Вокруг альтернативного заваривания кофе дома существует множество мифов, а самый главный среди них — это наличие множества девайсов, которых не найти на обычной кухне. «Афиша Daily» вместе с соосновательницей Adept Coffee разбираются, сколько на самом деле устройств нужно для воплощения вкуса как в любимой кофейне?

Полина Булатова Основательница поп-ап кофейни Чайка, соосновательница ADEPT Coffee

Капельная кофеварка У многих дома есть такая. Это электрическое приспособление с колбой под воду и секцией под бумажный фильтр. Мы часто видим такой вариант в кино, где в дайнерах и закусочных официантка в переднике разливает гостям «американский кофе» к завтраку. Все, что нужно знать, чтобы заварить вкусную чашку, — это идеальная пропорция воды к кофе для такого метода: 60 грамм кофе на 1 литр воды. Помол: средне-крупный, визуально его часто сравнивают с солью грубого помола или чуть мельче. Для кого: такой способ идеально подойдет для семейной кухни, так как зараз можно приготовить сразу несколько чашек ароматного кофе. Вкус: насыщенный плотный, но чистый благодаря бумажному фильтру.

Воронка V60, или пуровер Ставим воронку на чашку, внутрь воронки бумажный фильтр — и вуаля. В кофейнях для приготовления кофе таким методом используют еще специальный чайник с тонким носиком и весы. Для дома это не обязательно. Для приготовления одной чашки насыпаем в воронку 2,5 чайных ложки средне-крупно смолотого кофе, отмеряем мерным стаканом 300 миллилитров воды и тонкой-тонкой струйкой заливаем весь объем воды в три захода. Воду после закипания лучше остудить две минуты, чтобы сохранить больше деликатных вкусов в кофе. Помол: средне-крупный, визуально его часто сравнивают с солью грубого помола или чуть мельче, — это уже дело вкуса и практики. Для кого: такой способ идеально подойдет для одного человека, в частности, любителя утренних ритуалов. Вкус: легкий, тонкий. В таком способе больше всего шансов раскрыть те самые вкусы, что описаны на вашей пачке кофе.

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Чашка Самый простой способ для людей, которые вообще не готовы уделять время и прилагать усилия, просто хотят кофе, да поскорее. В среднего размера кружку объемом примерно 250 миллилитров кладем 2 чайные ложки кофе и фиксируем время. Заливаем водой, лучше не крутым кипятком, ждем 4 минуты и снимаем ложкой кофейную шапку. Ждем еще пару минут, и готово! Помол: крупный, чуть крупнее, чем был на капельную кофеварку. Для кого: способ подходит тем, кто не против осадка на дне чашки, и тем, кто не любит тратить время на кофе. Вкус: шероховатый, насыщенный, с ярко выраженным осадком.

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