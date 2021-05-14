В обе столицы наконец-то пришло лето. Достаточно теплое, чтобы можно было сидеть на улице, и в меру жаркое, чтобы не хотелось спрятаться под кондиционером. По традиции собрали веранды, на которых приятно есть, пить вино и просто смотреть вокруг: 13 в Москве и 7 в Петербурге.

Buono Застекленная терраса на высоте птичьего полета

На панорамной застекленной террасе на 29 этаже гостиницы «Украина» видно Пресненский район и Москву-сити в любую погоду. Немножечко шанс почувствовать себя в романтическом фильме. В меню 18 видов пиццы. Советуем попробовать кальцоне — это закрытая пицца, по форме напоминающая полумесяц — с пармской ветчиной и шампиньонами (1250 р.­). Большой выбор пасты: любителям рыбы, мяса и вегетарианцам есть из чего выбрать. За некоторые блюда явно придется переплатить, но вид за окном и атмосфера того стоят.

Адрес Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00-00.00 Средний чек от 3000 р. Телефон +7 495 229 83 08 Instagram @buonomoscow

VASILCHUKI Chaihona № 1 16 веранд на любой случай

Vasilchuki открыли веранды в 16 ресторанах сети. Оформили пространства по-разному: есть веранды с детской площадкой, со столиками под открытым небом, с фонтаном и даже с раскрытыми зонтами под потолком. Список всех веранд есть на сайте ресторана. В меню все кухни мира, от русской до японской. Но это все-таки чайхона, так что смело берите чебурек с бараниной (250 р.) и чайханский плов (430 р.).

Адрес площадь Киевского вокзала, 2 (ТРЦ «Европейский») Время работы 11.00-00.00 Средний чек 1000 р. Телефон +7 495 234 02 34 Instagram @chaihona1msk

Сахалин Москва как на ладони

Ограждения сделаны из стекла, так что обозревать Москву ничего не мешает. С высоты 88 метров можно увидеть сталинские высотки, Садовое кольцо, «Москву-сити» и Кремль. В теплую погоду лучше бронировать столик заранее — на веранде всего 80 посадочных мест. Имеет смысл заказывать блюда со сморчками из нового сезонного меню: грибы на жареной бриоши (850 р.), похлебку с перловкой (1240 р.), жареную корюшку (2050 р.) или молодой жареный картофель (750 р.). На десерт есть земляника с пломбиром и солью за 1760 рублей. Гостей принимают с полудня до полуночи; сделать заказ можно до 23.00.

Адрес Смоленская 8, Azimut Отель Смоленская Время работы 12.00-00.00 Средний чек от 3000 р. Телефон +7 495 647 64 79 Instagram @sakhalin.moscow

La Bottega Siciliana Спасение от жары с итальянским мороженым

Веранда на 105 посадочных мест недалеко от Красной кухни. Веранда уютная, с клетчатыми скатертями и горшками с цветущими петуниями, в самом центре Москвы можно почувствовать себя за городом. Себе — пиццу, детям — мороженое.

Адрес Охотный ряд, 2 Время работы 10.00-00.00 Средний чек от 2000 р. Телефон +7 495 660 03 83 Instagram @sakhalin.moscow

Подробности по теме 60 летних веранд города 60 летних веранд города

«СибирьСибирь» Уютное место для отдыха в дождливый день

У веранды «СибирьСибирь» минималистичный интерьер — такой можно представить в любом городе мира. Некоторые столики отгородили шатрами, повсюду букеты из полевых цветов. Отдохнуть от городской суеты можно со сбитнем из брусники (280 р.) и десертом в виде сибирского мишки из кедрового молока (680 р.).

Адрес Ул. Смоленская, 8 (гостиница Azimut) Время работы пн-вс 9.00-00.00 Средний чек от 2000 р. Телефон +7 499 652 51 61 Instagram @sibirsibir_moscow

LESNOY Солнечная терраса в «Депо»

Солнце, кресла из ротанга, туи — классические артефакты отпуска. На веранде ресторана можно расслабиться после тяжелого рабочего дня или прогулки в парке. Салат из баклажанов с сырным муссом и кешью (950 р.) восстановит силы, а бокал красного итальянского вина поможет расслабиться. Пространства между столиками немного, для романтического ужина лучше выбрать другое место.

Адрес Лесная, 20, стр. 5 Время работы вс-чт 12.00-00.00, пт-сб 12.00-5.00 Средний чек 2000 р. Телефон +7 985 330 11 77 Instagram @lesnoy_rest

My Big Love Вино на свежем воздухе без шума и суеты

Небольшая и уютная терраса недалеко от Цветного Бульвара. Террасу расположили на заднем дворе, украсили бочками, сухоцветами и живыми растениями. Шум улиц не помешает бранчу с круассаном с паштетом из утки (550 р.) и бокалом любимого вина. На террасе поместится всего 20 гостей, но бар планирует открыть еще одну веранду со внешней стороны заведения, на Нижнем Кисельном.

Адрес Нижний Кисельный пер., 4 Время работы вс-ср 12.00-00.00, чт-сб с 12.00 до последнего гостя Средний чек 1500 р. Телефон +7 999 988 88 88 Instagram @mybiglovebar.ru

«Ева» Светлая крытая веранда на Большой Грузинской

Террасный спуск с широкими ступенями, керамические кашпо ручной работы с оливковыми деревьями и клумбы с полевыми цветами. Веранда крытая, так что и от дождя можно спрятаться. В меню специальные блюда от шеф-повара Романа Грачева: запеченные цветы цукини с лечо (650 р.), хумус из батата со свеклой и апельсином (450 р.), полента со сморчками (650 р.) и черемша с томатами и соусом из красных перцев (520 р.).

Адрес Б. Грузинская, 69 Время работы вс-чт 9.00-0.00, пт-сб 9.00-2.00 Средний чек 1500-2500 р. Телефон +7 495 191 18 88 Instagram @eva__restaurant

Подробности по теме 7 мест для медленных завтраков в Москве 7 мест для медленных завтраков в Москве

«Ласточка» Банкетная веранда на воде с видом на Воробьевы горы

С просторной террасы площадью 280 квадратных метров открывается вид на визитные карточки столицы: Воробьевы горы, Лужники, здание Президиума Российской академии наук. ​На веранде с ротанговой мебелью и воздушным шатром, напоминающим парус, поместится что угодно: от корпоратива до свадьбы. Но и двоем провести время будет приятно. Бонус: есть возможность заказать салют в ночном небе над кораблем.

Адрес Лужнецкая наб., причал Лужники.Южный Время работы 12.00-23.00 Средний чек 2500-3500 р. Телефон +7 495 220 17 77 Instagram @lastochkamsk

Food embassy Бокал утреннего игристого в подарок на зеленой веранде

Светлая веранда с большим количеством цветов и зелени хороша для медленных завтраков с близкими. В утреннем меню яйца Бенедикт с креветками или беконом на выбор на хрустящей бриоши (640 р. / 520 р.), круассан с лососем и гуакамоле (620 р.) и чуррос со сливками и горячим шоколадом (520 р.) или панкейки с черносмородиновым вареньем и мороженым (410 р.) на десерт. С 10.00 до 12.00 по будням и до 14.00 по выходным к любому заказу бесплатно принесут бокал игристого.

Адрес пр-т Мира, 26, стр. 2 Время работы 10.00-0.00 Средний чек 1500-2500 р. Телефон +7 495 256 04 03 Instagram @food_embassy

«Сыроварня» в Парке Горького Вместительная веранда для праздников или долгих ужинов с друзьями

Большая, на 260 посадок, веранда с видом на пруд и пешеходные зоны среди стволов высоких деревьев. Теплым днем здесь хорошо сидеть плетеном диване, пить домашний морс из черной смородины и наблюдать за гостями парка. Вечером включают фонарики. Меню адаптировали для больших компаний и семей, поэтому тут удобно взять позиции в стол и разделить на всех. В 100 метрах от ресторана есть парковка.

Адрес Крымский вал, 9, стр. 1 Время работы пн-пт 12.00-0.00, сб-вс 11.00-0.00 Средний чек 1500-2500 р. Телефон +7 968 525 65 00 Instagram @syrovarnya_parkgorkogo

«Рынок на Ленинском» Веранда на втором этаже и крыше фуд-холла на Ленинском проспекте

На крыше рынка — лаундж-зона и несколько отдельных кафе: Taboo Bar с крафтовым пивом, «Дымок» с колбасками, ребрами и хот-догами, китайская кухня в «Мидии Мидии» и жареное мороженое с разными начинками в Ice land. Всего помещается 200 человек. Еще 150 мест — на крыше 1-го этажа. Каждую пятницу и субботу на крыше выступают музыканты, для детей нанимают аниматора и организовывают тематические мастер-классы, а для любителей здорового образа жизни несколько раз в неделю проводят бесплатные тренировки от MosGym.

Адрес Ленинский проспект, 108, стр. 1 Время работы 09.00-23.00 Средний чек 1500-2500 р. Телефон +7 495 150 03 04 Instagram @leninskiy108

Подробности по теме 80 лучших летних веранд 80 лучших летних веранд

«Дом 16» Огромная веранда в тихой части Китай-города

Веранда, по которой можно гулять. Гостей она вмещает не меньше, чем сам ресторан. Рассчитана в основном на времяпрепровождение в хорошую погоду: навесов тут не очень много. Это двор Дома Телешкова — старой московской усадьбы. Одно из самых удачных мест для того, чтобы пить вино теплым московским вечером. В меню фокус на продуктах на гриле и сезонных продуктах — сейчас привозят корюшку из Петербурга (650 р.). На гриле готовят мясо всех мастей, овощи и даже хачапури (380 р.). Цены на бутылку вина начинаются от 1800 р: по бокалам на такой веранде пить как будто бы слишком цивильно.

Адрес Покровский б-р, 16/18, стр. 4-4а Время работы 12.00-0.00 Средний чек 1500-2500 р. Телефон + 7 967 001 12 12 Instagram @club.dom16

Подробности по теме Самый большой ресторан Петербурга: чего ждать от «Огнива» на Васильевском острове Самый большой ресторан Петербурга: чего ждать от «Огнива» на Васильевском острове

Sighn Coffee & Dine Зеленый дворик без контакта с улицей

Веранда в Sight находится во внутреннем дворике. Она огорожена, так что можно смело приходить хоть с детьми, хоть с собаками — далеко не убежать. Вокруг — зелень, есть даже цветущая яблоня (пока что очень юная). Дороги почти не слышно. В хорошую погоду в заведении открывают все окна, так что и не на веранде сидеть приятно. Интерьер тут в типично питерском стиле — много серого, белого и розового, плитка, металл, хороший кофе. Идеальная пара на любой случай — эспрессо-тоник (250 р.) и брауни с ванильным мороженым (350 р.).

Адрес Санкт-Петербург, Корпусная, 28 Время работы 10.00-23.00 Средний чек 700-1500 р. Телефон +7 921 994 64 24 Instagram @sightcoffeedine

Василеостровский рынок Главная летняя площадка города

Внутри реконструированного Василеостровского рынка есть большой двор, а в нем — целых две веранды напротив друг друга. Одна примыкает к главному корпусу, а вторая напротив, рядом с уличными заведениями. И там, и там можно сидеть с любой едой, которую вы нашли на рынке, или просто так. Из еды обратите внимание на хачапури по-аджарски в Georgiani (490 р.), сборные блюда с яйцами от Eggsellent (от 290 р.) и дал из чечевицы в Indisko (390 р). Пиво наливают в AF Brew — это уже на улице. Кофе — непременно от Verle или «Человека и парохода» — в последнем еще и горячий шоколад наливают. А еще на рынке есть лавки с дистиллятами и европейскими редкостями.

Адрес Санкт-Петербург, Большой пр-т В.О., 16 Время работы вс-пт 12.00-22.00, сб 12.00-23.00 Средний чек 1000 р. Instagram @vomrkt

The Noodist Японский дворик

Внутренний двор на Кирочной, 9 передается по наследству: до этого тут был Cake & Breakfast, а теперь раменная Noodist — и мы даже не знаем, кому отдать первое место в оформлении веранды. В раменной двор сделали в японском стиле: фонарики, граффити с азиатской женщиной, столы из темного дерева. Логично идти сюда за раменом (по 480 р.). Есть и вегетарианские опции: рут рамен с жареным мисо (470 р.), цветная капуста с тофу-кремом (290 р.). На сладкое — мисо-пудинг на банановом кексе (250 р.). Есть крафтовое пиво от петербургских пивоварен.

Адрес Санкт-Петербург, Кирочная, 9 Время работы вс-чт 12.00-23.00, пт-сб 12.00-00.00 Средний чек 700-1500 р. Телефон +7 812 507 97 00 Instagram @thenood.ist

Italy на Большом проспекте П.С. Терраса с видом на Петроградку

Сам Italy Большом проспекте Петроградской стороны находится на 4 этаже, а его терраса ловко уехала на 7 — на крышу. Вообще-то, и Тут есть розетки, навес, но самое главное — вид на Петроградку. На террасе довольно ветрено — скатерти приходится прикреплять к столам, а на меню ставить санитайзер. На случай холода есть пледы, на случай работы — розетки. Главная гордость Italy сейчас — флекситарианское меню: ньёкетти со спирулиной и тартаром из креветок с цукини (750 р.), печеная свекла с фермерской рикоттой и муссом из чернослива (390 р.), дикий судак с салаом из спаржи, цукини, шпината и мангольда с цитрусовым маслом (990 р.). Приятно, что есть гречка с пармезаном (260 р.) — она великолепна.

Адрес Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., 58, 7 этаж Время работы 11.00-23.00 Средний чек 1500-2000 р. Телефон +7 812 900 63 33 Instagram @italyco.rest

Небо и вино Видовая терраса винного бара

Еще одна переходящая терраса — на этот раз на крыше особняка «Пальма». Она круглогодичная: летом столики, а зимой — купола с обогревом. Но вне зависимости от сезона закаты видно очень хорошо — как и петербургские крыши, на которые так рвутся туристы. «Небо и вино» очень выгодно расположены: праздничные салюты ничего не загораживает. «Небо и вино» открыли создатели бара «Цветочки», так что тут можно смело брать и вино, и коктейли. Особенно — вино: владельцы привозят органическое из Грузии.

Адрес пер. Пирогова, 18 Время работы вс-чт 12.00-23.00, пт-сб 12.00-01.00 Средний чек 700-1500 р. Телефон +7 812 565 75 73 Instagram @skywinebar

Кофенарушители Кофе рядом с отделением полиции

«Кофе Нарушители» — кофейня, спрятанная во дворах Чернышевской. Вход — через арку, по двору, мимо отделения полиции — и вы на месте. От всех прочих отличается театральными стульями с откидными сиденьями, отсутствием правонарушителей поблизости и столом для настольного тенниса. Съесть рекомендуем сырники (220 р.), домашнюю карбонару (320 р.) и панкейки с хрустящим беконом и глазуньей под кленовым сиропом (250 р). За прошедший год появились и вегетарианские опции: тоффники (220 р.), салат с тофу на подушке из овощей (280 р.) и бургер с тофу и свежими овощами (380 р.).

Адрес Санкт-Петербург, Маяковского, 37Г Время работы пн-пт 9.00-21.00, сб-вс 10.00-22.00 Средний чек 700 р. Телефон +7 904 640 20 55 Instagram @breakerscoffee

«Речной» Терраса на «Летучем голландце»

Очень петербургская терраса — без крыш, зато на воде. Отсюда видно Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Стрелку Васильевского острова. Вряд ли есть люди, которые приходят сюда каждый день, но хотя бы разок удивиться, как хорошо, когда осваивают не только набережные, но и саму Неву, точно стоит. Меню морское, азиатское и немного итальянское. Есть японские (490 р.) и российские устрицы (280 р.), тартар из угря с икрой летучей рыбы (990 р.), буратта с томатной сальсой (1250 р.), пицца с грушей и горгонзолой (890 р.). Но с таким видом не важно, что в тарелке.