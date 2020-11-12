Стамбул — мультикультурный и яркий мегаполис, куда все еще можно улететь в отпуск прямо сейчас. Уличная еда — пожалуй, одна из его визитных карточек, которая заслуживает особого внимания. «Афиша Daily» рассказывает, что пробовать (а что не обязательно) на улицах Стамбула.
Мидии, фаршированные рисом (midye dolması)
Город расположен на воде, а, значит, недостатка морепродуктов тут нет. На улицах можно часто встретить торговцев с небольшими переносными подносами, на которых лежат раскрытые мидии. Их готовят, фаршируют рисом, сбрызгивают лимоном и приправляют острым перцем. Продаются они поштучно, и это очень удобно, чтобы попробовать и понять свое отношение к блюду. Сытные, сочные и острые — идеальный и яркий перекус. Чаще всего встречаются в не самых фешенебельных районах, приближенных к воде, — например, в Каракее, Ускюдаре и Кадыкее.
Кокореч (kokoreç)
Специалитет не для чувствительных натур. Повсеместно можно увидеть, как на горизонтальном вертеле жарится что‑то цилиндрическое, внешне напоминающее чешский трдельникБулочка из сдобного теста с ароматной обсыпкой из корицы, орехов и сахара., так же часто встречающийся на улицах Праги. Это жаренные на вертеле бараньи кишки, фаршированные субпродуктами (сердце, почки и т. д.). После приготовления их мелко рубят, заправляют и подают с хлебом. Вкус — на любителя. Лучше заказывать в заведениях, которые готовят только кокореч, чтобы быть уверенным наверняка.
Симит (simit)
Без него Стамбул не Стамбул. Хрустящий и ароматный турецкий бублик, покрытый кунжутом, продается везде — на улицах, в пекарнях и магазинах. Если повезло где‑то застать только что испеченные горячие симиты, покупайте парочку и ешьте немедля: едва ли за 20–30 рублей (в пересчете с турецких лир) можно получить большее удовольствие.
Дюрюм (dürüm)
То, о чем многие грезят перед поездкой в Стамбул и удивляются, когда не сразу находят то, что искали. Это всем известная шаурма. Все дело в том, что часто ищут «донер-кебаб», хотя кебаб — это общее название жареного мяса, и его разновидностей очень много.
На улицах чаще всего готовят дюрюм-кебаб — мясо в очень тонком лаваше юфка. И если в Москве в подавляющем большинстве мест вам предложат дюрюм с курицей, то в Стамбуле будет как минимум два варианта — с мясом (бараниной и/или говядиной) и курицей, а иногда — только с мясом.
Их готовят по-разному, поэтому придется перепробровать много, пока не найдется тот самый. В качестве ориентира можно взять на заметку Asmalı Dürümcü в районе пешеходной улицы Истикляль и Dürümcü Mustafa возле основных достопримечательностей. Если же классические вкусы захочется сменить новаторскими, загляните в Basta! Street Food Bar на азиатской стороне. После этого можно прогуляться по приятному району с говорящим названием Мода.
Тантуни (tantuni)
Версия шаурмы (или дюрюм-кебаба) на случай, если сильного голода нет, но перекусить не мешало бы. Это тоже мясо, завернутое в лаваш или хлеб, но существенно меньшего размера. Начинка может показаться более сочной — как правило, ее готовят на основе рубленого мяса, но также бывает и с курицей. Особенно часто «тантуни» мелькает на вывесках в районе пешеходной улицы Истикляль и вблизи площади Таксим.
Мокрый бургер (wet burger)
Один из самых странных видов уличной еды, что можно встретить в Стамбуле, в основном в районе площади Таксим. Выглядит это как спа: в прозрачном лотке томятся булочки, а снизу сочится горячий пар. Для поддержания температуры и влажности в лоток как можно чаще подливают воду. Дальше булочку достают из бокса, кладут в нее небольшую мясную котлету, поливают бюджетным кетчупом и торжественно вручают. Советуем к нему брать айран и жадно запивать.
Впечатления и выводы могут быть разными, в зависимости от личных предпочтений в еде, но это точно нельзя назвать шедевром гастрономии.
Лахмаджун (lahmacun)
Хрустящая лепешка с начинкой из рубленого мяса, томатов, лука и зелени. Тот случай, когда самые простые ингредиенты в руках умелого повара становятся самодостаточным и ярким блюдом. После приготовления в печи лахмаджун обычно сворачивают в рулет и едят уже в таком виде. Подают как в ресторанах в качестве закуски, так и в заведениях быстрого питания.
Бёрек (börek)
В переводе с турецкого — «пирожок». Бёреки бывают самые разные по форме, виду, размеру и способу приготовления. Наиболее часто встречаются бёреки из слоеного теста в виде улитки с начинкой. В качестве последней обычно выступает соленый сыр, картофель, мясо и их комбинации. Также можно встретить версию бёрека, напоминающую грузинскую ачму, — пирог с большим количеством слоев влажного теста и сыром между ними.
Ичли-кёфте (içli köfte)
Менее распространенное на улицах блюдо, которое готовят и в некоторых ресторанах. Жареные пирожки с начинкой, как правило, с мясом. От классических их отличает тесто: его готовят на основе булгура, а не муки. По форме и ингредиентам напоминают сицилийские аранчини или израильские кубе и отлично подходят для перекуса на ходу.
Пиде (pide)
Чаще всего пиде называют турецкой пиццей. Но разница все же есть. Во-первых, у пиде иная форма, напоминающая лодочку. Во-вторых, основа тоже отличается от тех, на которых обычно пекут пиццу, — более хрустящая и твердая. Самые распространенные начинки — рубленое мясо с овощами и сыр. Обычно пиде нарезают поперек полосками, чтобы было удобно делить на компанию.
Кумпир (kumpir)
Попадая на площадь возле красивой мечети в прибрежном районе Ортакей, недоумеваешь: что это такое едят буквально все и почему здесь десятки одинаковых палаток с одинаковыми прилавками, напоминающими салат-бар? Виновник сего — кумпир, блюдо, имеющее подозрительное точное сходство со знакомой «Крошкой-картошкой». Если быть точнее, то кумпир стал прототипом для продукта известной в России сети. Это большой запеченный картофель с маслом и разными наполнителями. Удивительно, но это чуть ли не единственное место в Стамбуле, где продают это блюдо, и видно, что многие местные жители приезжают сюда специально за ним.
Балык-экмек и балык-дюрюм (balık ekmek и balık dürüm)
Одно из самых популярных блюд уличной еды — балык-экмек, дословно «рыба в хлебе». И это так и есть: филе скумбрии, обжаренное на гриле, в доброй половине мягкого батона, с маринованным луком, лимоном и зеленью. В первозданном виде — очень сытный и не очень сочный бутерброд. Но есть и другая версия — в лаваше, которая, на наш взгляд, более интересная, легкая и сбалансированная. Ищите в забегаловках на набережной возле станции парома Каракей, слева от рыбного рынка.
Дондурма (dondurma)
Турецкая вариация на тему мороженого, которую можно встретить повсеместно, а не только в Стамбуле. У дондурмы удивительно тягучая консистенция, что изначально достигалось за счет добавления салепаТурецкий напиток на основе молока с мукой из корня орхидеи. и мастики. Сейчас последние могут заменять химическими добавками, которые обеспечивает тот же эффект.
Вязкость дондурмы обыгрывается в популярном аттракционе для туристов: когда вы подходите к киоску и заказываете десерт, продавец накладывает его в рожок, протягивает вам, но не дает забрать, удерживая его сверху ложкой на длинной палке. Фокусы с перекладыванием рожка в другой рожок, падением мороженого на пол и его полетом над вами могут затянуться минут на пять а то и десять. Иногда кажется, что отобрать вожделенное лакомство у продавца не получится никогда, но как только силы и желание его поймать иссякают, дондурма вмиг оказывается у вас в руках.