«Афиша Daily» продолжает рубрику «Любимое место», где узнает у людей разных профессий все о лучших, на их взгляд, местах Москвы. В третьем выпуске Денис Кукояка, Полина Фаворская и Артем Folkpro рассказывают, где готовят самые вкусные макароны с сыром, наливают классные настойки и отдают отличную шаурму в пите.

Денис Кукояка Солист группы «Хлеб»

Я фанат кофе, поэтому все мои интересы строятся в основном вокруг кофеен. В зависимости от сезона пью разное: когда становится холодно — люблю пить черный кофе, а с плюсовой температурой перехожу на молочные напитки (капучино, флет-уайт). В связи с этим у меня есть не очевидные, но классные кофейни, например двухэтажная Noba на «Коломенской». На первом этаже можно заказать всю классику, а на втором еще и альтернативу. Зерно используют свое собственное, а обжарочный цех находится прямо в кофейне. Помимо всего, еще есть отличные завтраки и вообще вкусная еда.

С альтернативой меня познакомил товарищ по группе «Хлеб» Саша Шулико. Он в какой‑то момент начал пробовать все новые способы заваривания и подтягивать всех вокруг. Я же сначала был не в восторге и считал все невероятной кислятиной, пока не погрузился и не разобрался во всем досконально. Со временем понял, что все это обожаю, и сейчас на постоянной основе пью Бразилию, а когда хочется по ней соскучиться — переключаюсь на Эфиопию. Дома с семьей тоже пьем кофе, на пандемии мы регулярно заказывали кофе у «Сварщицы Екатерины», который заваривали через воронку. Моя жена Лена вообще даст фору любому бариста — у нее очень вкусно и классно получается.

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Есть еще одна кофейня, и находится она на Китай-городе, это abc.roasters. Для меня это как Apple в мире кофе: я раб минимализма, любитель простого, маленького и белого, поэтому эстетическое наслаждение переполняет меня прямо с порога. Ну и самое главное, что у них невероятно вкусный кофе и очень крутой персонал. Мне сильно импонирует их экспертный подход.

Недавно я открыл еще одно пространство для себя — Kleinhouse. Это жилой комплекс с собственной охраной, но периодически ворота открываются, и через них можно через них проскочить в кофейню «Вспышка». Лайфхак: рядом есть продуктовый магазин, и через него можно выйти во двор насквозь. Там невероятно красиво и еще есть арт-объекты в виде красных рук по три метра. Так что и пофотографироваться можно и вкусно кофе попить. Кофейню открыла девушка, которая и работает там, и еще принимает участие в профессиональных соревнованиях. Мне во «Вспышке» как‑то заварили любимую Бразилию — я ее даже не сразу узнал! Очень советую всем попасть туда.

И завершает список любимчиков минималистичная и классная Bloom-n-Brew на Красносельской. Помимо кофе попробуйте кокосовую шоколадку-батончик, баунти по сравнению с ней просто бета-версия.

После кофе надо бы и поесть. Когда было можно, я порядочно путешествовал и перепробовал очень много бургеров. Не могу отнести себя к фанатам фастфуда, но по приезде в Америку, в частности в Нью-Йорк, я обязательно закрывал гештальт и шел пробовать гамбургеры туда, где они обязательны для теста. И как‑то, вернувшись после поездки в Москву, я пришел в ресторан «Воронеж». Там есть такой бургер трюфельный — вот клянусь, что лучше нигде не ел. Самый вкусный бургер на свете, просто совершенство.

Еще не могу не рассказать: у нас диджей группы «Хлеб» Барбара недавно стала арт-директором заведения «Асап». И мне кажется, что это невероятно крутое место, потому что, во-первых, я люблю все, к чему прикасается хип-хоп. Во-вторых, здесь очень крутая кухня. Из не самого очевидного — супервкусная фасоль, которую все буквально обожают.

Еще благодаря доставке сильно полюбили еду из «Варламов Есть». Он себя изначально позиционировал как место с самым вкусным поке, и я ответственно готов подтвердить: правда самое вкусное. Кстати, неожиданно открыл для себя «уголок вегетарианца», из‑за чего начал заказывать рис с тыквой в карри — вау как вкусно! Так что если я вдруг стану вегетарианцем, то все благодаря Варламову.

Вообще, мне кажется, что жителям Москвы и тем, кто просто приезжает погостить, крайне повезло в гастрономическом плане — у нас просто невероятный уровень!

Полина Фаворская Певица из группы Favlav

Кто так же, как и я, фанатеет от макарон сыром — обязательно сходите в Mac’n’Cheese в «Депо»! Десять лет назад я попробовала эти фирменные американские макароны с нежной сырной заправкой в Нью-Йорке, и все десять лет они снились мне, до тех пор пока Андрей Разоков не привез тайный рецепт в Москву. Любимые позиции — Mac’n’Cheese с трюфелем и Mac’n’Cheese с мини-сосисками. Cовет: берите альтернативную позицию из детского меню, порции почти не отличаются, а вот цены — весьма.

Любителям моллюсков однозначно стоит пойти в Mollusca на Патриарших. Очень уютное спокойное заведение — не overcrowded, что удивительно для этого района. Мое любимое блюдо — это мидии с трюфельным соусом. Обязательно попросите две порции жареного хлеба для него, потому что одной не хватит; соус — просто божественное провидение!

В «Рюмочной» на «Хлебозаводе» — лучшие настойки в городе. За красивым интерьером помещения скрывается настоящая душа панк-рока! Чтобы это понять, нужно просто пропустить пару рюмочек.

Артем Folkpro Рэп-исполнитель, солист проекта Folkpro

В кафе «Палачинки и шаурма» можно взять вкусную и сытную шаурму в пите с разными добавками. Лайфхак: если не хочется есть стоя, то можно при заказе сказать, чтобы вам не заворачивали с собой и съесть в соседнем кафе. Можно взять допы в виде сыра, грибов или картошки, но шаурма отличная и без них — получается классическая гармония вкусов, и ничто не отвлекает от основы, да и в пите все же поинтереснее, чем в лаваше.

На «Юго-Западной» есть место корейской кухни — «Самми». Они как в GTA: если не знаешь что там, то и пройдешь мимо. Я был всего один раз, но с удовольствием бы вернулся! Мне кажется, что там совершенно ничего не изменилось в плане дизайна или вообще обстановки: официанты корейцы, обычные стулья и столы, в которые встроена конфорка, где можно готовить самому (тебе приносят еду, и ты сам уже контролируешь степень ее прожарки). Кстати, ищите там рядом магазин с корейскими продуктами — туда тоже стоит зайти.

Поострее и погорячее — это тотально мое, поэтому хожу в Pho U на «Калужской». Здесь большие порции супов фо-бо и фо-га, куда я лично добавляю немного соуса из красного перца, чтобы было насыщеннее. И еще здесь отличные паровые булочки!