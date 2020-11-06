По просьбе «Афиши Daily» ребята из кооператива «Черный» рассказали о книгах про кофе, которые лежат в кофейне и доступны для чтения на месте.

«Всемирный атлас кофе» Джеймса Хоффманна

Книга нужна всем, кто интересуется кофе на любительском или начальном профессиональном уровне. Хоффманн рассказывает об истории напитка, особенностях биологии и выращивания кофе, обжарке, методах заваривания и о каждой стране, в которой сотни тысяч людей выращивают кофейные ягоды. «Что я знаю о работе кофейни» Колина Хармона

Книга от владельца кофеен в Дублине и финалиста Мирового чемпионата бариста. Колин, как и мы, начинал со стойки. В книге семь блоков, в которых рассказывается про кофе, людей, специфику работы, проблемы и их решения, мотивацию и усталость, каждодневный рутинный труд, засорившиеся трубы и ожоги паром. «Справочник обжарщика» Скотта Рао

В книге собрана информация о зеленом кофе и его обжарке: об особенностях хранения зеленого зерна, химических изменениях, особенностях типов ростеров. «Идеальный кофе» Лани Кингстон

Еще одна базовая книга о кофе. В ней не только рассказывается его краткая история, расписаны процессы приготовления кофейных зерен и обработки ягод, но есть и раздел, посвященный химическому составу кофе. «Словарь кофе» Максвелла Колонны-Дэшвуда

Книга поможет сориентироваться в бесконечном количестве незнакомых слов: «кофейная ржавчина», «вкус умами», Cup of Excellence и так далее. Ей можно пользоваться, чтобы найти и понять незнакомый термин, а можно просто читать все статьи подряд. «Крафтовый кофе» Джессики Исто

Книга для тех, кто пьет много кофе дома. Хорошее начало для тех, кто хочет разобраться, что такое экстракция, как на нее влияет вода, размер помола и многие другие базовые вещи, без которых не приготовить вкусную чашку кофе.⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ «Uncommon Grounds» Марка Пендергаста