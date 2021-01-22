Год назад закрылось знаковое кафе «Юность» на Трубной улице. Недавно стало известно, что особняк все же обрел новых хозяев — ими стали основатели проекта «Хачапури и вино», которые сделают в нем настоящий дом грузинской кухни.

Москва с самого начала была для нас полем для экспериментов. Открывая первое заведение на Покровке, мы были готовы работать над форматом, адаптировать его под столичные реалии и оставаться верными своему подходу к делу. Итог — вот уже два года как очередь тянется до самого Чистопрудного бульвара каждый день.

Когда мы написали в фейсбуке пост о том, что мы ищем помещение, одна девушка оставила комментарий: «Может быть, на месте „Юности“?» Мы не стали возлагать на этот вариант больших надежд и продолжили поиски. Спустя какое‑то время, увидев, что помещение бывшего кафе действительно сдается в аренду, мы сразу его взяли.