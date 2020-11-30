Этой весной многие начали печь хлеб. Бывший шеф-повар «Иностранцев» Томас Халпин в их числе. Летом он открыл пекарню Layerz Bakery, где готовит круассаны и хлеб для ресторанов, а на днях запустил доставку. «Афиша Daily» поговорила с Томом о том, с чего началась любовь к хлебу, вернется ли он на кухню и чего не хватает пекарням Москвы.

Том Халпин Основатель пекарни Layerz Bakery

— Как ты создал Layerz Bakery? — Это веселая история. Во всем виноват карантин. При другом раскладе пекарни бы не было. Я работал в «Иностранцах», но в какой‑то момент заведение начало превращаться в ночной клуб, что не очень мне нравилось. В таком формате людям нужна была пара закусок, коктейль или пиво, а я хотел готовить вкусную и интересную еду. Не пойми неправильно, «Иностранцы» — по-прежнему важное для меня место, просто я хотел развиваться в другом направлении, поэтому и ушел. Уже в начале февраля я был готов к открытию нового ресторана, мы с партнерами искали помещение, но коронавирус добрался до России. Тогда открытие отложили, я сидел дома и сходил с ума от безделья. По совету девушки я начал принимать заказы, готовить их на домашней кухне и делать доставку, чтобы просто чем‑то себя занять. И это был просто разрыв: по сорок-пятьдесят заказов каждый день, а на маленькой кухне действительно трудно справиться с таким объемом. В итоге я переехал на большую кухню Prime Beef Academy, которую открыл мой друг, и начал работать там с двумя помощниками. С этого момента стало понятно, что я могу этим зарабатывать. Я предложил открыть пекарню Киванчу — сейчас он главный пекарь в Layerz, а тогда мы были знакомы только по переписке. Из‑за коронакризиса он потерял работу в одной из пекарен Казани и после моего сообщения прилетел в Москву. Мы обсудили идею, решили, что я займусь поиском денег и инвестора. Я готов был вложить определенную сумму денег и предложил Глену [Баллису] вложить столько же — он согласился. Тогда я начал искать помещение, обратился к Зое (Шатиловой, основательнице «Иностранцев». — Прим. ред.), и она отдала в распоряжение два небольших помещения, которые пустовали в ее ресторане. Это было отличное место — пекарня в центре Москвы, а поблизости все рестораны, с которыми мы планировали сотрудничать.

— Ты познакомился с Гленом в Москве или еще в Австралии (Том и Глен родом из одной страны. — Прим. ред.)? — Мы познакомились в Москве, когда я только приехал. Он кто‑то вроде Большого Папы (смеется). Все-таки Глен уже 15 лет в Москве и знает, как здесь вести дела. — И сначала вы пекли хлеб для ресторанов Lucky Group (Lucky Izakaya Bar, Margarita Bistro, Eva, Koji)? Или был кто‑то еще? — Да, мы решили заняться оптовой выпечкой для ресторанов, потому что это не требовало больших вложений: нам нужно было только помещение и техника — никакой хлебной лавки для посетителей, в дизайн и оформление которой нужно вкладывать много денег. В условиях ограничений совсем не хотелось рисковать. У меня было время подумать, какую выпечку и хлеб я хочу готовить, найти подходящее помещение недалеко от Патриарших, откуда было бы удобно делать доставку, и, наконец, открыть классную пекарню, которых так не хватает в Москве. На самом деле здесь много мест, где предлагают нечто похожее на хлеб, не думая о продукте: используют дешевую муку, дрожжи и всякие семечки с орешками. Такой хлеб — красивая, безвкусная пустышка. Мы же хотим сделать трушную пекарню, в которой ни одна буханка хлеба или круассан не будут друг на друга похожи. В этом, кстати, была трудность: ресторанам нужен продукт, который выглядит одинаково, а мы предлагаем 50 круассанов, каждый из которых уникален.

— Как вообще оцениваешь рестораны в Москве? Они изменились за те пять лет, что ты здесь живешь? — Думаю, что Москва движется в правильном направлении. Рестораны становятся частью повседневной жизни: все больше маленьких локальных мест и меньше ресторанов с дорогим интерьером и невкусной едой. Это одна из причин, почему я остался в Москве. — Справляешь без языка? — До этого справлялся. Кажется, пришло время его выучить. Звучит безумно, ведь теперь у меня бизнес в России, а знание языка сильно облегчило бы мне жизнь. Хотя есть люди, которые мне помогают и на которых я полностью полагаюсь — мой менеджер и моя девушка, которая по профессии юрист. — Сильно отличается работа у печи и у плиты? — Работа шеф-повара и пекаря — это, черт возьми, два разных мира! Шеф может позволить себе быть немного странным персонажем: создавать себе какой‑нибудь безумный образ и творить дичь на кухне. Пекарь все-таки более спокойная профессия. К тому же шеф-поварам достается все общение с гостями. И этого, кстати, не хватает: пока я работал шеф-поваром, привык получать прямой фидбэк от гостей, а в пекарне мы до недавних пор продавали хлеб оптом и общались только с поварами и представителями ресторанов. Еще сложность в том, что появилось много процессов, с которыми я никогда не сталкивался: сбор заказа, логистика, бухгалтерия, найм персонала — всего этого просто не было в центре моего внимания. Поэтому первые два месяца работы были кошмарными, пришлось все осваивать в процессе — например, насколько рано нужно печь, чтобы успеть доставить товар в рестораны, мы узнали только спустя пару недель. Я даже точно не помню, в каком месяце мы начали работать, все как в тумане! Работали без выходных, но в какой‑то момент я притормозил, взял четыре отгула и провел их просто лежа на кровати. В связи с запуском наборов для доставки на дом последние два дня тоже были сложными. — Почему, вообще, решил печь хлеб, а не продолжил готовить еду на доставку? Мне очень быстро все наскучивает — это началось еще со школы. А еще я устал от рутины шеф-повара. Переключился на выпечку, хотя долгое время ее ненавидел, потому что хлеб — это почти всегда точный и линейный рецепт . Но когда я погрузился в процесс, понял, как это интересно. Например, приготовление закваски: она же как питомец, который погибнет, если не подкармливать два раза в день. Даже имя закваске дали — Ню-Ню. При этом все это — лишь вершина айсберга, под которой скрыта целая наука. Хлебное ремесло буквально вызывает зависимость! — Согласен! На карантине вообще многие начали печь хлеб, и я в том числе. Увлекся еще на стадии приготовления закваски. Понял, что она как ребенок: когда неправильно прикормил, она перестала расти… — Да, захватывающий процесс! Сначала подкармливаешь закваску, потом замешиваешь тесто, растягиваешь его, даешь подрасти, надрезаешь, ставишь в духовку и, словно одержимый, смотришь, как хлеб выпекается, параллельно думая: «Давай, дружок! Поднимайся и возвращайся ко мне. Давай!»

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