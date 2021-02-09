Сегодня по всему миру с двойной силой будут раскатываться тесто, разжигаться дровяные и газовые печи, резаться томаты, а сыр — тереться. Это все потому, что сегодня, 9 февраля, отмечают Международный день пиццы!

Вокруг места и года ее создания множество споров и недомолвок, но первым официальным упоминанием принято считать далекие 1830-е и неаполитанскую пиццерию Antica Pizzeria Port’Alba.

В московской Pizza 22 cm ввели отличную традицию — создавать коллаборации с местными и международными шефами, например, из рейтинга «50 лучших европейских пиццерий», и даже просто симпатичными проектами. С сегодняшнего дня мы запускаем пиццу (510 руб.) от редакции «Афиши Daily». Тартар из говядины со страчателлой и красным соусом — оммаж нашим корпоративным цветам, заморские сыр скаморца, трюфельная паста и томаты черри — будущей возможности уехать за границу, а маринованные патиссоны как дань любви к ферментации.