Завтраки в кафе «Скворец» на Патриарших прудах, круассаны и элегантные коктейли в Lobby на Варварке, а также коктейли на кранах и вечеринки в баре «АСАП» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях столицы.
«Скворец»
Завтраки в течение дня и красивые десерты на Патриарших
• Оладьи с цитрусовым маслом
• Салат с киноа и булгуром
• Брауни
• Десерт Eton mess
• Каша с соусом из смородины, арахисовым маслом и гранатом
Сырники с лимонной цедрой, мятой и сметаной, 350 р.
Томатный суп
Сырники с клубничным соусом и сметаной
Что?
На месте кошерного ресторана Михаила Ширвиндта «Семь сорок» открылось небольшое кафе или, как его называют владельцы, street diner с интерьером в стиле фильмов Уэса Андерсона. Название выбрали случайно: строители сказали, что вывеску лучше сделать небольшую, состоящую из семи букв, — решили продолжить тему цифр и птиц.
Кто?
«Скворец» — первое самостоятельное место семейной пары, Яны и Кирилла Рюриковых-Радо. У них также есть кофейня «Даблби» на «Новокузнецкой», открытая по франшизе.
Что есть?
Комфортную и простую еду придумала Катя Резникова, известная по кондитерскому проекту «Сахар Bakery», а также участница первого сезона «Мастершефа». Завтраки можно начинать есть с 9 утра и продолжать весь день, попросив к дранику с яйцом-пашот, щучьей икрой и намазкой из лосося (350 р.) безлимитный фильтр-кофе (350 р.).
Изначально хотели сделать ставку на еду, которую можно взять с собой: многие гости заходят в кофейню и идут к пруду или в офис. Поэтому в меню есть отдельный блок с блюдами, которые удобно брать с собой, например, яичный сэндвич (300 р.).
Большинство гостей предпочитает оставаться внутри розового интерьера и есть очень инстаграмные десерты. Среди них и воздушный голландский блин (ducth baby, 390 р.), и домашний вишневый пирог (250 р.), за которым охотятся гости, а для любителей овощных десертов — трогательный тыквальник под сахарной корочкой по старинному рецепту (250 р.).
Что пить?
Большой выбор кофейных напитков от обжарщиков Laboratoria Coffee, среди которых латте «Соленая карамель» (330 р.), раф «Клубника-базилик» (330 р.). Помимо кофе в меню есть авторские чаи, холодные напитки и свежевыжатые соки.
Совсем скоро появится алкогольная лицензия и незамудреная винная карта из нескольких позиций по бокалам.
Lobby
Круассаны, коктейли и искусство в красивом пространстве на Варварке
Что?
Небольшое и очень стильное кафе в Гостином Дворе напротив парка «Зарядье». Здесь два зала, в одном из которых стоит высокий шкаф с книгами об искусстве, а коридорчик с барной стойкой напоминает лобби премиального отеля. От такого места не ждешь большого меню и сытной еды — только легкий перекус, немного коктейлей и вина.
Кто?
Софья Карповская, Ниссо Яхшимурадова и Кристина Етумян предоставляют услуги арт-консьержа — помогают людям покупать предметы искусства и пополнять коллекцию. Lobby стал продолжением этой работы. Девушки не хотели открывать офис или небольшую галерею, как обычно делают в этой сфере, — они открыли кафе, где одновременно можно провести деловую или неформальную встречу, организовать небольшую выставку и познакомить гостей с каталогами галерей. Пространство оформила Дарья Белякова. Кухню и коктейльную карту поставил Евгений Казимиров из бара «Вода», винную карту сформировала Елена Лебедева (I Like Wine, «Рыба моя»).
Что есть?
Меню минималистичное и легкое: сэндвич с сыром (380 р.), авокадо-тост с лососем (450 р.) или крабом (600 р.), набор из прошутто, индейки с трюфелем и салями (590 р.). На сладкое предлагают круассан (200 р.), сорбет (180 р.), крем-брюле (350 р.). Еды совсем немного, но больше и не нужно.
Что пить?
Есть шприц (550 р.) и семь коктейлей по 650 р. каждый. В винной карте по 8–9 позиций игристого, белого и красного вина. Также есть крепкий алкоголь. Из безалкогольных напитков — кофейная классика, чай и лимонад.
И еще…
В Lobby очень красивая посуда: чашки, тарелки напоминают скорее скульптуры.
«АСАП»
Коктейли на кранах, много овощей и хип-хоп
• Крокеты из креветок с зеленым салатом и огуречным соусом, 490 р.
• Обожженный тунец с копченым понзу и томатами, 450 р.
Тартар из говядины с дайконом и перепелиным яйцом, 420 р.
Мини-чебурек с крабом и креветкой, 250 р.
Митболы из говядины с пюре из батата и чеддера, 480 р.
Хот-дог с утиной грудкой и красной капустой, 390 р.
Что?
Хип-хоп бар «АСАП» открылся у метро «Сретенский бульвар»: в большом помещении два зала — в один из них поместили баскетбольное кольцо и карту из игры GTA San Andreas, стены другого расписаны граффити, здесь же танцплощадка, пространство которой днем занимают столики. В названии зашифрована концепция «As Soon As Possible» — поэтому восемь авторских коктейлей отдают почти мгновенно после заказа. «АСАП» претендует на место для презентации музыкальных альбомов и вечеринок. Создатели подчеркивают, что тусовки будут без «Руки вверх!» и Меладзе.
Кто?
За «АСАП» отвечает большая команда. Идейный вдохновитель — Дмитрий Каторгин, который работал барменом в барах «Колокол» и Mendeleev. Вместе с Андреем Захаровым (Saxon + Parole, Delicatessen) он разработал барную карту. За кухню отвечает молодой шеф-повар Иван Шевчук, а меню помогла составить Елена Савчук («Хлеб и вино», Lavkalavka). Вечеринками, музыкой и в целом креативом руководят Гор Горбачев и концертный директор группы «Хлеб» Бася Трошанина.
Что есть?
Много внимания уделили вегетарианской еде — примерно четверть блюд готовят без мяса. Советуем попробовать зеленые роллы с авокадо и пряным арахисовым соусом (320 р.). В разделе «Junk Food» соседствуют тако с грибами и тако с острой свининой (290 р.), в «Finger Food» — тартар из говядины (420 р.) и цветная капуста в хрустящей корочке (450 р.), которая напоминает стрипсы из KFC. Завтраки накрывают в течение дня: есть гранола-боул с ягодным йогуртом (330 р.), кокосовые сырники со сгущенкой из маракуйи (350 р.), посытнее — бургер с хрустящей котлетой, беконом и яйцом (400 р.).
Что пить?
В первую очередь нужно пробовать коктейли на кранах — все по 470 рублей. Например, коктейль Snowflake с колой, которую делают прозрачной в самом баре, или Lin на основе рома, который готовят в слаш-машине, — кисло-сладкий и холодный коктейль, на любителя. Также готовят коктейльную классику. Кофемашины в «АСАП» нет, поэтому готовят только фильтр-кофе.