Галерея Уффици представила в свободном доступе иллюстрации к «Божественной комедии»

Галерея Уффици в Италии опубликовала в свободном доступе иллюстрации к «Божественной комедии» Данте, специально созданные средневековым мастером Федерико Дзуккаро. Рисунки можно посмотреть на сайте музея.

Дзуккаро создавал иллюстрации между 1586 и 1588 годами. На 28 из 88 рисунков изображен ад, на 49 — чистилище, и на 11 — рай. После смерти Дзуккаро в 1609 году работы достались римскому роду Орсини, на который трудился Данте. Позже произведения показывали публично только в 1865 и 1993 году.