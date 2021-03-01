Афиша Daily расспросила знатока мира вареников, шеф-повара ресторана «Dr. Живаго» и автора книг «Мисс вареничная» и «Вареники и не только» Алену Солодовиченко о том, бывают ли ленивые вареники без творога, с чем их готовят на Украине и как не ошибиться с размером заготовок. В конце — 2 рецепта.

Алена Солодовиченко Алена Солодовиченко, шеф-повар ресторана «Dr. Живаго»

Только с творогом? На Украине есть национальное блюдо — галушки. Это кусочки теста, которые отваривают и подают, например, со шкварками, мясом, картофелем; запекают все вместе в сметанном соусе. Галушки часто добавляют в супы. Споров по поводу происхождения галушек много, но чаще мы слышим отсылки к украинской гастрономической летописи. Ленивые вареники — это галушки с начинкой, грубо говоря. Ее вмешивают прямо в тесто. Вопреки распространенному мнению, ленивые вареники, как и традиционные, бывают далеко не только с творогом. На Украине готовят с продуктами, которые всегда под рукой: с творогом и картофелем. Но можно добавить тыкву, шпинат и почти все, что придет в голову. В любой стране мира есть своя версия пельменей и вареников — это такие универсальные блюда. Чешские кнедлики и итальянские ньокки тоже «сородичи» ленивых вареников.

Как сырники, только вареные Для вареников с творогом нужно всего три основных ингредиента: творог, яйцо и мука, плюс сахар и соль. Стандартные пропорции ингредиентов — это 250 грамм творога, 1 яйцо и 3 столовых ложки муки. Сахар каждый может добавлять по вкусу. Это один в один тесто для сырников, и из этой же заготовки можно сразу приготовить и то и другое. Прелесть ленивых вареников в том, что их можно сделать впрок, расфасовать по пакетикам и заморозить, а потом в любое утро встать, закинуть в кипящую воду и через 5 минут получить вкуснейший завтрак. Пожалуй, секрет успеха кроется в твороге. Моя любимая жирность творога для сырников и вареников — 5%. Он должен быть обязательно свежий, сухой и не слишком зернистый. Перетрите его через сито, чтобы текстура вареников была однородной и гладкой. Муку тоже лучше просеять. После того как тесто готово, раскатайте его в тонкие колбаски, нарежьте на небольшие кусочки и, если хочется, скатайте в шарики. Вареники при варке увеличатся в размере примерно в два раза. Поэтому чем меньше будут заготовки, тем лучше и эстетичнее будет выглядеть готовое блюдо. Ориентируйтесь на вес одного вареника в сыром виде: он должен быть примерно 10 грамм. Как и сырники, перед варкой ленивые вареники лучше убрать ненадолго в холодильник или морозилку. Это не обязательно, но так больше шансов, что тесто схватится и вареники сохранят форму в процессе варки.

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Фантазии на тему Вариантов подачи творожных вареников не счесть: со сметаной, сгущенкой, вареньем, свежими ягодами, сливками, медом. Со всем и в разных комбинациях будет вкусно! Добавьте в тесто мак, тертую цедру лимона или апельсина — вкус станет интереснее. Если хотите приготовить шоколадные вареники, добавьте какао. Не ограничивайте воображение: за один раз можно поэкспериментировать с разными вкусами, разделив тесто для ленивых вареников на несколько частей.

Несладкая альтернатива Ленивые вареники вполне могут быть основным блюдом, если их приготовить, например, с картофелем. Для этого нужно все то же самое, что для вареников с творогом, только замените творог на картофель. В «Живаго» мы подаем картофельные ленивые вареники с камчатским крабом, шпинатом и фундуком. Есть и более домашние, традиционные версии: со шкварками или запеченные с курицей под сыром сулугуни. На Украине любят к вареникам добавлять мясо, жареный лук, шкварки, заливать сливками и запекать в горшочке под сыром.

Ленивые картофельные вареники, запеченные под сыром

Ингредиенты на 4–5 порций: Тесто

— картофель или вчерашнее пюре — 500 г

— пшеничная мука — 90 г

— яйцо — 1 шт.

— соль — щепотка

— черный молотый перец — щепотка Начинка

— сливки 33–35%-ные — 200 мл

— мускатный орех — щепотка

— перец черный молотый — щепотка

— сушеный чеснок — щепотка

— сыр сулугуни — 100 г

— сало для шкварок — 300 г

Как готовить 01 Картофель отварите в мундире, остудите, очистите. Пропустите через мясорубку или разомните. 02 Пюре посолите и поперчите. Добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности. Если тесто недостаточно плотное и сильно прилипает к рукам, добавьте еще муки. 03 Тесто не должно сильно прилипать к рукам. При необходимости для плотности теста можно добавить еще муки. 04 Раскатайте из теста несколько колбасок толщиной диаметром 1–2 см и нарежьте их на кусочки длиной 2–3 см. 05 Вскипятите воду, подсолите ее. Варите ленивые вареники, пока они все не всплывут на поверхность — на это им понадобится пара минут. 06 Запекайте при температуре 180 градусов до золотистой корочки. 07 Пока вареники запекаются, приготовьте шкварки. Сало нарежьте небольшими кубиками, 0,5–1 см. Положите их на сухую сковородку и, помешивая, вытапливайте жир на среднем огне 10–15 минут. 08 Подавайте ленивые вареники, положив сверху шкварки.

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Ленивые вареники с облепихой

Ингредиенты на 1–2 порции: Тесто

— творог 5%-ный — 250 г

— яйцо — 2 шт.

— рисовая или любая другая мука — 3 ст. л. с горкой

— сахар — 2 ст. л.

— соль — щепотка Соус

— облепиха — 200 г

— сахар — 2 ст. л.

— кукурузный крахмал — 1 ст. л.

— вода — 100 мл