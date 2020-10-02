Симпатичная кофейня на нижнем этаже Центра документального кино, обилие овощей в новом меню «Ладо», коктейли и чизкейк с дорблю в Brodo, а также второе ближневосточное бистро Shwarm — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Что?

Небольшая кофейня заработала на нижнем этаже Центра документального кино. Сейчас здесь пять небольших столиков и один для компании: всего усядется порядка 20 человек.

Пространство ЦДК было спроектировано 6 лет назад командой бюро Wowhouse Дмитрия Ликина и Олега Шапиро. В помещении с кирпичными стенами и деревянными потолками организовали кофейный бар с небольшой витриной для выпечки в медиатеке и озеленили пространство, собрав растения у цветоводов по всей Москве.

Кто?

«Dolphin Café x ЦДК» — совместный проект Димы Роллинса и Александры Цыганок с Центром документального кино. Ранее кофейня работала в фотостудии Lobster Studio на Петровке как временный проект.

Что пить?

Шеф-бариста Ася Борисова-Кромских (прежде — управляющая в Cezve Coffee) разработала лаконичную карту напитков.

Среди позиций с кофе найдете классику: от фильтра (160/190 р.) и флэт-уайта (200 р.) до рафов с соленой карамелью (280 р.) или лавандой (280 р). Зерна берут у питерских обжарщиков «Восход».

Кроме кофе есть приличный раздел напитков с маття — владельцы сами импортируют чай в Россию. Тут можно найти пару необычных позиций, например, маття с сиропом алоэ (280 р.) или раф с маття и кокосовыми сливками (280 р). Любой напиток можно взять на миндальном или кокосовом молоке без сахара Riso Skotti — за него доплатите еще 60 рублей.

Что есть?

Из еды пока есть только выпечка от «42 слоя», например, круассан с миндалем, кексы от проекта «Наташа пекла» и трубочки со сгущенкой — все по 150 рублей. Для веганов — батончики Raw Life и Raw to Go (от 150 р). Кроме того, на днях обещают ввести сырники с кокосовой сгущенкой (300 р.), которыми можно будет полноценно позавтракать.

И еще…

Создатели кофейни запустили в пространстве множество экоинициатив. Напитки навынос тут отдают в посуде из кукурузного крахмала Vegware, мусор сортируют, стараются использовать продукцию без упаковки или с возможностью ее вторичной переработки, а пластиковые крышки от воды и молока сдают в проект «Добрые крышечки».

Помимо этого, чай маття продают в баночках из фиолетового стекла — после покупки их можно вернуть и получить скидку на следующую покупку. На напиток в свою кружку сделают скидку 10%.

При создании пространства об экологии тоже не забыли: все цветы забирали у садоводов — те им стали не нужны, стаканы для воды — винтажный хрусталь, а тарелки и чашки достались в подарок от сменившего концепцию проекта. Кроме своей многоразовой кружки смело берите сюда питомцев — заведение дог-френдли.