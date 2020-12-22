«Афиша Daily» продолжает рассказывать о российских производителях керамической посуды, на которых стоит обратить внимание. На этот раз мы поговорили с основателем самарской марки Ovo Ceramics Александром Бердиным-Лазурским о том, как кардинально изменить свою жизнь и быть счастливым, делая керамику.

Александр Бердин-Лазурский Основатель Ovo Ceramics

До работы с глиной я трудился арт-директором в IT-компании. Постоянно работая за компьютером, однажды перестаешь осознавать, что твои действия имеют реальное значение и последствия.

Иногда ты отрываешься от экрана попить чай и удивленно смотришь на чайник: откуда он взялся и почему он именно такой?

Керамикой я увлекся довольно спонтанно. Три года назад увидел на ютьюбе, как какой‑то парень делает вазы из фарфора: мне понравились их формы, и показалось, что повторить подобное будет нетрудно. Я купил печку, гончарный круг и начал действовать. Оказалось, керамика помогает установить связь с реальным миром — дает способность создавать что‑то ощутимое и вечное : например, черепок от неудачной чашки проживет дольше, чем любой, кто читает этот текст.

Так я кардинально поменял род своей деятельности и перебрался в маленькую гончарную мастерскую. Цель для себя обозначил сразу: сохранить уровень жизни, но уже без работы «на дядю», без постоянных созвонов и планерок. Я никогда не хотел производить посуду в больших объемах или стать успешным коммерческим проектом. Для меня важно быть счастливым, делая то, что люблю, — это главное правило моей работы с керамикой и не только.

Красота создает красоту: прочные и приятные глазу инструменты для керамистов

Чтобы разобраться в новом деле и добиться хороших результатов, мне нужен был дизайн-проект, качественные инструменты и теоретическая база. Я взял все в свои руки: скупил всю зарубежную литературу по керамике, окончил несколько курсов и начал проектировать собственные точные и износостойкие инструменты для обточки керамики — за пару лет я разработал целую линейку таких инструментов. Сейчас я единственный в России, кто делает твердосплавные инструменты (сделанные из карбида вольфрама, который используют для наконечников сверл и буров. — Прим. ред.) для керамистов.

Подход простой — в детстве мне дали очень плохую гитару и сказали: «Вот, учись. Как научишься, купим хорошую». Но я так и не научился, потому что на полусломанном инструменте сложно сыграть что‑то сложнее «Демобилизации».

Я убежден, что стоит сразу пользоваться самым лучшим инструментом. Даже если ты только начинаешь, это делает работу проще. Представьте, к примеру, нож, который не нужно точить несколько лет — необязательная функция, но вряд ли кто‑то откажется от такого. Внешнему виду я уделяю не меньше внимания — важно, чтобы инструмент был красивым и им хотелось работать.

Большая мастерская и школа в Самаре

Сейчас у нас есть два здания: школа, где мы обучаем керамистов глазурной химии (производству глазурей. — Прим. ред.) и сама мастерская. Всеми процессами заведую я и моя коллега Саша Люлякина. Как ни странно, посуду мы производим нечасто. Иногда делаем для ресторанов, иногда — наборы для семей. В разгар карантина нам пришлось больше заниматься производством посуды, потому что только так можно было вытянуть аренду. Но это скорее исключение, чем правило. Мы стараемся не выводить изделия в серийное производство, чтобы оставить себе область для творчества и не перегореть.

Кроме посуды занимаемся многим другим интересным. Главное — школой для опытных керамистов. На данный момент в России только у нас можно научиться глазурной химии (как правило, отечественные керамисты используют готовые глазури из Германии, Испании или США). Каждый месяц к нам приезжают мастера со всей страны — учим только офлайн, поэтому группы небольшие и обычно места расписаны на полгода вперед. Курсы рассчитаны на две интенсивных недели — мастера занимаются ежедневно по 12 часов.

1 из 6 Тонкий фарфоровый стаканчик, 150 мл, 1500 р. 2 из 6 3 из 6 4 из 6 5 из 6 Миска "Прах подсолнуховых полей ", 3 700р. 6 из 6

Производить меньше, но оставлять место для творчества

Мы стараемся не выпускать больших повторяемых серий. Интереснее сделать что‑то новое, чем производить и продавать больше. Поэтому кроме посуды мы создаем глазури (в том числе на продажу) и инструменты, проектируем системы накладок на гончарные круги и даже шьем фартуки. Пару недель назад я организовал небольшую столярную мастерскую. Сейчас отлаживаю работу с деревом для изготовления инструментов, но вижу много перспектив для дизайна в целом. Есть большое желание создать комплексный подход к материалам в нашей школе: кроме керамики уделять внимание стеклу, металлу, дереву. Это поможет расширить границы и делать больше предметов для интерьера. Например, у нас уже есть пара ламп на пробу. Останавливаться точно не собираемся — продолжаем экспериментировать с формами, текстурами, цветами.

Где заказывать?

Посуду и инструменты можно купить в нашей лавке. Если вы живете в Самаре, можно посмотреть и приобрести понравившееся в нашем офлайн-магазине. На вопросы всегда ответим в директе в инстаграме.