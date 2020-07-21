Кафе-пекарня 6 am Bread Kitchen тихо, без громких открытий, заработало на Болотном острове на прошлой неделе. Формат очень европейский — с раннего утра здесь пекут ремесленный хлеб на закваске (каждый день разный), мягчайшие булочки с корицей, круассаны, пироги и киши, варят хороший кофе (на зерне «Сварщицы Екатерины») и готовят несколько незамысловатых блюд, которые подойдут как для завтрака, так и для обеда или ужина. Меню меняют каждый день, все зависит от сезонности и настроения хозяйки заведения — Юлии Артамоновой. Несколько лет назад Юлия, оставив работу в крупной компании, вместе с семьей переехала во Францию учиться хлебопечению и кондитерскому мастерству.

Идея открыть 6 am bread kitchen родилась из мечты о собственной пекарне — после возвращения в Москву Юлия вместе с супругом долго искала помещение, в итоге было решено начать с совсем небольшого места, зато сделанного так, как хотелось. Вместе с парочкой помощников супруги сами же придумывают и готовят все блюда, сервируют, общаются с гостями и вообще создают всю атмосферу, по-европейски радушную и расслабленную.

Несмотря на простоту формата, над качеством и ингредиентами заморачиваются — те же круассаны, например, пекут на новозеландском масле. Если вы большой любитель выпечки, то точно это оцените. Цены при этом приятные — за тот же круассан отдадите 120 р., за булку с корицей — 170 р., за увесистый кусок киша с брокколи и камамбером — 300 р., за чашку фильтра — 150 р.