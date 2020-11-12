Стамбул — мультикультурный и яркий мегаполис, куда все еще можно улететь в отпуск прямо сейчас. Уличная еда — пожалуй, одна из его визитных карточек, которая заслуживает особого внимания. «Афиша Daily» рассказывает, что пробовать (а что не обязательно) на улицах Стамбула.

Мидии, фаршированные рисом (midye dolması)

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Город расположен на воде, а, значит, недостатка морепродуктов тут нет. На улицах можно часто встретить торговцев с небольшими переносными подносами, на которых лежат раскрытые мидии. Их готовят, фаршируют рисом, сбрызгивают лимоном и приправляют острым перцем. Продаются они поштучно, и это очень удобно, чтобы попробовать и понять свое отношение к блюду. Сытные, сочные и острые — идеальный и яркий перекус. Чаще всего встречаются в не самых фешенебельных районах, приближенных к воде, — например, в Каракее, Ускюдаре и Кадыкее.

Кокореч (kokoreç)

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Специалитет не для чувствительных натур. Повсеместно можно увидеть, как на горизонтальном вертеле жарится что‑то цилиндрическое, внешне напоминающее чешский трдельникБулочка из сдобного теста с ароматной обсыпкой из корицы, орехов и сахара., так же часто встречающийся на улицах Праги. Это жаренные на вертеле бараньи кишки, фаршированные субпродуктами (сердце, почки и т. д.). После приготовления их мелко рубят, заправляют и подают с хлебом. Вкус — на любителя. Лучше заказывать в заведениях, которые готовят только кокореч, чтобы быть уверенным наверняка.

Симит (simit)

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Без него Стамбул не Стамбул. Хрустящий и ароматный турецкий бублик, покрытый кунжутом, продается везде — на улицах, в пекарнях и магазинах. Если повезло где‑то застать только что испеченные горячие симиты, покупайте парочку и ешьте немедля: едва ли за 20–30 рублей (в пересчете с турецких лир) можно получить большее удовольствие.

Дюрюм (dürüm)

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То, о чем многие грезят перед поездкой в Стамбул и удивляются, когда не сразу находят то, что искали. Это всем известная шаурма. Все дело в том, что часто ищут «донер-кебаб», хотя кебаб — это общее название жареного мяса, и его разновидностей очень много. На улицах чаще всего готовят дюрюм-кебаб — мясо в очень тонком лаваше юфка. И если в Москве в подавляющем большинстве мест вам предложат дюрюм с курицей, то в Стамбуле будет как минимум два варианта — с мясом (бараниной и/или говядиной) и курицей, а иногда — только с мясом. Их готовят по-разному, поэтому придется перепробровать много, пока не найдется тот самый. В качестве ориентира можно взять на заметку Asmalı Dürümcü в районе пешеходной улицы Истикляль и Dürümcü Mustafa возле основных достопримечательностей. Если же классические вкусы захочется сменить новаторскими, загляните в Basta! Street Food Bar на азиатской стороне. После этого можно прогуляться по приятному району с говорящим названием Мода.

Тантуни (tantuni)

Версия шаурмы (или дюрюм-кебаба) на случай, если сильного голода нет, но перекусить не мешало бы. Это тоже мясо, завернутое в лаваш или хлеб, но существенно меньшего размера. Начинка может показаться более сочной — как правило, ее готовят на основе рубленого мяса, но также бывает и с курицей. Особенно часто «тантуни» мелькает на вывесках в районе пешеходной улицы Истикляль и вблизи площади Таксим.

Мокрый бургер (wet burger)

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Один из самых странных видов уличной еды, что можно встретить в Стамбуле, в основном в районе площади Таксим. Выглядит это как спа: в прозрачном лотке томятся булочки, а снизу сочится горячий пар. Для поддержания температуры и влажности в лоток как можно чаще подливают воду. Дальше булочку достают из бокса, кладут в нее небольшую мясную котлету, поливают бюджетным кетчупом и торжественно вручают. Советуем к нему брать айран и жадно запивать. Впечатления и выводы могут быть разными, в зависимости от личных предпочтений в еде, но это точно нельзя назвать шедевром гастрономии.

Лахмаджун (lahmacun)

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Хрустящая лепешка с начинкой из рубленого мяса, томатов, лука и зелени. Тот случай, когда самые простые ингредиенты в руках умелого повара становятся самодостаточным и ярким блюдом. После приготовления в печи лахмаджун обычно сворачивают в рулет и едят уже в таком виде. Подают как в ресторанах в качестве закуски, так и в заведениях быстрого питания.

Бёрек (börek)

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В переводе с турецкого — «пирожок». Бёреки бывают самые разные по форме, виду, размеру и способу приготовления. Наиболее часто встречаются бёреки из слоеного теста в виде улитки с начинкой. В качестве последней обычно выступает соленый сыр, картофель, мясо и их комбинации. Также можно встретить версию бёрека, напоминающую грузинскую ачму, — пирог с большим количеством слоев влажного теста и сыром между ними.

Ичли-кёфте (içli köfte)

Менее распространенное на улицах блюдо, которое готовят и в некоторых ресторанах. Жареные пирожки с начинкой, как правило, с мясом. От классических их отличает тесто: его готовят на основе булгура, а не муки. По форме и ингредиентам напоминают сицилийские аранчини или израильские кубе и отлично подходят для перекуса на ходу.

Пиде (pide)

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Чаще всего пиде называют турецкой пиццей. Но разница все же есть. Во-первых, у пиде иная форма, напоминающая лодочку. Во-вторых, основа тоже отличается от тех, на которых обычно пекут пиццу, — более хрустящая и твердая. Самые распространенные начинки — рубленое мясо с овощами и сыр. Обычно пиде нарезают поперек полосками, чтобы было удобно делить на компанию.

Кумпир (kumpir)

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Попадая на площадь возле красивой мечети в прибрежном районе Ортакей, недоумеваешь: что это такое едят буквально все и почему здесь десятки одинаковых палаток с одинаковыми прилавками, напоминающими салат-бар? Виновник сего — кумпир, блюдо, имеющее подозрительное точное сходство со знакомой «Крошкой-картошкой». Если быть точнее, то кумпир стал прототипом для продукта известной в России сети. Это большой запеченный картофель с маслом и разными наполнителями. Удивительно, но это чуть ли не единственное место в Стамбуле, где продают это блюдо, и видно, что многие местные жители приезжают сюда специально за ним.

Балык-экмек и балык-дюрюм (balık ekmek и balık dürüm)

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Одно из самых популярных блюд уличной еды — балык-экмек, дословно «рыба в хлебе». И это так и есть: филе скумбрии, обжаренное на гриле, в доброй половине мягкого батона, с маринованным луком, лимоном и зеленью. В первозданном виде — очень сытный и не очень сочный бутерброд. Но есть и другая версия — в лаваше, которая, на наш взгляд, более интересная, легкая и сбалансированная. Ищите в забегаловках на набережной возле станции парома Каракей, слева от рыбного рынка.

Дондурма (dondurma)

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