух палочках“ на Невском от простой рисовой каши какой‑то легкий эмоциональный восторг, плюс от десертов восторг уже полный, а в Москве от примерно того же… Ну съел… Такое», — Евгений Донской.
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Свое мнение также высказал и кинокритик Антон Долин:
«Есть неполиткорректное объяснение. Память блокады. Важно, чтобы была еда и чтобы была вкусная. А москвичи, как свиньи, — любое съедят (это вердикт москвича, если что). Только не бейте!»
Его уже раскритиковали пользователи Twitter.
Редакторка раздела «Еда» на «Афише Daily»
Я переехала в Петербург пять лет назад — из‑за еды. Друзья отвели меня в «Шаверму у Красной Шапочки», Булочную им. Вольчека и китайскую столовую на Владимирской — было безумно вкусно. Со временем оказалось, что в Питере вкусно почти везде за редким исключением. Я думаю, на это есть как минимум четыре причины.
Аренда низкая, желающих открыть свое место много. Если в ресторане невкусно, он закрывается, взамен появляются пять новых.
Когда в Москве заказываешь суп за 650 р., хочется, чтобы он был «вау». От супа за 350 р. в Петербурге можно ничего не ждать и просто ему порадоваться.
Основной способ передвижения в Петербурге — ноги. Путь от Петропавловской крепости до Таврического сада добавляет в блюда лучшую специю — здоровый аппетит.
Петербург — морской порт, на всех рынках в любое время года продают вкусную еду со всего мира. Портить ее — грех, и питерские шефы хорошо это понимают. Спасибо им за это!