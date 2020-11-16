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Бар «Ровесник» в Москве закроется по решению суда

Семён Гудошников
Сегодня в 18:41

Московский бар «Ровесник» закроется с 16 ноября на неопределенный срок. Об этом говорится в фейсбуке заведения.

Там закрытие объяснили техническими причинами, сооснователь «Ровесника» Саша Мартынов пояснил The Village, что соответствующее решение принял Тверской районный суд Москвы. Суть юридических претензий к бару не уточняется. Мартынов намерен обжаловать решение суда.

Бар «Ровесник» открылся в конце мая 2019 года на Малом Гнездиковском переулке недалеко от Тверской. Он был задуман как место встречи молодых музыкантов, диджеев, художников и людей, которые просто любят кухню и напитки. В заведении устраивали ивенты разного формата — от концертов и вечеринок до просмотра фильмов.

В начале этого месяца закрылось другое заведение Мартынова — кафе «Сверстник», просуществовавшее меньше года. По словам предпринимателя, «люди не успели понять, что это классное место».

В сентябре 2020-го «Афиша Daily» разговаривала с Сашей Мартыновым о том, какие ценности должны транслировать заведения, чтобы быть созвучными поколению Z.

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