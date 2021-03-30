La Poste — роскошная пекарня Оксаны Кузнецовой и Елены Кадочниковой на Ленинградском проспекте между метро «Динамо» и «Аэропорт». Место называют хлебной почтой, хотя оно больше похоже на бутик. Рассказываем, почему La Poste выводит хлебную культуру в Москве на новый уровень.

Пекари

Оксана Кузнецова — дипломированный пекарь со стажем. Она училась во Франции в гастрономической школе Lenôrte и Национальном институте хлебопекарного и кондитерского искусства в Руане. Москва давно знакома с хлебом Оксаны — она разрабатывала рецепты для «Печорина». На учебе во Франции Оксана познакомилась с Еленой Кадочниковой. Вместе они несколько лет формировали проект собственной пекарни: путешествовали, пробовали выпечку во Франции, Германии, Италии, изучали новые техники и отбирали рецепты, которые сами хотели бы повторить. La Poste стал закономерным этапом развития и воплощением давней мечты. Надо сказать, что известность в пекарских кругах сыграла Оксане на руку. La Poste за один день набрал обороты, которые вышли за рамки технического открытия, — гостей и заказов было очень много, пекари не справлялись. От перегрузки спасло то, что в работе Instagram и WhatsApp в этот день произошел сбой — именно через них поступали заказы.

Образцовые хлеб и выпечка

Багет «Традисьон», 180 р. 1 из 8 Цельнозерновой пшеничный хлеб с изюмом, 380 р. 2 из 8 Миндальный круассан с малиновым джемом, 290 р. 3 из 8 Канеле, 140 р. за шт. 4 из 8 Шоколадно-банановый кекс, 550 р. 5 из 8 Миндальный круассан, 290 р. 6 из 8 Мадлен с шоколадом, 120 р. за шт. 7 из 8 Ржаной хлеб «Турт», 1100 р. за целый, 275 р. за чертверть 8 из 8

Почти весь хлеб в La Poste готовят на закваске и ферментируют в течение суток — вкус буханок получается насыщенный и в меру кислый. Исключение — классический багет «Традисьон», который готовят на дрожжах. У него более нейтральный сливочный вкус и воздушный белый мякиш. У каждого рецепта есть история: например, рецепт ржаного хлеба «Турт» привезли из Франции. В составе нет пшеничной муки, только ржаная — и это удивляет. Дело в том, что приготовить пышный ржаной хлеб без добавления пшеничной муки сложно: в процессе замеса чистой ржаной муки плохо формируется клейковина, или глютеновая сетка, которая удерживает газы — без них хлеб не поднимется и будет плотный. Чтобы воспроизвести пышность и легкий цветочный вкус «Турта», Оксана перепробовала почти всю российскую муку, но ни одна не давала нужный результат. Тогда решили заказывать из Франции — вкус и текстура улучшились. Из‑за таких сложностей «Турт» стоит 1100 рублей за полтора килограмма, и 275 — за четверть. Выпечка в La Poste не из дешевых. Самая низкая цена на хлеб — 180 рублей (за багет) и 100 рублей на сладкое (за печенье с шоколадом или с овсяными хлопьями). При этом изделия стоят того. Например, в ассортименте есть безглютеновый хлеб, который трудно приготовить по той же причине, что и ржаной: в составе нет пшеничной муки — главного источника глютена. Нужно сильно постараться, чтобы такой хлеб получился качественным и достойно выглядел на фоне классических буханок. Вся сладкая выпечка наравне с хлебом заслуживает внимания. Можно выделить шоколатин: сливочный вкус слоеного теста с горьким шоколадом внутри и цитрусовыми цукатами. Важно учесть, что на кондитерские изделия тут бешеный спрос, и чтобы попробовать «Улитку», кексы, печенье или французское пирожное канеле, нужно заранее оставить заявку или прийти в пекарню рано утром.

Интерьер

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Интерьер разработала студия дизайна Анны Шевченко. В помещении очень светло и просторно. После входа гости попадают в маленькое фойе с хлебной витриной, которое напоминает витрину ювелирного магазина. За ней находится цех с печами, расстоечными шкафами, тестомесом и другой техникой для приготовления хлеба — за процессом можно наблюдать через небольшое окно или проход к самому цеху. Помещение хотели сделать приятным и для самих сотрудников, поэтому дизайнерский подход виден даже на производстве. На плитке в цехе изобразили почтовые ящики — это видят только работники пекарни.

Вердикт

La Poste — находка для жителей района (и не только) с продуманной концепцией, хорошей выпечкой и симпатичным интерьером. Создатели хотели открыть место, куда люди приходили бы перед завтраком за свежим хлебом или круассаном, обменивались приветствиями и обсуждали новости. Судя по количеству гостей, это удалось. Сюда хотя бы раз стоит заглянуть лично или воспользоваться доставкой: выпечку отправляют и за МКАД.

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