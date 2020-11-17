По решению Тверского ройного суда мы вынуждены приостановить нашу работу на 90 дней.



В разгар пандемии нашу деятельность приостановили за нарушения санитарно-эпидемиологических правил (например, в неположенном месте хранились лимон, апельсины и имбирь, а уборный и разделочный инвентарь не был промаркирован, что является прямой опасностью для жизни и здоровья для наших посетителей, по мнению суда). Мы устранили все нарушения и предоставили подтверждения в соотвествующие органы, однако, к сожалению, Тверскому районному суду этого оказалось не достаточно.

Нас не просто закрыли, мы все еще должны платить налоги и зарплаты. Пока нам трудно понять такую поддержку малого бизнеса от государства в разгар экономического кризиса, но будем делать все возможное, чтобы как‑то выйти из этой ситуации, сохранить лучшую команду и вернуть нашим гостям место, которое было для них вторым домом.