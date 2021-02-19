Коктейльный Shalom, bar! по соседству с Dizengof 99, недорогая пицца по кускам в Slice Nyc Pizza, новые завтраки в Buro TSUM и хрустящая выпечка в Lila Pastry — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Shalom, bar! Авторские коктейли и израильские блюда на новый лад

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Что? На Покровском бульваре во дворе кафе тель-авивской кухни Dizengof99 заработал новый бар на 40 посадок с авторскими коктейлями. Пространство принадлежит тем же владелицам — Гале Николаевой и Жене Цюпко. Что пить? Коктейльную карту разработал Павел Барков (Mitzva Bar, Martinez Bar). Кроме классики в меню 14 авторских напитков: коктейль «Кокожан» на текиле с томатами, кокосовой водой и сушеной кожурой баклажана посвятили двум евреям, которые вывели томаты черри в 60-х, а сладкий «Флодни» напоминает традиционный десерт венгерских евреев из сливы, груши и грецкого ореха. Любой коктейль обойдется в 590 рублей. Что есть? Кухней Shalom, bar! как и в других проектах команды, руководит Константин Борисов. Меню небольшое — всего 12 позиций. К традиционным еврейским рецептам добавили черную икру, фуа-гра, сморчков и трюфельное масло — получились креплах (пельмени треугольной формы с начинкой) с уткой и луковым мармеладом (490 р.), большие оливки с заатаром (310 р.) или маринованные перепелиные яйца с черной икрой и тхиной (550 р). К напитку хорошо взять небольшие закуски, например, маринованные огурцы с яблочным уксусом и зеленью (210 р.) или тартар из утиного сердца с сушеной вишней (490 р). В последний добавляют оливковое масло, тхину и два соуса: из листьев шисо и острый с карри и манго.

Адрес Покровский б-р, 8, стр. 2 Время работы вс-вт 16.00–1.00, ср-сб 16.00–3.00 Средний чек 700–1500 р. Соцсети Instagram

Lila Pastry Красивые десерты, кексы и круассаны под баром Insider

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Что? Lila Pastry — одно из трех пространств ресторанного проекта Lila холдинга gt. Галактиона и Элины Табидзе. В двухэтажном особняке на Сретенке уже работают ресторан паназиатской кухни Lila Asia и бар Insider. Новую кондитерскую расположили на первом этаже — попасть внутрь можно через отдельный вход с улицы Сретенки. Что есть? За десерты отвечает шеф-кондитер Алексей Браташов (Atelier de tartelettes, «Тот самый круассан»). Акцент сделали на пирожные и выпечку — сюда удобно зайти за кофе и круассаном перед рабочим днем или съесть горячий завтрак с приятелями: есть удобные диваны и большой стол на 6 человек. Помимо сладкого можно заказать: брускетты со страчателлой и пюре из перца (390 р.) или с авокадо и лососем 9420 р.); боул с бурым рисом и маринованным тофу (410 р.) или салат из зеленых овощей с васаби (690 р.) или с артишоками и тунцом (990 р). За эту часть меню отвечает шеф-повар Екатерина Серебрякова. Что пить? Есть интересные напитки на основе кофе от бренд-бариста холдинга Виктории Ровенской: латте с фейхоа и лаймом или с лепестками желтой розы и мандарином, раф с манго и чили или с сиропом из липы и шоколадом — все по 280 рублей. Кроме того, есть свежевыжатые соки, какао, маття, сидр и несколько винных позиций.

Адрес Сретенка, 22, стр. 1 Время работы пн-вс 08.00–23.00 Средний чек 700–1500 р. Соцсети Instagram

Slice NYC Pizza Внушительная порция пиццы, которую не придется долго ждать

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Что? В небольшом помещении из красного кирпича у выхода из метро «Чеховская» заработала пиццерия Slice NYC Pizza. Основатель — Максим Волков, шеф-повар ресторана The Mad Cook. Выпекают действительно большую пиццу, диаметром 60 сантиметров, и продают по частям или целиком, если вы заглянули с друзьями. Одного куска вполне хватит для сытного перекуса — каждый в два раза больше ладони. Что есть? Главные особенности блюда, кроме размера, — пористая хрустящая корочка и скорость подачи. Пиццу не готовят специально для каждого гостя. Сначала ее выкладывают на витрину, затем еще раз разогревают в печи перед продажей — получается вариант для быстрого сытного перекуса. Начинку можно выбрать из девяти предложенных. Кроме классических пеперони, «Маргариты» или с грибами и ветчиной есть пицца с артишоками и шпинатом или с крабовыми палочками — цена за кусок стартует от 220 рублей. Кроме того, на каждом столе найдете три банки с приправами: орегано, чесноком и перцем чили. С перцем лучше быть аккуратнее — очень жгучий. Что пить? Запить пиццу предлагают морсом из черной смородины, клюквы или облепихи (120 р.), чаем и кофе в стаканчике или пивом.

Адрес Страстной б-р, 6, стр. 1 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram

Buro TSUM Коричная булочка с молоком и «зеленые» сэндвичи в новом меню завтраков

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Что? Шеф-повар Владимир Чистяков обновил всегда насыщенное меню завтраков Buro TSUM, угождая и тем, кто сторонится глютена, лактозы и животных белков, и тем, кто не перестает скучать по детству. Что есть и пить? «Зеленым» завтракам отвели целый раздел — в нем восемь блюд, все без глютена, лактозы и рафинированного сахара. Из них внимания заслуживают в первую очередь сэндвичи: вместо хлеба запеченные овощи с кунжутом (530 р.) в первом случае и гуакомоле (490 р.) во втором завернули в хрустящий салат айсберг. Как объясняет шеф, салат нужно аккуратно сжать и нежно откусить, в этот момент аромат летней свежести наполнит все вокруг — снега за окном как будто и не бывало. Несмотря на «легкую» подачу, сэндвичи получились довольно сытными. Еще одно достойное блюдо в этом разделе — зеленые, немного монстроватые (что не делает их хуже) панкейки из цукини с семечками, гуакомоле и свежими овощами (610 р.). Авокадо-тост из этого раздела подают на безглютеновом хлебе из тыквы и имбиря (590 р.) — хлеб готовят очень долго и сложно (повторить дома вряд ли получится), но выделиться среди повторяющихся из ресторана в ресторан авокадо-тостов ему точно удалось. Если глютен вас не пугает, заказывайте лепешки роти (510 р.), заворачивайте в них глазунью, айвар и окунайте в соус из кунжута (все делайте обязательно руками) — более подходящего завтрака для морозного утра не придумаешь. Обновили также сырники: теперь их делают из рикотты собственного приготовления (420 р.). Но главное блюдо, обещающее в скором времени захватить инстаграм и сердца всех гостей, теплая булочка с корицей (350 р.) — такая, которую пекут мамы в детстве, со стаканом холодного молока (тут на выбор: коровье или растительное). Из напитков среди новинок — несколько видов чая латте: миндально-свекольный, угольный и с куркумой. Все готовят на растительном молоке с медом и натуральными сиропами вместо сахара.

Адрес Петровка, 2, ЦУМ, 5-й этаж Время работы пн-пт 10.00–0.00, сб-вс 11.00–0.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram

Maze Морские ежи, вино и коктейли на любой вкус

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Что? Пространство нового проекта Maze Юрия Блоцкого (Papa Barvillage) и Натальи Фрейс поделили на три зоны: лобби-бар с напитками и небольшими закусками рядом со входом, коктейльный зал и ресторан на нижнем этаже. Если есть не хочется, можно задержаться в лобби — тут ярко-красные стены, мраморный пол и мягкие зеленые диваны. За едой спускайтесь в ресторан, там официанты подробно расскажут о каждой винной позиции и помогут подобрать подходящую к блюду. Что пить? Авторские коктейли готовят в любом зале — в каждом позиции отличаются. В лобби ореховый ликер смешивают с кокосовыми сливками и халвой, а лимончелло — с алоэ и миндальным ликером: напитки легкие, поэтому хорошо подойдут для начала вечера или дня. В ресторане напиток советуют подбирать под блюдо — официанты помогут определиться с выбором. Тут есть внушительная винная карта, которую разработал Андрей Ларин (Big Wine Freaks, «Вечные французы», проекты холдинга Lucky Group) и большой выбор вин по бокалам от 500 рублей. Что есть? Чтобы полноценно пообедать или поужинать, нужно спуститься в ресторан на нижнем этаже. За кухню отвечает бренд-шеф Сергей Андрейченко. В меню много блюд из рыбы и морепродуктов: например, есть нежный морской гребешок с кумкватом (880 р.), ризотто с морским ежом и шампиньонами (1170 р.) или треска со шпинатом и икрой осетра (950 р). Особое внимание уделили соли — ее смешивают с лавандой и розмарином или вымачивают в красном вине и подают к свежеиспеченному хлебу и закускам. Еще есть большой выбор сырых морепродуктов и рыбы: морской петух, морской попугай, осьминоги, крупные креветки, крабы. Их можно приготовить любым способом на выбор или съесть сырыми — по желанию гостя.

Адрес 1-я Брестская, 2, стр. 3 (вход с Триумфальной пл.) Время работы пн-чт, вс 16.00–0.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram

«Давно» Небольшой бар на Патриках в стиле ар-деко

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Что? Бар с черно-белыми фотографиями и винтажной мебелью заработал в районе Патриарших прудов. Идейный вдохновитель и владелец «Давно» — Вадим Галыгин, за кухню отвечает Тимур Исмайлов из кафе Benedict. Сейчас тут только пиво, недорогие к нему закуски и несколько горячих блюд. Что есть? Еда здесь — дополнение к напиткам. В меню четыре раздела, которые поделили по ценам: за «250 рублей» предлагают заказать острые орешки или сало; за «450 рублей» есть тартар и драники с грибами; за «650 рублей» — жареная барабулька или говяжьи ребра, а за 990 можно взять креветки на закуску. Кроме того, готовят отличную ледяную слегка сладкую строганину из утки за 450 рублей, которая тает во рту. Отдают блюда и напитки на небольших подносах, которые украшают овсом или еловой веточкой. Что пить? Пока бар получает лицензию на крепкий алкоголь, разливают пиво по 450 рублей за 0,5 л: например, выдержанное в винных бочках бельгийское, английский эль иди сидр. Если закажете пенное, угостят рюмкой фирменных настоек. Через месяц (когда появится лицензия) обязуются дополнить барную карту различными дистиллятами и прочим крепким алкоголем.