Завтраки в кафе «Скворец» на Патриарших прудах, круассаны и элегантные коктейли в Lobby на Варварке, а также коктейли на кранах и вечеринки в баре «АСАП» — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях столицы.

Завтраки в течение дня и красивые десерты на Патриарших

• Оладьи с цитрусовым маслом • Салат с киноа и булгуром • Брауни • Десерт Eton mess • Каша с соусом из смородины, арахисовым маслом и гранатом

Что?

На месте кошерного ресторана Михаила Ширвиндта «Семь сорок» открылось небольшое кафе или, как его называют владельцы, street diner с интерьером в стиле фильмов Уэса Андерсона. Название выбрали случайно: строители сказали, что вывеску лучше сделать небольшую, состоящую из семи букв, — решили продолжить тему цифр и птиц.

Кто?

«Скворец» — первое самостоятельное место семейной пары, Яны и Кирилла Рюриковых-Радо. У них также есть кофейня «Даблби» на «Новокузнецкой», открытая по франшизе.

Что есть?

Комфортную и простую еду придумала Катя Резникова, известная по кондитерскому проекту «Сахар Bakery», а также участница первого сезона «Мастершефа». Завтраки можно начинать есть с 9 утра и продолжать весь день, попросив к дранику с яйцом-пашот, щучьей икрой и намазкой из лосося (350 р.) безлимитный фильтр-кофе (350 р.).

Изначально хотели сделать ставку на еду, которую можно взять с собой: многие гости заходят в кофейню и идут к пруду или в офис. Поэтому в меню есть отдельный блок с блюдами, которые удобно брать с собой, например, яичный сэндвич (300 р.).

Большинство гостей предпочитает оставаться внутри розового интерьера и есть очень инстаграмные десерты. Среди них и воздушный голландский блин (ducth baby, 390 р.), и домашний вишневый пирог (250 р.), за которым охотятся гости, а для любителей овощных десертов — трогательный тыквальник под сахарной корочкой по старинному рецепту (250 р.).

Что пить?

Большой выбор кофейных напитков от обжарщиков Laboratoria Coffee, среди которых латте «Соленая карамель» (330 р.), раф «Клубника-базилик» (330 р.). Помимо кофе в меню есть авторские чаи, холодные напитки и свежевыжатые соки.

Совсем скоро появится алкогольная лицензия и незамудреная винная карта из нескольких позиций по бокалам.