До конца по-своему суетливого 2020 года остается 14 дней. За это время многим из нас надо успеть закрыть рабочие проекты, организовать новогодний праздник, озаботиться нелегким отпуском на время выходных, украсить дом, купить подарки близким, друзьям, коллегам. Наверняка в списке одариваемых найдется несколько человек, чьи интересы вам неизвестны. Для быстрого разрешения ситуации мы создали гид с тремя десятками подарков, которые впечатлят даже людей, у которых, кажется, есть все.

Но придумать подарок — половина дела. Остается как‑то успеть купить и упаковать его в предновогоднем нервном режиме. Для подобных моментов существует консьерж-сервис, доступный также для клиентов Мультикарты ВТБ Привилегия Visa. По своей сути это услуги личного помощника, который не работает с вами постоянно, а появляется только в тот момент, когда он нужен. Консьерж может подобрать подарок, съездить в магазин, выбрать лучшую модель на месте, подобрать подходящую упаковку и при необходимости доставить подарок адресату.

Ассистенты консьерж-сервиса помогают не только с покупками, но и с глобальными задачами. К примеру, владельцы карт ВТБ Привилегия Visa могут в любое время просто позвонить ассистенту или скачать приложение «Консьерж Привилегия», чтобы специалисты разобрались в выгодных направлениях для отпуска, забронировали билеты и гостиницу, а также предложили маршрут с интересными местами. Пока вы подводите годовой отчет или выпускаете масштабный текст с итогами 2020 года, личный помощник закажет еду к новогоднему столу, разошлет приглашения вашим друзьям и закажет клининг-сервис на следующий день после вечеринки.

Даже за пределами праздничной суматохи ассистенты консьерж-сервиса могут облегчить бытовые задачи. Например, специалист может грамотно встроить в ваш график тренировки или посещения салона красоты. Доверить ассистенту можно и более приятные хлопоты, например организацию свидания в ресторане с личным обслуживанием шеф-повара или покупку билета на концерт любимой группы в любой точке мира.