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Московское кафе «Сюр» обвинили в расизме из‑за публикации с азиатскими туристами

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:05

Московское кафе «Сюр» оказалось в центре скандала после публикации в инстаграме видео, на котором азиатские туристы фотографируют живущего в заведении пса Рэя. В ролике сотрудник заведения пошутил, что они хотят съесть собаку — и «Сюр» немедленно обвинили в расизме.

SMM-специалистам кафе слова работника не показались оскорбительными. В комментариях к посту они назвали шутку «фольклорным юмором» и «метаиронией». «Расизм — зло, мы против расизма, мы за юмор в любом виде и, к сожалению, видимо, у нас разный порог дозволенного», — написали представители «Сюра».

Неудачная шутка обидела многих пользователей соцсети. Некоторые из них заявили, что откажутся от посещения кафе. Другие же, напротив, вступились за заведение. Среди вторых оказались несколько этнических корейцев.

«Он пошутил про собачек и азиатов, потому что азиаты действительно едят собак. Не все, но ведь едят же. Правда, это стереотип вроде медведей на российских улицах или русских, жрущих водку как не в себя. Кого‑то бесят стереотипы о народах — это ок. Но называть такие шутки расизмом я бы не стала», — сказала кореянка Алла Агафонова.

Однако «Сюр» обвинили не только в расизме, но еще и в эйджизме — за комментарии к все той же публикации, в которой представители кафе иронизировали над 14-летним активистом Сашей Лавутом: они посоветовали подростку не забыть сделать «домашку» и спросили, нравится ли ему кто‑то из одноклассниц.

Извинения за какие‑либо из своих комментариев сотрудники заведения приносить отказались. «Юмор не имеет национальности, гендерной принадлежности и цвета кожи. Юмор не имеет ни границ, ни запретов. Это всего лишь юмор», — написали они.

Кафе «Сюр» открылось летом и стало одним из самых популярных московских мест в этом сезоне. Подробнее о нем «Афиша Daily» писала здесь, а о жалобах на него со стороны местных жителей — здесь.

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