В обе столицы наконец-то пришло лето. Достаточно теплое, чтобы можно было сидеть на улице, и в меру жаркое, чтобы не хотелось спрятаться под кондиционером. По традиции собрали веранды, на которых приятно есть, пить вино и просто смотреть вокруг: 13 в Москве и 7 в Петербурге.
Buono
Застекленная терраса на высоте птичьего полета
На панорамной застекленной террасе на 29 этаже гостиницы «Украина» видно Пресненский район и Москву-сити в любую погоду. Немножечко шанс почувствовать себя в романтическом фильме. В меню 18 видов пиццы. Советуем попробовать кальцоне — это закрытая пицца, по форме напоминающая полумесяц — с пармской ветчиной и шампиньонами (1250 р.). Большой выбор пасты: любителям рыбы, мяса и вегетарианцам есть из чего выбрать. За некоторые блюда явно придется переплатить, но вид за окном и атмосфера того стоят.
VASILCHUKI Chaihona № 1
16 веранд на любой случай
Vasilchuki открыли веранды в 16 ресторанах сети. Оформили пространства по-разному: есть веранды с детской площадкой, со столиками под открытым небом, с фонтаном и даже с раскрытыми зонтами под потолком. Список всех веранд есть на сайте ресторана. В меню все кухни мира, от русской до японской. Но это все-таки чайхона, так что смело берите чебурек с бараниной (250 р.) и чайханский плов (430 р.).
Сахалин
Москва как на ладони
Ограждения сделаны из стекла, так что обозревать Москву ничего не мешает. С высоты 88 метров можно увидеть сталинские высотки, Садовое кольцо, «Москву-сити» и Кремль. В теплую погоду лучше бронировать столик заранее — на веранде всего 80 посадочных мест.
Имеет смысл заказывать блюда со сморчками из нового сезонного меню: грибы на жареной бриоши (850 р.), похлебку с перловкой (1240 р.), жареную корюшку (2050 р.) или молодой жареный картофель (750 р.). На десерт есть земляника с пломбиром и солью за 1760 рублей. Гостей принимают с полудня до полуночи; сделать заказ можно до 23.00.
La Bottega Siciliana
Спасение от жары с итальянским мороженым
Веранда на 105 посадочных мест недалеко от Красной кухни. Веранда уютная, с клетчатыми скатертями и горшками с цветущими петуниями, в самом центре Москвы можно почувствовать себя за городом. Себе — пиццу, детям — мороженое.
«СибирьСибирь»
Уютное место для отдыха в дождливый день
У веранды «СибирьСибирь» минималистичный интерьер — такой можно представить в любом городе мира. Некоторые столики отгородили шатрами, повсюду букеты из полевых цветов. Отдохнуть от городской суеты можно со сбитнем из брусники (280 р.) и десертом в виде сибирского мишки из кедрового молока (680 р.).
LESNOY
Солнечная терраса в «Депо»
Солнце, кресла из ротанга, туи — классические артефакты отпуска. На веранде ресторана можно расслабиться после тяжелого рабочего дня или прогулки в парке. Салат из баклажанов с сырным муссом и кешью (950 р.) восстановит силы, а бокал красного итальянского вина поможет расслабиться. Пространства между столиками немного, для романтического ужина лучше выбрать другое место.
My Big Love
Вино на свежем воздухе без шума и суеты
Небольшая и уютная терраса недалеко от Цветного Бульвара. Террасу расположили на заднем дворе, украсили бочками, сухоцветами и живыми растениями. Шум улиц не помешает бранчу с круассаном с паштетом из утки (550 р.) и бокалом любимого вина. На террасе поместится всего 20 гостей, но бар планирует открыть еще одну веранду со внешней стороны заведения, на Нижнем Кисельном.
«Ева»
Светлая крытая веранда на Большой Грузинской
Террасный спуск с широкими ступенями, керамические кашпо ручной работы с оливковыми деревьями и клумбы с полевыми цветами. Веранда крытая, так что и от дождя можно спрятаться.
В меню специальные блюда от шеф-повара Романа Грачева: запеченные цветы цукини с лечо (650 р.), хумус из батата со свеклой и апельсином (450 р.), полента со сморчками (650 р.) и черемша с томатами и соусом из красных перцев (520 р.).
«Ласточка»
Банкетная веранда на воде с видом на Воробьевы горы
С просторной террасы площадью 280 квадратных метров открывается вид на визитные карточки столицы: Воробьевы горы, Лужники, здание Президиума Российской академии наук. На веранде с ротанговой мебелью и воздушным шатром, напоминающим парус, поместится что угодно: от корпоратива до свадьбы. Но и двоем провести время будет приятно. Бонус: есть возможность заказать салют в ночном небе над кораблем.
Food embassy
Бокал утреннего игристого в подарок на зеленой веранде
Светлая веранда с большим количеством цветов и зелени хороша для медленных завтраков с близкими. В утреннем меню яйца Бенедикт с креветками или беконом на выбор на хрустящей бриоши (640 р. / 520 р.), круассан с лососем и гуакамоле (620 р.) и чуррос со сливками и горячим шоколадом (520 р.) или панкейки с черносмородиновым вареньем и мороженым (410 р.) на десерт. С 10.00 до 12.00 по будням и до 14.00 по выходным к любому заказу бесплатно принесут бокал игристого.
«Сыроварня» в Парке Горького
Вместительная веранда для праздников или долгих ужинов с друзьями
Большая, на 260 посадок, веранда с видом на пруд и пешеходные зоны среди стволов высоких деревьев. Теплым днем здесь хорошо сидеть плетеном диване, пить домашний морс из черной смородины и наблюдать за гостями парка. Вечером включают фонарики.
Меню адаптировали для больших компаний и семей, поэтому тут удобно взять позиции в стол и разделить на всех. В 100 метрах от ресторана есть парковка.
«Рынок на Ленинском»
Веранда на втором этаже и крыше фуд-холла на Ленинском проспекте
На крыше рынка — лаундж-зона и несколько отдельных кафе: Taboo Bar с крафтовым пивом, «Дымок» с колбасками, ребрами и хот-догами, китайская кухня в «Мидии Мидии» и жареное мороженое с разными начинками в Ice land. Всего помещается 200 человек. Еще 150 мест — на крыше 1-го этажа.
Каждую пятницу и субботу на крыше выступают музыканты, для детей нанимают аниматора и организовывают тематические мастер-классы, а для любителей здорового образа жизни несколько раз в неделю проводят бесплатные тренировки от MosGym.
«Дом 16»
Огромная веранда в тихой части Китай-города
Веранда, по которой можно гулять. Гостей она вмещает не меньше, чем сам ресторан. Рассчитана в основном на времяпрепровождение в хорошую погоду: навесов тут не очень много. Это двор Дома Телешкова — старой московской усадьбы. Одно из самых удачных мест для того, чтобы пить вино теплым московским вечером.
В меню фокус на продуктах на гриле и сезонных продуктах — сейчас привозят корюшку из Петербурга (650 р.). На гриле готовят мясо всех мастей, овощи и даже хачапури (380 р.). Цены на бутылку вина начинаются от 1800 р: по бокалам на такой веранде пить как будто бы слишком цивильно.
Sighn Coffee & Dine
Зеленый дворик без контакта с улицей
Веранда в Sight находится во внутреннем дворике. Она огорожена, так что можно смело приходить хоть с детьми, хоть с собаками — далеко не убежать. Вокруг — зелень, есть даже цветущая яблоня (пока что очень юная). Дороги почти не слышно. В хорошую погоду в заведении открывают все окна, так что и не на веранде сидеть приятно. Интерьер тут в типично питерском стиле — много серого, белого и розового, плитка, металл, хороший кофе.
Идеальная пара на любой случай — эспрессо-тоник (250 р.) и брауни с ванильным мороженым (350 р.).
Василеостровский рынок
Главная летняя площадка города
Внутри реконструированного Василеостровского рынка есть большой двор, а в нем — целых две веранды напротив друг друга. Одна примыкает к главному корпусу, а вторая напротив, рядом с уличными заведениями. И там, и там можно сидеть с любой едой, которую вы нашли на рынке, или просто так.
Из еды обратите внимание на хачапури по-аджарски в Georgiani (490 р.), сборные блюда с яйцами от Eggsellent (от 290 р.) и дал из чечевицы в Indisko (390 р). Пиво наливают в AF Brew — это уже на улице. Кофе — непременно от Verle или «Человека и парохода» — в последнем еще и горячий шоколад наливают. А еще на рынке есть лавки с дистиллятами и европейскими редкостями.
The Noodist
Японский дворик
Внутренний двор на Кирочной, 9 передается по наследству: до этого тут был Cake & Breakfast, а теперь раменная Noodist — и мы даже не знаем, кому отдать первое место в оформлении веранды. В раменной двор сделали в японском стиле: фонарики, граффити с азиатской женщиной, столы из темного дерева.
Логично идти сюда за раменом (по 480 р.). Есть и вегетарианские опции: рут рамен с жареным мисо (470 р.), цветная капуста с тофу-кремом (290 р.). На сладкое — мисо-пудинг на банановом кексе (250 р.). Есть крафтовое пиво от петербургских пивоварен.
Italy на Большом проспекте П.С.
Терраса с видом на Петроградку
Сам Italy Большом проспекте Петроградской стороны находится на 4 этаже, а его терраса ловко уехала на 7 — на крышу. Вообще-то, и Тут есть розетки, навес, но самое главное — вид на Петроградку. На террасе довольно ветрено — скатерти приходится прикреплять к столам, а на меню ставить санитайзер. На случай холода есть пледы, на случай работы — розетки.
Главная гордость Italy сейчас — флекситарианское меню: ньёкетти со спирулиной и тартаром из креветок с цукини (750 р.), печеная свекла с фермерской рикоттой и муссом из чернослива (390 р.), дикий судак с салаом из спаржи, цукини, шпината и мангольда с цитрусовым маслом (990 р.). Приятно, что есть гречка с пармезаном (260 р.) — она великолепна.
Небо и вино
Видовая терраса винного бара
Еще одна переходящая терраса — на этот раз на крыше особняка «Пальма». Она круглогодичная: летом столики, а зимой — купола с обогревом. Но вне зависимости от сезона закаты видно очень хорошо — как и петербургские крыши, на которые так рвутся туристы. «Небо и вино» очень выгодно расположены: праздничные салюты ничего не загораживает.
«Небо и вино» открыли создатели бара «Цветочки», так что тут можно смело брать и вино, и коктейли. Особенно — вино: владельцы привозят органическое из Грузии.
Кофенарушители
Кофе рядом с отделением полиции
«Кофе Нарушители» — кофейня, спрятанная во дворах Чернышевской. Вход — через арку, по двору, мимо отделения полиции — и вы на месте. От всех прочих отличается театральными стульями с откидными сиденьями, отсутствием правонарушителей поблизости и столом для настольного тенниса.
Съесть рекомендуем сырники (220 р.), домашнюю карбонару (320 р.) и панкейки с хрустящим беконом и глазуньей под кленовым сиропом (250 р). За прошедший год появились и вегетарианские опции: тоффники (220 р.), салат с тофу на подушке из овощей (280 р.) и бургер с тофу и свежими овощами (380 р.).
«Речной»
Терраса на «Летучем голландце»
Очень петербургская терраса — без крыш, зато на воде. Отсюда видно Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Стрелку Васильевского острова. Вряд ли есть люди, которые приходят сюда каждый день, но хотя бы разок удивиться, как хорошо, когда осваивают не только набережные, но и саму Неву, точно стоит.
Меню морское, азиатское и немного итальянское. Есть японские (490 р.) и российские устрицы (280 р.), тартар из угря с икрой летучей рыбы (990 р.), буратта с томатной сальсой (1250 р.), пицца с грушей и горгонзолой (890 р.). Но с таким видом не важно, что в тарелке.