Год еще не успел начаться, а самое долгожданное и яркое открытие года в барной индустрии уже случилось. Ферментация, видовая лаборатория, ограниченный вход и напитки, которые мы еще никогда не пробовали, — «Афиша Daily» рассказывает все о новом месте.
Что было до?
Insider в первой его версии подвального бара в Орликовом переулке открылся в декабре 2017 года и проработал вплоть до конца лета 2019-го. Затем у основателей закрались мысли об обновлении, переезде ближе к центру, да и в рейтинг The World’s 50 Best Bars сильно хотелось. В разные годы в нем оказывались московские Delicatessen, City Space, Chainaya. Tea & Cocktails и петербургский El copitas. Так и начались долгие поиски помещения, формулирование окончательной концепции и поиск новой команды — бар можно назвать долгостроем, потому что в планы по открытию вечно вторгались различные препятствия, будь то пандемия или затянувшаяся доставка элементов декора.
За полтора года существования в диджитал-формате команда не теряла время, и пока шла стройка, бар-менеджер Владимир Маяков и старший бармен Андрей Большаков активно путешествовали и читали лекции на зарубежных бар-шоу, где рассказывали, как проводить сложные математические подсчеты при создании коктейлей, расширяли лабораторное оборудование, интегрировали в рестораны материнского холдинга gt. новые коктейльные карты, и вот в январе этого года наконец открыли двери.
Насколько сложен был путь к открытию, настолько и сложно будет попасть в заведение: бар работает всего три дня в неделю, бронирование закрывается гостями очень быстро, да и оно не гарантирует вам стопроцентное попадание внутрь. Есть дресс-код (сasual, smart casual, cocktail), право отказать на входе и возможность оплаты только картой.
Бар без бара
В отличие от многих баров Insider обосновался не под землей, а над ней — на втором этаже особняка на Сретенке. Из любой точки просторного зала, рассчитанного на прием около 30 гостей единовременно, открывается вид на окрестности.
Центральное место занимает барная станция в форме восьмиугольника. Здесь и разворачиваются главные действия: бартендеры готовят коктейли и общаются с гостями. Эту станцию специально для Insider разработала дизайн-студия Behind the Bars в Осло. В центре — декоративная композиция посередине, которая будет меняться по принципу сезонности. Сейчас, например, это пышный букет из сухоцветов. Собирает и стилизует цветы как для бара, так и для всех проектов холдинга флористка Дина Ратнер.
Обрамляют пространство стены, играющие цветами из палитры охровых. Это не обои и не краска, а самая настоящая спресованная земля разных пород.
Миксологическая лаборатория
Прямо в баре, вдоль окон, организована настоящая лаборатория с несколькими десятками разных аппаратов и устройств. С их помощью готовят практически все ингредиенты для коктейлей: настаивают алкоголь на самых неожиданных фруктах, травах, готовят прозрачный банановый сок, делают комбучу. Соединяясь, они превращаются в премиксы. Когда последние готовы, они переезжают на барную станцию, и уже там часто меньше чем за минуту бартендер смешивает напиток с использованием минимума усилий и инвентаря.
Чтобы не смешивать два разных по уровню энергии и внимания процесса (создание компонентов для коктейлей и прием гостей), лабораторию отделили от основного зала стеклянной стеной в пол. Ничто не скрыто, и каждый может внимательно рассмотреть все оборудование и заготовки.
Коктейльная карта
Создатели решили отказаться от бумажной версии меню во имя сохранения природных и денежных ресурсов, а также ради возможности оперативно вносить изменения. Выбрать напиток можно, рассказав бартендеру о своих предпочтениях или перейдя по ссылке в QR-коде, размещенном на поверхностях по всему залу. Ключевой раздел в меню не придется искать долго — это первая страница с 11 авторскими коктейлями. Среди них нет двух похожих и полностью отсутствуют откровенно сладкие напитки.
Strawberry Sundae, 900 р.
Dry Martini, 900 р.
Tangerine Sour, 900 р.
Porto Ronco Acacia Barrel, 900 р.
Modernism, 900 р.
Fermented Mary, 900 р.
Sea, 900 р.
Для начала вечера подойдут коктейли в стиле low-abv (Напитки с низким уровнем содержания алкоголя — Прим. Ред.) — например, едва сладковатый Strawberry Sundae с водкой, клубникой, мороженым (ни клубники, ни мороженого в натуральном виде в бокале не обнаружите) или Rose в винном бокале на основе кремана с грейпфрутом и черной смородиной.
Если любите более насыщенные, но не сухие коктейли, обратите внимание на Mandarin Sour, пробуждающий воспоминания о новогодних праздниках, почти прозрачный удивительный Milk + Honey и Oriental Americano с кофейной комбучей.
Место миксов с совершенно неординарными и даже странными вкусами занимают Fermented Mary и Modernism. Первая не имеет ничего общего ни по форме, ни по вкусу с классической «Кровавой Мэри» и готовится с перцем чили, манго и томатной комбучей. Рецепторы начинают бойко откликаться при первом же глотке на яркий кислый вкус с умами. Второй микс — абсолютно прозрачный и довольно сухой напиток с содовой, ароматизированной популярными пахнущими палочками дерева пало-санто.
Помимо авторских коктейлей есть несколько твистов на классику и три безалкогольных напитка. Причем для безалкогольного Boulevardier команда в лаборатории с помощью ротационного испарителя убирает градус из бурбона.
Гастрономическое сопровождение
Несмотря на то что в особняке на Сретенке уже работает азиатский ресторан Lila Asia, а в ближайшие месяцы еще откроются кондитерская и другой ресторан, в Insider все же подают закуски. Специально для бара их придумал шеф-повар ресторана Alice Артем Чудненко.
Их шесть, и мы советуем заказывать все на компанию. Например, идеальный тартар из говядины с черной икрой (1100 р.) подают в корзиночках из тонкого блинного теста, и его удобно есть руками. А вот к салату из шпината с маринованным фланк-стейком и заправкой винегрет (600 р.) и к вешенкам с картофельным муссом и трюфелем (600 р.) приносят металлические пинцеты: да, это вместо приборов, эдакая удобная интерпретация палочек. Правда, не совсем понятно и оправдано экофрендли-концепцией использование пластиковых вакуумных пакетиков, в которых эти пинцеты и хранятся до вскрытия. То есть с каждым новым блюдом обновляются и приборы, соответственно, за один вечер выбрасывается действительно большое количество отходов такого типа. Кажется, что такой ритуал можно с легкостью заменить крафтом или же вообще обойтись.