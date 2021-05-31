В районе Патриков можно выпить вина после трудового дня, посидеть с друзьями за красивым коктейлем или пойти на медленный завтрак в выходной. Любой из вариантов не получится уместить в студенческий бюджет: цены в этом районе одни из самых высоких в городе. Но и тут, как оказалось, есть место с недорогими настойками и даже авторскими коктейлями.

Во дворе Малой Бронной, 24, открылась демократичная рюмочная от команды «Зинзивера» и «Южной рюмочной». Пространство небольшое, около 60 посадок, половина из которых — за высокими столами. За ними удобно быстро выпить пинту пива или ерша и закусить бутербродом. Кажется, что место совсем не подходит району: тут нет изысканного интерьера или красивой посуды. Зато точно можно выпить хороших недорогих настоек и пошуметь с друзьями. Есть шанс разместиться вшестером за одним столом или попросить сдвинуть пару, если мест не хватит. Кроме зоны посадки есть открытая кухня, барная стойка и выход в небольшой двор, где можно подышать свежим воздухом между стопками. Даже днем тут достаточно темно: освещение слабое, свет попадает из окон или неярких люстр и настольных ламп, которые поставили на подоконниках у каждого стола.

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Пить стоит настойки, сразу берите набор из шести стопок. Сет обойдется в 700 рублей, при этом вкусы можно выбрать любые. Например, взять по паре ягодных: малиновую, клюквенную или облепиховую или попробовать сразу все вкусы. Кроме сладких настоек, есть пряная с имбирем, терпкая на бородинском хлебе или острая хреновуха. Если не хочется начинать вечер с крепкого алкоголя, обратите внимание на раздел с авторскими коктейлями. Наши фавориты — в меру кислый «Березовый сок» на джине и березово-брусничном кордиале и масляный «Янтарное масло» на роме на сухофруктах с медом, специями и сливочным маслом. В «Огуречный джин» добавляют мед — лучше просить без него, чтобы сладость не перебивала свежесть огурца. Цена на коктейли фиксированная — 400 рублей.

«Березовый сок», 400 р. 1 из 5 Фиалковый сауэр, 400 р. 2 из 5 «Джин-ирга», 400 р. 3 из 5 Огуречный джин, 400 р. 4 из 5 Сет настоек, 700 р. 5 из 5

Для рюмочной выбор еды здесь достаточно приличный: кроме пельменей и вареников, которые есть в меню и в других местах тех же владельцев, предлагают сосиску с картошкой фри и соусом карри, веганский суп с вешенками на конопляном молоке или морковные котлеты с овсом и кисло-сладким соусом — за любое блюдо отдадите не больше 250 рублей. Еще готовят семь видов бутербродов, цены начинаются от 100 рублей. На поджаренный хлеб кладут все — от колбасы и сала до паштета из грибов из вяленых томатов. Размеры у бутербродов скромные, берите сразу два.

Бутерброд с паштетом из вяленых томатов и бутерброд с грибным паштетом, оба по 150 р. 1 из 3 Сосиска с картошкой и соусом карри, 250 р. 2 из 3 Потепуха гречневая с облепихой, 150 р. 3 из 3