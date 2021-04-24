Сэндвич — универсальная быстрая еда. Его можно взять на работу, пикник или сытно позавтракать дома. Начинка бывает самой разной: от ветчины и сыра до печеных овощей и сложных соусов. Мы обратились за рецептом к австралийцу Сэбби Кеньону — бренд-шефу кофеен Mátes — и узнали, как собрать перекус за 15 минут.

Сэбби Кеньон Бренд-шеф в Mates

Главное в сэндвиче — свежий хлеб. Лучше использовать ремесленный, но фабричный тоже подойдет. Начинка и соус не менее важны: в Mátes мы уравновесили соленый бекон сладким горчично-медовым соусом и маринованными огурцами. Получилась целая палитра вкусов — хрустящий хлеб, жирное обволакивающее соленое мясо и кислотность от маринованных овощей, которые аппетитно хрустят во рту. Блюдо советуем есть руками! Гости, кромсающие сэндвич приборами, разбивают мне сердце.

# Ингредиенты на 1 порцию:

Хлеб — 2 ломтика

Салат айсберг — 40 г

Помидоры — 40 г

Авокадо — 40 г

Бекон — 100 г

Мед — ст. л.

Горчица — ст. л.

Майонез — ст. л. Мы используем японский молочный хлеб из BakeryLayers. При желании его можно заменить любым, к которому вы привыкли, или бейглом. Помидоры лучше брать узбекские или дагестанские — они слаще.

Как готовить: 01 Обжарьте хлеб на гриле, сковороде или в тостере до золотистой корочки. 02 Смешайте мед, горчицу и майонез и намажьте на хлеб. Пропорцию продуктов можно менять, исходя из своих предпочтений. 03 Обжарьте бекон до хрустящей корочки. 04 Нарежьте помидор тонкими кольцами, а авокадо дольками. 05 Выложите на хлеб листья салата, бекон, помидоры и авокадо. Затем накройте начинку вторым ломтиком хлеба и еще раз обжарьте, чтобы слегка подогреть сэндвич. Готово!