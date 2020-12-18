30
подарков для тех, у кого все есть
Партнерский материал
«Афиша Daily», совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa, запускает серию материалов, призванных облегчить предновогодние хлопоты. В этой подборке — предлагаем список неочевидных, но приятных подарков, а также рассказываем, как потратить на выбор меньше сил и времени.
Партнерский материал
До конца по-своему суетливого 2020 года остается 14 дней. За это время многим из нас надо успеть закрыть рабочие проекты, организовать новогодний праздник, озаботиться нелегким отпуском на время выходных, украсить дом, купить подарки близким, друзьям, коллегам. Наверняка в списке одариваемых найдется несколько человек, чьи интересы вам неизвестны. Для быстрого разрешения ситуации мы создали гид с тремя десятками подарков, которые впечатлят даже людей, у которых, кажется, есть все.
Но придумать подарок — половина дела. Остается как‑то успеть купить и упаковать его в предновогоднем нервном режиме. Для подобных моментов существует консьерж-сервис, доступный также для клиентов Мультикарты ВТБ Привилегия Visa. По своей сути это услуги личного помощника, который не работает с вами постоянно, а появляется только в тот момент, когда он нужен. Консьерж может подобрать подарок, съездить в магазин, выбрать лучшую модель на месте, подобрать подходящую упаковку и при необходимости доставить подарок адресату.
Ассистенты консьерж-сервиса помогают не только с покупками, но и с глобальными задачами. К примеру, владельцы карт ВТБ Привилегия Visa могут в любое время просто позвонить ассистенту или скачать приложение «Консьерж Привилегия», чтобы специалисты разобрались в выгодных направлениях для отпуска, забронировали билеты и гостиницу, а также предложили маршрут с интересными местами. Пока вы подводите годовой отчет или выпускаете масштабный текст с итогами 2020 года, личный помощник закажет еду к новогоднему столу, разошлет приглашения вашим друзьям и закажет клининг-сервис на следующий день после вечеринки.
Даже за пределами праздничной суматохи ассистенты консьерж-сервиса могут облегчить бытовые задачи. Например, специалист может грамотно встроить в ваш график тренировки или посещения салона красоты. Доверить ассистенту можно и более приятные хлопоты, например организацию свидания в ресторане с личным обслуживанием шеф-повара или покупку билета на концерт любимой группы в любой точке мира.
Стайлер Dyson Airwrap
Для тех, кто доверяет технике делать все самой.
Массажер для головы
Yamaguchi
Для тех, кто живет в стрессе (то есть для всех).
Телефон Samsung Galaxy Z Flip
Для тех, кто скучает по эпичным завершениям мобильных бесед.
Система ухода за одеждой LG Styler
Для тех, кто не приемлет лишние складки и запахи на одежде.
Игровая приставка
Nintendo Switch Lite
Для тех, кто умеет распределять
время между работой и отдыхом.
Конструктор LEGO Technic
Для усидчивых и внимательных.
Капучинатор Smeg
Для тех, кто любит пенку на утреннем кофе.
Игрушка Kaws Open Edition
Для ценителей современного искусства и хайпбистов-инвесторов.
Мультикарта ВТБ Привилегия Visa с бесплатным косьерж-сервисом 24/7 и повышенным кешбеком до 15% облегчит предновогоднюю закупку. Подарки на самый разный вкус можно приобрести на привлекательных условиях у партнеров программы «Мультибонус» или доверить хлопоты ассистенту консьерж-сервиса. Оформить Мультикарту ВТБ Привилегия Visa можно на сайте и забрать в отделениях ВТБ «Привилегия».