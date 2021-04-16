На прошлой неделе заработал кинотеатр «Художественный» после масштабной реставрации, которая длилась 6 лет. Кроме кинозалов здесь открыли ресторан русской кухни, кофейню и несколько баров. Мы побывали в новых местах пространства и делимся впечатлениями.

«Художественный» впервые заработал 11 ноября 1909 года. Открытие совпало с прогрессом в кинематографе: каждый год выпускали новые проекторы и видеокамеры, под которые нужно было устанавливать экран и расширять кинозалы. Первую масштабную реконструкцию более ста лет назад провел Федор Шехтель, который ранее преобразовал здание МХТ в Камергерском переулке. Это была заявка на особый статус кинотеатра. С 2014 года «Художественный» был на ремонте. Теперь значимость старейшего кинотеатра Москвы подчеркивают и последние изменения — в частности еда. Здесь нет попкорна, начос и газированных напитков на розлив. Вместо привычной кинотеатральной еды работают три бара, ресторан русской кухни и кофейня — за все проекты отвечает Lucky Group.

Niki Ресторан современной русской кухни в дальней части «Художественного» Интерьер

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Название ресторана символично: «Ники» — прозвище последнего русского императора Николая II, при котором было построено здание. Днем пространство с плотной посадкой кажется больше благодаря панорамным окнам, которые расположили на солнечной стороне. Кроме того, рядом с ними есть отдельная дверь, через которую также можно войти в ресторан, минуя общий холл кинотеатра. Ближе к вечеру свет убавляют — благодаря точечной подсветке столов создается лучшее ощущение уединенности. У входа вас встретит вежливый швейцар и повесит верхнюю одежду в пестро расписанный шкаф с изображением леса. Тут много деталей, которые хочется рассматривать: вытянутый диван на несколько столов, над которым повесили длинное зеркало; рельефные подсвечники на столах; большая хрустальная люстра или картина с девушкой, наблюдающей закат. Белоснежная форма официантов в виде рубашки-косухи с длинным поясом дополняет эстетику пространства. В дальней части установили бар и небольшую открытую кухню, такие есть в каждом заведении холдинга. За крошечной стойкой на раздаче стоит бренд-шеф Дан Мирон (Margarita Bistro, Esquina, Pollen, The Study в Сингапуре), а все производство расположили на цокольном этаже — тут главенствует Александр Шуба (Ovo). Меню

Филе-миньон с перечным соусом, хреном и трюфелем, 2600 р. 1 из 4 Цыпленок с травами, 1600 р. 2 из 4 Летний борщ, 550 р. 3 из 4 Тост с морским ежом, икрой и лардом, 1250 р. 4 из 4

Сейчас позиций немного — один разворот с едой и три с напитками. Lucky впервые столкнулись с русской кухней и концепцией ресторана внутри кинотеатра, поэтому пока работают в полмощности: с 18.00 и с укороченным меню. С 19 апреля ресторан будет принимать гостей с полудня. На закуску заказывайте хрустящие тосты с морским ежом и лардом (свиное сало) (1250 р./2 шт.), сочный тартар из воронежской говядины с икрой осетра (950 р.), хлеб, который выпекают на месте, с маслом, сало с горчицей (520 р.) или малосольные огурцы или помидоры (320 и 370 р.). Соленья особенно удались: их недолго вымачивают, не добавляя уксус, поэтому исходный вкус продукта хорошо сохраняется. Далее в меню можно увидеть раздел с салатами. Среди них трудно выделить что‑то наиболее интересное — все блюда хорошо приготовили из качественных продуктов. Следом расположили супы и горячее, и здесь уже есть на что обратить внимание. На первое всего два блюда: уха из стерляди, палтуса и камбалы с черной икрой (1550 р.) и борщ (550 р.). На второе выбор больше — преимущественно блюда из мяса или рыбы. Есть пельмени с говядиной (590 р.), рибай «Строганов» с картофельным пюре и соусом из белых грибов (790 р./100 гр.) или палтус с кремом из сельдерея и соусом из перепелиных яиц (1100 р.). Для вегетарианцев подойдет гречка с белыми грибами (790 р.) — после подачи ее лучше перемешать, сверху соли оказалось больше. В фавориты смело записываем вареники с печеным картофелем и сморчками (720 р.) и окуня по-киевски (1300 р.). Второй повторяет текстуру одноименной котлеты: снаружи хрустящий кляр, внутри топленое сливочное масло и зелень. С варениками будьте осторожнее, их лучше брать, если вы действительно голодны: из‑за обильного трюфельного соуса и густой начинки получились очень сытными. К ним отлично взять водку или крепкую настойку. Напитки

Коктейль «Груша», 650 р. 1 из 2 Коктейль «Ромашка», 650 р. 2 из 2

Шеф-бармен холдинга Максим Горелик и бар-менеджер Сергей Струк придумали десять коктейлей, которые назвали по главному ингредиенту. Найдете «Вишню», «Сливу, «Ревень» или «Грушу», похожую на алкогольный дюшес. Любой напиток, кроме «Облепихи», обойдется в 650 рублей, за ягодный доплатите еще 150. В барной карте главную роль отвели настойкам, наливкам и водке. Овощную, на малине, на бруснике или облепихе (550 р./40 мл.) стоит пробовать вместе с салом или маринованными белыми грибами. Если вы противник хреновухи, попробуйте ее тут, и, возможно, мнение о напитке изменится. Она получилась мягкой, не жгучей, но пряной — в составе нет ни лимонного сока, ни чеснока, ни уксуса, которые добавляют, если корень хрена недостаточно сочный. Раздел с безалкогольными напитками также нескучный: наливают темный или белый квас, кисель и питею (аналог морса) — смело берите любой приглянувшийся. Цены варьируются от 300 до 400 рублей. За чаем и кофе лучше заглянуть в соседнюю кофейню Eleven с большим выбором авторских позиций и выпечкой.

Eleven Сэндвичи, круассаны и отличная сосиска в тесте для сытного завтрака Кофейня вытянулась на противоположной от Niki стороне — в левой части «Художественного». Название также символическое: первый кинопоказ прошел 11 ноября. Стеклянные двери Eleven выходят на Воздвиженку, а перед ними есть небольшой амфитеатр — когда теплая погода стабилизируется, можно будет сидеть со стаканчиком фирменного рафа и круассаном на свежем воздухе. Интерьер

1 из 3 2 из 3 3 из 3

Пространство поделили на две равные части: светлую — с белой керамической плиткой, кухней и витриной — и более темную: с мягкими диванами глубокого зеленого оттенка и старинной лестницей, которая появилась еще при первой реставрации. По словам владельцев, хотели изобразить салон старого трамвая, но получилось похоже на ламповый театральный кафетерий. Меню

Крок-месье, 400 р. 1 из 3 Бейгл с беконом, 290 р. 2 из 3 Фисташковый круассан, 240 р. 3 из 3

Из еды есть выпечка: круассаны (150 р.), брауни (180 р.), булка с маком (180 р.), сосиска в тесте (150 р.) и бейглы. Последние есть с двумя начинками на выбор: с лососем и сливочным сыром (490 р.) или с беконом (290 р.). Все делают по рецептам Bakery Layerz в отдельной печи и начинают продавать ежедневно с 9 утра. За круассанами и сосисками в тесте лучше приходить до обеда, к вечеру все разбирают. Напитки

1 из 3 2 из 3 3 из 3

Чай и кофе занимают большую часть меню. Зерна используют натуральной обработки из Эфиопии: есть фильтр (150–250 р.), классические позиции — от капучино (220–350 р.) до флэт-уайта (280 р.) — и авторские напитки. Можно обратить внимание на сладко-соленый раф «Художественный» со вкусом попкорна или нежный сливочно-ореховый «Пралине» — любой обойдется в 380 рублей. Есть и алкогольные позиции: кроме пива отдают игристое, белое и красное вино от 300 рублей за бокал.

Лобби-бары В «Художественном» работают три бара: один — в главном холле первого этажа, и два — на втором, в филиале некрасовской библиотеки и у входа в малые кинозалы. Здесь можно скоротать время перед фильмом, но полноценно поесть не получится. В каждом баре отдельное меню — все пока в процессе становления. По технике безопасности смотреть фильмы с напитками в стеклянных стаканах нельзя, поэтому с коктейлем из Niki в кинозал не пустят. В баре на первом этаже скоро появятся бутилированные алкогольные коктейли и закуски, которые удобно будет взять с собой на просмотр, — ждем.

Вердикт У Niki и Eleven получилось органично вписаться в атмосферу «Художественного». Это пространство, в котором можно быстро перекусить выпечкой с кофе, полноценно поужинать в роскошном ресторане или выпить коктейль в баре после просмотра фильма. Другого такого места в Москве нет. При этом Niki и Eleven остаются самодостаточными местами, сюда хорошо заглянуть и без похода в кинозал. Можно долго спорить о том, что такое русская кухня. В Niki она получилась без наскучившего меню, в котором есть только пельмени, борщ и пирожки. Хочется больше позиций меню, которые обещают вводить в ближайшее время. Снеков для кинопросмотра пока тоже не хватает: все-таки фильмы и еда — вещи, которые всегда идут бок о бок.