«Афиша Daily» продолжает серию материалов, посвященных российским маркам керамической посуды и людям, которые ее делают. На этот раз поговорили с создательницей семейной мастерской Kenai Ceramics, Лолитой Сенкеевой, о том, как начать делать посуду для ресторанов, какие изделия выбрать и как за ними ухаживать.

Лолита Сенкеева Совладелица Kenai Ceramics

До керамики я работала менеджером в компании по продажам, а мой брат — совладелец Kenai Тимур Абузяров был и является бренд-шефом, поваром и ресторатором (Beer Happens, Wine Religion, Ramen+Noodles). Мысль создать свое производство возникла у Тимура лет 5 назад — тогда вовсю шла стройка его нового проекта, и мы решили создать для него посуду сами. Сначала идея показалось мне сумасшедшей: где я и где тарелки! Про керамику я тогда совсем ничего не знала, не говоря уж о тонкостях изготовления.

Минималистичная посуда для шефов от шефа При создании изделий мы в первую очередь ориентируемся именно на рестораны — простота форм сочетается с большим выбором оттенков и текстур, которые удобно подобрать к общему интерьеру места. Приступая к работе, сперва необходимо определить модель изделия. Имея профессиональное видение на подачу блюда, Тимур создает эскиз, как правило — рисунок от руки. Далее наша команда воплощает задумку в реальность. Этот этап самый сложный и энергозатратный — важно выдерживать геометрию изделия, следить за толщиной стенок и бортиков. После начинаем сам процесс производства: отливка, сушка, замывка, снова сушка, и два обжига — утильный (промежуточный) и политой (после нанесения глазури и красок). Изготовление керамики — дело капризное. Различные внешние факторы, начиная от влажности в помещении, заканчивая настроением мастера, могут сильно повлиять на конечный результат.

Важно уделять внимание всем этапам и, конечно, людям, вовлеченным в процессы производства.

На момент выполнения первого заказа я убедилась, что путь будет тернист. Одна небольшая ошибка может повлечь брак целой партии — например, после обжига может измениться цвет или глазурь ляжет неровно, а изменить что‑либо уже невозможно. Мы долго отлаживали все процессы, учились и росли профессионально. Сейчас делаем качественную посуду для российских ресторанов и сотрудничаем с несколькими крупными фабриками Китая, Индонезии, Туниса, Португалии. На этом, разумеется, останавливаться не собираемся. Дальше — больше!

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Крепкие изделия из каменной глины и фарфора Все продукты из обожженной глины можно назвать керамикой. Они будут отличаться составом и технологией производства, а каждое изделие — иметь свои особенности и характеристики. Наши коллекции можно поделить на те, что мы делаем из фарфора (Azores, Seashore, Focus) и из каменной керамики (Cosmos, Stone, Nordline, 4 Elements, Circle). Последние идеальны для использования в отелях и ресторанах — очень прочный материал, с высокой температурой обжига: выше, чем у фаянсаЭто плотные мелкопористые изделия, как правило, белого цвета. По составу почти не отличается от фарфора, в нём лишь больше глины (85% от веса). У него низкая механическая прочность и более высокая пористость. и красной глины, но чуть ниже чем у фарфора. Фарфор также крепкий материал, при этом тончайший, просвечивающий и белоснежный. Все тарелки, миски и формы можно и нужно мыть в посудомоечных машинах, разогревать в микроволновых печах, запекать блюда в духовке. При этом я бы не рекомендовала использовать на посуде открытый огонь, например, горелку — изделие может лопнуть.



1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5