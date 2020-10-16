«Афиша Daily» запускает новую рубрику «Любимое место», выведывая у людей разных профессий все о лучших, на их взгляд, местах Москвы. В первом выпуске московские диджеи рассказывают, где готовят самые вкусные блины со сгущенкой, пекут лучшую пиццу и булочки с корицей, а также подают американо с юдзу.

Дима Кармановский Диджей

«Тото» и «Круглый шар»

«Первое место о котором я бы хотел сказать, — это кафе «Тото», которое открыли Юра Антонов (арт-директор Fott, сооснователь мотокафе «Энтузиаст»), Саша Залесский («Человек и пароход» и Дима Пантюшин (соорганизатор клуба Clevermoto, сооснователь «Энтузиаста»). Приятное и красивое бистро с хорошей кухней, вкусным американо с юдзу и винной картой — ее разработал мой любимый сомелье Рома Сергеев. Первое место с «Тото» по праву делит дверь ровно напротив, это бильярдный клуб «Круглый шар» с отличным баром внутри».

«Шашлычок 24»

«Второе место в моем сердце занимает кафе «Шашлычок 24», которое находится напротив закрывшегося клуба «Наука и искусство» в Наставническом переулке. Куртоп, кебаб, плов, лепешки из тандыра, черный чай — сплошной халяль и ничего лишнего».

«Блинная на Таганке» «Третье место достается легендарной «Блинной на Таганке», которая работает уже больше полувека. Блины со сгущенкой, греча с молочными сосисками, байкеры, полицейские, студенты и пенсионеры — настоящий портал в прошлое».

Natasha Bai Диджей

Кафе «Салют»

«Место, которое, с одной стороны, спрятано вглубь от центральных улиц, а с другой — находится в самом центре. Плюс ко всему это велокафе, поэтому я часто приезжаю сюда на велосипеде. Как по мне, здесь лучшие завтраки в городе и отличный кофе. К тому же сюда можно приходить вместе со своими четвероногими друзьями — у меня такого нет, к сожалению, но я люблю посмотреть на чужих. Также это место особо дорого мне потому, что его основатели — мои подруги Люба Инжиневская (модель и актриса) и Алена Чендлер (фешен-фотограф, основатель фотопроекта Cycles Lady и Central Park Magazine). Именно благодаря девочкам мне так близка атмосфера этого кафе: я прихожу сюда, и настроение сразу становится лучше».



«Дом культур»

«Мне в «Доме культур» нравится сама идея, что это не просто ресторан или бар, а многофункциональное место: маленький бар на первом этаже, ресторан (а ночью — клуб) на втором, парикмахерская на третьем. Еще, кстати, в «ДК» есть отдельное окошко, куда можно сдать ненужную одежду, вместо того чтобы просто выбросить ее. Ну и конечно, отмечу, что это место стало отправной точкой для наших с Сантой Валентиной, Соней Мунтян и Соней Тарасовой вечеринок под названием «ДК Детка». Во всех отношениях классное место, которое развивается и растет».

Testa

«Пиццерия «здорового человека», которую открыли совладельцы бара «Голова», Коля Болотов, Юра Федосеев и Борис Болдин. По-моему, просто невозможно найти пиццу более вкусную, чем здесь. А еще у ребят талант к тому, чтобы всех гостей превращать в своих друзей, — буквально сразу чувствуешь себя частью этих мест. Я вообще считаю, что это уже половина успеха, ведь какой бы вкусной ни была еда или напитки, если в заведении ты чувствуешь себя некомфортно, то вряд ли придешь туда еще».

Майя Клугман Диджей, авторка телеграм-канала Eat Girl Moscow

«На удивление 2020 год был для меня довольно щедрым на хорошую еду и приятные новые места. В Москве люди не боятся запускать и перезапускать проекты даже в самые нестабильные времена, у меня это вызывает удивление и уважение. Я фанатка простой, качественной и понятной еды, а также мест, где основатели являются полноценными участниками процесса, живут проектом и вообще все делают с душой и в соответствии с собственными представлениями о прекрасном».

6 am Brad Kitchen

«Маленькая пекарня с едой на каждый день, которую открыли Юлия Артамонова с супругом. Помимо булочек, круассанов и хлеба здесь есть завтраки и обеды (и, возможно, лучшие в городе киши) — меню меняется каждый день, Юля придумывает его в зависимости от сезонных продуктов и сама каждый день приезжает к шести утра, чтобы успеть сделать заготовки. Она вообще довольно редкий пример того, что у людей, которые имеют возможность открыть свой бизнес в Москве, оказывается, может быть вкус и фантазия. Очень хочется, чтобы таких мест было как можно больше, потому что это идеальный городской формат кафе у дома, куда можно забежать на завтрак, выпить кофе, поболтать с хозяйкой, которая уже знает ваши предпочтения, и взять домой свежий хлеб. Важная заметка: приходить лучше по будням, до 15.00 (самое вкусное еще не успели разобрать), по субботам же очереди на вход иногда бывают почти такие же, как в «Мутаборе».

Подробности по теме Свежий хлеб, булка с корицей и кофе на завтрак: 6 am Bread Kitchen на Садовнической Свежий хлеб, булка с корицей и кофе на завтрак: 6 am Bread Kitchen на Садовнической

Underdog

«Еще одно место, где по выходным и вечерам собираются толпы, — бистро на задворках Маросейки, в маленьком, но облюбованном в каждой детали пространстве. Там и индийские палочки, дым от которых многоэтажно расслаивается, как в храме, и консервные банки с сухими цветочками на столах, и отбитая плитка, мерч, который не стыдно носить, музыка, растения, еда, напитки, даже одноразовые стаканчики — все это просто то, что нравится самим ребятам, а не маркетинговый проект. И их можно любить и уважать уже просто за эту честность. Но я люблю Underdog за еду, которой в городе вообще больше нет: бургер с котлетой, сыром и беконом на пончиках из Crispy Cream, чили-кон-карне с шоколадом, и рамен-бургер с томленой свининой. Еще ребята регулярно проводят добрую акцию «Сосиска для хорошего мальчика» — один день в месяц, когда часть прибыли от продажи хот-догов идет на помощь проекту «Твое собачье дело» и приютам для собак».

La Mortazza

«Сокровище «Новослободской» — спрятавшаяся за торговым центром «Дружба» маленькая итальянская лавка с сырами, колбасами, оливками, канноли, пастой и с одной из лучших пицц в городе. Открыли салумерию Франческо Черези (держал Picciotti на Чистых прудах) и Орацио Спаккавенто. Они же там хозяйничают на кухне и в зале, одаривая итальянским гостеприимством и помогая с выбором продуктов. Купить домой хочется все, но сначала лучше утолить голод пиццей. Подождите, пока приготовят свежую, и ешьте прямо тут. В меру хрустящее, пышное, но при этом не сухое тесто с правильными подгорелыми бочками и щедрой порцией начинки. По ощущениям даже лучше, чем в Италии. Секрет, как всегда, в ингредиентах».

Петя Прохоров Диджей, сооснователь мастерской «Одуванчик»

Subzero

«Японский ресторан-бар с очень вкусной едой. Открылся в конце июля, а я уже был там, наверное, сотню раз. Если вы хотите поесть крутые суши в стильном месте, то вам точно сюда».

«Ладо»

«Приятное место недалеко от моего дома, где очень нравится и еда, и сервис. Я люблю сюда ходить пешком, петляя по любимым московским улочкам. Тут часто проходят выставки и бранчи, а также вечерние мероприятия, которые организуют мои друзья. На одном из таких я даже готовил коктейли — получилось очень вкусно!»

Двор мотокафе «Энтузиаст»