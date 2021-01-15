Галерея Уффици во Флоренции анонсировала запуск видеошоу под названием «Uffizi da mangiare», в котором каждую неделю известные итальянские шефы будут интерпретировать картину из собрания в формате рецептов.
Каждое воскресенье, начиная с 17 января, на странице галереи в фейсбуке будет появляться серия про повара и важное произведение искусства, на котором изображена еда. Благодаря виртуозности и воображению шеф-повара история шедевра буквально перенесется на тарелку и оживет.
Важно, что блюдо сможет повторить любой желающий — на большинстве картин изображены известные и по большей части достаточно доступные ингредиенты.
Для участия позвали известных итальянских шефов, например Фабио Пикки из флорентийского Cibrèo интерпретирует «Мальчика с корзиной рыбы» Джакомо Черути, а мясник в восьмом поколении из Тосканы, учитель и любимец многих людей по всему миру Дарио Чеккини из Панцано-ин-Кьянти перерисует «Натюрморт» Якопо да Эмполи.
Микеланджело Меризи да Караваджо. «Вакх», 1596 год
Якопо да Эмполи. «Натюрморт», 1625 год
Джакомо Черути (Питочетто). «Мальчик с корзиной рыбы»
Якопо да Эмполи. «Натюрморт»
Джорджо де Кирико. «Черный виноград», 1947 год
Валерия Пиччини из Da Caino также поработает над одним из натюрмортов Эмполи, а Марко Стабиле, знаменитый шеф-повар L'ora d'Aria из Болоньи, переложит на тарелку «Перцы и виноград» Джорджо де Кирико.
Фабио Пиччи
Дарио Чеккини
Валерия Пиччини
Марко Стабиле
«В последние десятилетия связь между искусством и гастрономией стала настоящей наукой и предметом серьезного исторического исследования, — говорит директор Uffizi Galleries Айке Шмидт. — Благодаря этому проекту мы попробуем создать еще более тесную связь с работами музея, раскрыв их с другой стороны. Таким образом изображенная на полотнах и приготовленная в жизни еда встречаются на стыке понятий, что позволяет увидеть скрытые смыслы в произведениях, созданных великими художниками».