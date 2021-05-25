Самый быстрый и сытный перекус, который удобно взять с собой на пикник или съесть на ходу, — разумеется, булочки с начинками на любой лад. Мы отобрали несколько вариантов: от бургеров из фуд-трака в Тарусе до больших пицца-сэндвичей — все до 500 рублей.

Capito Капо с фалафелем за 410 рублей или с мясным рагу за 490 рублей

Весь хлеб в кафе выпекают сами. Воздушное пористое тесто для булочек с начинкой не исключение. Всего можно попробовать три вида: с чили и томатами на гриле, петрушкой, тхиной и фалафелем; с пастрами и молодой капустой или с мясным рагу, моцареллой и свежими огурцами. Цены варьируются от 410 до 510 рублей за капо с пастрами.

Адрес 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13 Время работы 12.00–0.00 Соцсети Instagram

Underdog Классический хот-дог за 320 рублей или Coney Island за 350 рублей

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Про бургер со сладкими пончиками вместо хлеба и внушительные порции макарон с сыром говорили уже много. Хот-доги в Underdog тоже хороши. Готовят три вида: от классического с колбаской из свинины и говядины и сладким горчичным соусом с кленовым сиропом до Coney Island с говяжьим фаршем, томатами, сырным соусом и мексиканскими специями. Начинку заворачивают в большую мягкую бриошь, которую выпекают ежедневно.

Адрес Маросейка, 6/8, стр. 1 Время работы 13.00–0.00 Соцсети Instagram

Frankie Паноццо с томатами, руколой и страчателлой за 420 рублей

Лепешку для сэндвича делают из теста на закваске — такое используют и для пиццы. Ее выпекают в печи при 350 градусах и добавляют начинку на выбор: страчателлу, томаты, руколу и песто за 420 рублей или хумус, брокколи и моцареллу за 380. Пиццу-сэндвич делят на равные части — им удобно поделиться с другом или взять несколько с собой.

Адрес Пятницкая, 82/34 Время работы 11.00–0.00 Соцсети Instagram

«Фаршин» Чизбургер за 280 рублей или трюфельный бургер за 320 рублей

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На центральной площади Тарусы заработал небольшой фуд-трак с бургерами и хот-догами — любая позиция меню обойдется не дороже 320 рублей. Для владельца Димы Паршина это первый проект, раньше он работал бизнес-аналитиком в IT-компании. Готовят классический бургер с котлетой из мраморной говядины, луком и домашним кетчупом, чизбургер с чеддером или трюфельный бургер со сливочным сыром с черным трюфелем, мясной котлетой и шампиньонами, которые варят с добавлением соевого соуса и тимьяна. Кроме того, есть отличная картошка фри за 150 рублей и два хот-дога с говяжьей или куриной сосиской на выбор. Хлеб и колбаски берут у местных производителей, а котлеты для бургеров — у «Праймбифа». Если не знаете, чем заняться на выходных, советуем доехать до места, взять пару бургеров и устроить пикник на берегу Оки с самыми близкими.

Адрес Калужская обл., г. Таруса, Октябрьская, рядом с домом 1 Время работы 11.00–21.00

Noor Bar Хот-дог с релишем за 350 рублей

Булку для хот-дога заказывают у Дарьи Мясищевой в пекарне Sasha Bread. Хлеб смазывают небольшим количеством топленого масла и обжаривают со всех сторон на гриле. Внутрь кладут ложку релиша — смеси замаринованных мелконарезанных овощей, куриную сосиску и слайсы огурца, маринованного с чили. Сверху поливают горчичным соусом и кетчупом, посыпают луком фри, и вуаля — получается идеальный перекус, к которому просится апероль на летней веранде.

Адрес Тверская, 23/12 Время работы 11.00–3.00 Соцсети Instagram

1312 Sandwichez Сэндвич Shawty за 490 рублей

Основатели рекламного агентства «Продукты 24» Воля Медведев и Лера Стародумова готовят несколько видов сэндвичей в формате поп-ап — постоянной локации пока нет, но можно попробовать блюда пару раз в месяц в разных кафе города. За анонсами следите в инстаграме. Порция действительно сытная, начинки не жалеют. В позицию с индейкой добавляют красную капусту, айсберг, чеддер, томаты, свежую петрушку и домашний майонез с паприкой и кинзой. Все заворачивают в теплую хрустящую чиабатту и отдают в фирменной коробке, которую удобно брать с собой.

«Праймбиф-бар» Хот-дог с салатом коулсло за 360 рублей

В небольшом пространстве с открытой кухней можно бесплатно попробовать любой стейк с витрины, купить свежую говядину домой или подкрепиться бургером, фирменным мясным блюдом или хот-догом. В последнем теплая булочка, в которую кладут колбаску из мраморной говядины в маринаде из сливы, салат коулсло из свежей капусты, зеленый лук и три соуса: на основе дижонской горчицы, майонез и кетчуп.

Адрес Мытная, 74 Время работы пн 8.00–19.00, вт-вс 8.00–21.00 Соцсети Instagram