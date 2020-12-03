«Афиша Daily» продолжает серию материалов, посвященных российским маркам керамической посуды и людям, которые ее делают. На этот раз поговорили с создательницей семейной мастерской Kenai Ceramics, Лолитой Сенкеевой, о том, как начать делать посуду для ресторанов, какие изделия выбрать и как за ними ухаживать.
Совладелица Kenai Ceramics
До керамики я работала менеджером в компании по продажам, а мой брат — совладелец Kenai Тимур Абузяров был и является бренд-шефом, поваром и ресторатором (Beer Happens, Wine Religion, Ramen+Noodles). Мысль создать свое производство возникла у Тимура лет 5 назад — тогда вовсю шла стройка его нового проекта, и мы решили создать для него посуду сами. Сначала идея показалось мне сумасшедшей: где я и где тарелки! Про керамику я тогда совсем ничего не знала, не говоря уж о тонкостях изготовления.
Минималистичная посуда для шефов от шефа
При создании изделий мы в первую очередь ориентируемся именно на рестораны — простота форм сочетается с большим выбором оттенков и текстур, которые удобно подобрать к общему интерьеру места.
Приступая к работе, сперва необходимо определить модель изделия. Имея профессиональное видение на подачу блюда, Тимур создает эскиз, как правило — рисунок от руки. Далее наша команда воплощает задумку в реальность. Этот этап самый сложный и энергозатратный — важно выдерживать геометрию изделия, следить за толщиной стенок и бортиков. После начинаем сам процесс производства: отливка, сушка, замывка, снова сушка, и два обжига — утильный (промежуточный) и политой (после нанесения глазури и красок).
Изготовление керамики — дело капризное. Различные внешние факторы, начиная от влажности в помещении, заканчивая настроением мастера, могут сильно повлиять на конечный результат.
На момент выполнения первого заказа я убедилась, что путь будет тернист. Одна небольшая ошибка может повлечь брак целой партии — например, после обжига может измениться цвет или глазурь ляжет неровно, а изменить что‑либо уже невозможно. Мы долго отлаживали все процессы, учились и росли профессионально. Сейчас делаем качественную посуду для российских ресторанов и сотрудничаем с несколькими крупными фабриками Китая, Индонезии, Туниса, Португалии. На этом, разумеется, останавливаться не собираемся. Дальше — больше!
Крепкие изделия из каменной глины и фарфора
Все продукты из обожженной глины можно назвать керамикой. Они будут отличаться составом и технологией производства, а каждое изделие — иметь свои особенности и характеристики.
Наши коллекции можно поделить на те, что мы делаем из фарфора (Azores, Seashore, Focus) и из каменной керамики (Cosmos, Stone, Nordline, 4 Elements, Circle). Последние идеальны для использования в отелях и ресторанах — очень прочный материал, с высокой температурой обжига: выше, чем у фаянсаЭто плотные мелкопористые изделия, как правило, белого цвета. По составу почти не отличается от фарфора, в нём лишь больше глины (85% от веса). У него низкая механическая прочность и более высокая пористость. и красной глины, но чуть ниже чем у фарфора. Фарфор также крепкий материал, при этом тончайший, просвечивающий и белоснежный.
Все тарелки, миски и формы можно и нужно мыть в посудомоечных машинах, разогревать в микроволновых печах, запекать блюда в духовке. При этом я бы не рекомендовала использовать на посуде открытый огонь, например, горелку — изделие может лопнуть.
Как и где купить?
В начале пути мы пробовали делать посуду по индивидуальному проекту, но быстро отказались от этой идеи — на такие заказы тратим столько же времени, сколько на запуск целой коллекции.
Сейчас у нас есть свой сайт, где можно получить консультацию по стоимости и срокам выполнения заказа, узнать различиям между коллекциями и конкретными товарами. Кроме того, мы принимаем гостей в нашем шоу-руме в Октябрьском переулке с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Там можно посмотреть, потрогать и при желании купить наши изделия, выпить свежезаваренный чай или кофе, и узнать подробнее о посуде. К слову, в пространстве есть отдельный стеллаж с продукцией со скидками, поэтому всегда легко найти плошку или тарелку на любой кошелек.
В регионах у нас есть официальные представители (они указаны на сайте), а не так давно мы стали продавать нашу посуду в онлайн-магазинах, например, мы уже есть на OZON.