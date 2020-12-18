Новый год-2021

30

подарков для тех, у кого все есть

Партнерский материал

«Афиша Daily», совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa, запускает серию материалов, призванных облегчить предновогодние хлопоты. В этой подборке — предлагаем список неочевидных, но приятных подарков, а также рассказываем, как потратить на выбор меньше сил и времени.

Партнерский материал

До конца по-своему суетливого 2020 года остается 14 дней. За это время многим из нас надо успеть закрыть рабочие проекты, организовать новогодний праздник, озаботиться нелегким отпуском на время выходных, украсить дом, купить подарки близким, друзьям, коллегам. Наверняка в списке одариваемых найдется несколько человек, чьи интересы вам неизвестны. Для быстрого разрешения ситуации мы создали гид с тремя десятками подарков, которые впечатлят даже людей, у которых, кажется, есть все.

Но придумать подарок — половина дела. Остается как‑то успеть купить и упаковать его в предновогоднем нервном режиме. Для подобных моментов существует консьерж-сервис, доступный также для клиентов Мультикарты ВТБ Привилегия Visa. По своей сути это услуги личного помощника, который не работает с вами постоянно, а появляется только в тот момент, когда он нужен. Консьерж может подобрать подарок, съездить в магазин, выбрать лучшую модель на месте, подобрать подходящую упаковку и при необходимости доставить подарок адресату.

Ассистенты консьерж-сервиса помогают не только с покупками, но и с глобальными задачами. К примеру, владельцы карт ВТБ Привилегия Visa могут в любое время просто позвонить ассистенту или скачать приложение «Консьерж Привилегия», чтобы специалисты разобрались в выгодных направлениях для отпуска, забронировали билеты и гостиницу, а также предложили маршрут с интересными местами. Пока вы подводите годовой отчет или выпускаете масштабный текст с итогами 2020 года, личный помощник закажет еду к новогоднему столу, разошлет приглашения вашим друзьям и закажет клининг-сервис на следующий день после вечеринки.

Даже за пределами праздничной суматохи ассистенты консьерж-сервиса могут облегчить бытовые задачи. Например, специалист может грамотно встроить в ваш график тренировки или посещения салона красоты. Доверить ассистенту можно и более приятные хлопоты, например организацию свидания в ресторане с личным обслуживанием шеф-повара или покупку билета на концерт любимой группы в любой точке мира.

Книга Atlas Obscura

Для тех, кто уже не может без путешествий.

2070 р.

Набор моделей
Hot Wheels

Для вечно молодых.

789 р.

Умная лампа
Yeelight

Для тех, кто любит свечи, но не переносит лишние запахи.

3790 р.

Умная скакалка Tangram

Для тех, кто готов подскочить в любую минуту.

5990 р.

Умный сад
iGarden

Для тех, кто хочет есть салаты с подоконника.

5990 р.

Набор косметики La Mer

Для тех, кто хочет все попробовать.

23 850 р.

Стайлер Dyson Airwrap

Для тех, кто доверяет технике делать все самой.

39 990 р.

Набор стаканов
AM.PM

Для тех, кто любит собирать
большую компанию.

4899 р.

Холодильник для косметики

Для тех, кто любит утренние
патчи похолоднее.

8715 р.

Фляга Supreme

Для хайпбистов, которым уже исполнилось 18 лет.

15 000 р.

Пантолеты Gucci

Для тех, кто работает удаленно, но делает это стильно.

20 300 р.

Картина Миши Никатина

Для начинающих арт-коллекционеров.

60 000 р.

Массажер для головы
Yamaguchi

Для тех, кто живет в стрессе (то есть для всех).

21 375 р.

Умный трекер сна SleepAce

Для тех, кто все мониторит.

11 990 р.

Ваза Glasar

Для любителей классического восточного искусства.

70 671 р.

Лампа Kare

Для хай-тек-грибников.

16 901 р.

Брелок Burberry

Для тех, кто знает, что стиль — в мелочах.

16 700 р.

Ж.Робюшон «Большая кулинарная книга»

Для тех, кто уже научился готовить и хочет
попробовать что‑то изысканное.

28 000 р.

Телефон Samsung Galaxy Z Flip

Для тех, кто скучает по эпичным завершениям мобильных бесед.

119 990 р.

Маска для сна Holistic Silk

Для тех, кто предпочитает спать крепко и роскошно.

6490 р.

Камень для пиццы Electrolux

Для тех, кто скучает по любимой пиццерии ночами.

11 433 р.

Система ухода за одеждой LG Styler

Для тех, кто не приемлет лишние складки и запахи на одежде.

129 990 р.

Игровая приставка
Nintendo Switch Lite

Для тех, кто умеет распределять
время между работой и отдыхом.

16 490 р.

Конструктор LEGO Technic

Для усидчивых и внимательных.

7879 р.

Капучинатор Smeg

Для тех, кто любит пенку на утреннем кофе.

16 650 р.

Микротоковый гаджет для лица NuFace

Для тех, кто готов на все
ради красоты.

14 186 р.

Часы Rado

Для тех, кто следит за временем не только на айфоне.

174 800 р.

Воздухоочиститель Petoneer

Для тех, кто хочет дышать
полной грудью.

14 490 р.

Ручка перьевая
Kaweco

Для тех, кто все еще должен подписывать документы от руки.

6 224 р.

Игрушка Kaws Open Edition

Для ценителей современного искусства и хайпбистов-инвесторов.

119 000 р.

Мультикарта ВТБ Привилегия Visa с бесплатным косьерж-сервисом 24/7 и повышенным кешбеком до 15% облегчит предновогоднюю закупку. Подарки на самый разный вкус можно приобрести на привлекательных условиях у партнеров программы «Мультибонус» или доверить хлопоты ассистенту консьерж-сервиса. Оформить Мультикарту ВТБ Привилегия Visa можно на сайте и забрать в отделениях ВТБ «Привилегия».