В России кроме кулича на Пасху можно купить итальянский кекс панеттоне. Но едят ли его на праздник в самой Италии? Мы поговорили с уроженцем Анконы, шефом Уилльямом Ламберти, и узнали, что такое традиционная итальянская пасхальная выпечка коломба и как ее готовить.

Что такое коломба?

Коломба — или «Пасхальная голубка» (Colomba di pasqua) — визуально напоминает крест. Выпечку стали производить в Ломбардии в 30-е годы XX века, с тех же пор ее называют дочерью рождественского панеттоне. Итальянцы любят праздники: Пасха — второй после Рождества по значимости. В этот день столы накрывают особенно внимательно: в моей семье мариновали оливки, готовили ягненка с марципаном, мясо на гриле и обязательно кусочек коломба на десерт.

Чем отличается от панеттоне?

В России кроме кулича часто пекут панеттоне, который итальянцы готовят на Рождество. Думаю, в первую очередь это связано с более сдобным и сладким вкусом кекса. Панеттоне как продают в московских ресторанах, так и доставляют из Италии. С коломба несколько сложнее, но точно знаю, что ее можно купить в «Азбуке вкуса».