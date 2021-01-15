Галерея Уффици во Флоренции анонсировала запуск видеошоу под названием «Uffizi da mangiare», в котором каждую неделю известные итальянские шефы будут интерпретировать картину из собрания в формате рецептов.

Каждое воскресенье, начиная с 17 января, на странице галереи в фейсбуке будет появляться серия про повара и важное произведение искусства, на котором изображена еда. Благодаря виртуозности и воображению шеф-повара история шедевра буквально перенесется на тарелку и оживет.

Важно, что блюдо сможет повторить любой желающий — на большинстве картин изображены известные и по большей части достаточно доступные ингредиенты.