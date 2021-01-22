Год назад закрылось знаковое кафе «Юность» на Трубной улице. Недавно стало известно, что особняк все же обрел новых хозяев — ими стали основатели проекта «Хачапури и вино», которые сделают в нем настоящий дом грузинской кухни.
Москва с самого начала была для нас полем для экспериментов. Открывая первое заведение на Покровке, мы были готовы работать над форматом, адаптировать его под столичные реалии и оставаться верными своему подходу к делу. Итог — вот уже два года как очередь тянется до самого Чистопрудного бульвара каждый день.
Когда мы написали в фейсбуке пост о том, что мы ищем помещение, одна девушка оставила комментарий: «Может быть, на месте „Юности“?» Мы не стали возлагать на этот вариант больших надежд и продолжили поиски. Спустя какое‑то время, увидев, что помещение бывшего кафе действительно сдается в аренду, мы сразу его взяли.
Про то, что третье московское заведение будет в помещении, где раньше находилась «Юность», мы до сих пор говорим вполголоса. Разработкой интерьера в «Хачапури и вино» на Трубной занимается бюро «Правда» — дизайнеры, работавшие с «Рихтером». Три этажа будут различаться по функционалу: на первом будет расположен бар, на втором — дровяная печь для хачапури, а на третьем — мангал и открытая зона работы с хинкали. Открытие запланировано на конец февраля — начало марта.