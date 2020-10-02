Симпатичная кофейня на нижнем этаже Центра документального кино, обилие овощей в новом меню «Ладо», коктейли и чизкейк с дорблю в Brodo, а также второе ближневосточное бистро Shwarm — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Dolphin Café

Кофе, маття и выпечка в ЦДК

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Фильтр-кофе, 160/190 р., апельсиновый кекс, 200 р.

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Что?

Небольшая кофейня заработала на нижнем этаже Центра документального кино. Сейчас здесь пять небольших столиков и один для компании: всего усядется порядка 20 человек.

Пространство ЦДК было спроектировано 6 лет назад командой бюро Wowhouse Дмитрия Ликина и Олега Шапиро. В помещении с кирпичными стенами и деревянными потолками организовали кофейный бар с небольшой витриной для выпечки в медиатеке и озеленили пространство, собрав растения у цветоводов по всей Москве.

Кто?

«Dolphin Café x ЦДК» — совместный проект Димы Роллинса и Александры Цыганок с Центром документального кино. Ранее кофейня работала в фотостудии Lobster Studio на Петровке как временный проект.

Что пить?

Шеф-бариста Ася Борисова-Кромских (прежде — управляющая в Cezve Coffee) разработала лаконичную карту напитков.

Среди позиций с кофе найдете классику: от фильтра (160/190 р.) и флэт-уайта (200 р.) до рафов с соленой карамелью (280 р.) или лавандой (280 р). Зерна берут у питерских обжарщиков «Восход».

Кроме кофе есть приличный раздел напитков с маття — владельцы сами импортируют чай в Россию. Тут можно найти пару необычных позиций, например, маття с сиропом алоэ (280 р.) или раф с маття и кокосовыми сливками (280 р). Любой напиток можно взять на миндальном или кокосовом молоке без сахара Riso Skotti — за него доплатите еще 60 рублей.

Что есть?

Из еды пока есть только выпечка от «42 слоя», например, круассан с миндалем, кексы от проекта «Наташа пекла» и трубочки со сгущенкой — все по 150 рублей. Для веганов — батончики Raw Life и Raw to Go (от 150 р). Кроме того, на днях обещают ввести сырники с кокосовой сгущенкой (300 р.), которыми можно будет полноценно позавтракать.

И еще…

Создатели кофейни запустили в пространстве множество экоинициатив. Напитки навынос тут отдают в посуде из кукурузного крахмала Vegware, мусор сортируют, стараются использовать продукцию без упаковки или с возможностью ее вторичной переработки, а пластиковые крышки от воды и молока сдают в проект «Добрые крышечки».

Помимо этого, чай маття продают в баночках из фиолетового стекла — после покупки их можно вернуть и получить скидку на следующую покупку. На напиток в свою кружку сделают скидку 10%.

При создании пространства об экологии тоже не забыли: все цветы забирали у садоводов — те им стали не нужны, стаканы для воды — винтажный хрусталь, а тарелки и чашки достались в подарок от сменившего концепцию проекта. Кроме своей многоразовой кружки смело берите сюда питомцев — заведение дог-френдли.

Адрес Зубовский б-р, 2, стр. 7
Время работы пн-вс 10.00–22.00
Средний чек до 700 рублей
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«Ладо»

Новое меню, в котором много овощей

Порей, ромеско, пекорино, миндаль, 620 р.

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Лимонный ризотто с лососем, 890 р.

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Маття с кокосовым молоком. 350 р., латте-куркума, 250 р.

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Что?

В баре-бистро «Ладо» у «Чистых прудов» почти полностью обновили меню. Овощных позиций стало больше, добавили пасту, расширили раздел закусок и запустили линию напитков на основе колд-брю. Сама концепция осталась прежней: просторное светлое помещение в особняке XVII века с большим выбором коктейлей и вина.

Кто?

Во главе «Ладо» по-прежнему Аня Павличенко и ее старший брат Станислав Захаров («Лисица»). Авторы нового меню — шеф-повар бистро Денис Степченко («Ku: рамен-изакая-бар») под руководством Дана Мирона (Margarita Bistro).

Что есть?

Меню начинается с нового раздела — «Лапша + крупы». Ригатони с тефтелями, томатным соусом и пармезаном (650 р.) отмечено как то, что стоит попробовать, мы согласны: беспроигрышное сочетание. Далее — большой раздел с овощами и салатами: мяса нет совсем, а из девяти позиций только в одной есть рыба — в салате из авокадо, томатов и лосося с заправкой из рисового вина (740 р.). Здесь же тыква с овсом, шпинатом, тархуном и брусникой (420 р.), лук-порей, ромеско, пекорино и миндаль (620 р.) и хит предыдущего меню — батат с пекорино и сметаной (490 р.). В разделе с мясом всего два блюда: томленые щеки с пюре (640 р.) и татаки с манговым чатни (620 р.). Из закусок стоит попробовать жареный камамбер с луковым джемом (его нужно обязательно есть сразу, пока он горячий).

Что пить?

В напитках мало изменений: ввели четыре новых коктейля — теперь их 16 (550 р.), а также запустили линейку холодных кофейных и чайных напитков без сахара.

Адрес Кривоколенный пер., 9, стр. 2
Время работы пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–2.00
Средний чек 700–1500 рублей
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Brodo

Демократичный коктейльно-винный бар с хорошей едой и камерной атмосферой

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Коктейль Travels, 550 р.

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Что?

Винный и коктейльный бар на углу Петровки и Петровского бульвара назвали в честь дизайнера Алексея Бродовича. Дизайн основного зала выполнен в стиле ар-деко и напоминает лобби отеля начала прошлого века: П-образная барная стойка в центре, над ней большая необычная люстра, слева винный шкаф из латуни, вокруг темно-синие стены, шторы и бархатные диваны — атмосфера камерная. Через арку слева от бара попадаешь на небольшую открытую кухню, перед ней — столик на четырех человек. По воскресеньям здесь проводят chef’s table. Официантов в Brodo нет, гостей обслуживают повара и бармены.

Кто?

Создатели бара — предприниматели Виктория Суркова и Максим Якут. Главный на кухне — Олег Кусов (Delicatessen).

Что есть?

Меню небольшое и в основном состоит из закусок и салатов. Советуем все внимательно изучить, можно найти интересные сочетания знакомых продуктов: например, тофу в овощном бульоне с адыгейской солью и бальзамическим уксусом — его подают как закуску — или севиче из гребешка с крошечными кубиками огурца, бобами эдамамэ и соусом из тамаринда. Также рекомендуют попробовать чизкейк с сыром с голубой плесенью и коржом из гречневой муки — сладкий, слегка соленый и хрустящий десерт.

В разделах с супами, пастами и грилем выбор небольшой, но интересный: есть, например, говяжий суп со шпинатными ньокки, обжаренным сельдереем, морковью и фенхелем (390 р.), папарделле с говяжьим рагу (590 р.) и филе сибаса со сливочным птитимом и грибами (750 р.).

Что пить?

Барное меню концептуальное. Коктейли разбиты на четыре категории: «Глянец», «Слово редактора», «Стиль жизни», «Герои». За каждой категорией стоит идея и подходящие ей ощущения: например, в основе коктейлей «Слово редактора» лежит фраза Дягелева «Удиви меня!» — в напитках используют необычный алкоголь, такой как мирто-ягодный ликер из Сардинии или дуня-ракию из Сербии. Все коктейли по 550 рублей.

Белые и красные вина также распределили по четырем категориям с короткими описаниями: воздух (тонкие, легкие вина), вода (вина с освежающей кислотностью), огонь (интенсивный аромат) и земля (насыщенные, полнотелые вина). Цена за бокал начинается от 280 рублей.

Адрес Петровка, 28
Время работы пн-вс 12.00–0.00
Средний чек 700–1500 рублей
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Shwarm

Второе ближневосточное бистро от Wylsacom Media

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Тулумба, 120 р.

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Что?

Новый Shwarm полностью повторяет концепцию и меню первой точки на Покровке — это ближневосточное бистро с акцентом на шварму, фалафель и намазки. Проект открылся в неочевидной локации, на Багратионовском проезде, недалеко от станции метро «‎Фили»‎. Создатели объясняют такой выбор своим желанием сделать что‑то вне Садового. Плюс история района, центром которого является известная «‎Горбушка», тематически близка команде техноблогеров. ‎Интерьер в арабском стиле для бистро разработало бюро Saga (также известное интерьерами для баров «‎Вода», Hydra, Veladora).

Кто?

Shwarm открыли техноблогеры Wylsacom Media Валентин Петухов и Илья Казаков. Соучредителями также выступила команда Big Geek. С концепцией и меню Shwarm помогал Александр Прошенков, бывший шеф-повар ресторана Saxon + Parole.

Что есть?

Изначально меню бистро было намного уже, но коронавирус внес свои коррективы: чтобы конкурировать с другими доставками во время пандемии, создателям пришлось пересмотреть его в сторону увеличения ассортимента и снижения цен. Поэтому помимо швармы в меню появились салаты, супы, горячее и десерты.

Выбор швармы большой, с разнообразными начинками и в разной подаче: можно выбрать лаваш, питу или чиабатту. Помимо классической швармы с курицей (190 р.) и говядиной (290 р.) делают также с рыбой (350 р.) и креветками (350 р.), для вегетарианцев подойдет шварма с фалафелем, которого здесь также несколько видов (из нута и чечевицы).

Кроме швармы рекомендуют попробовать хрустящие баклажаны с помидорами (210 р.), ассорти намазок из мусса из тунца, бабагануша и хумуса (400 р.), а на десерт взять тулумбу — ближневосточный десерт из пресного теста (120 р.).

Что пить?

Алкогольной лицензии, как это часто бывает в новых местах, пока нет. Лимонады, свежевыжатые соки и морсы делают сами и в больших количествах: обусловлено это отчасти тем, что фирменные напитки бесплатно предлагают гостям Big Geek. Кроме знакомых вкусов есть те, на которые стоит обратить внимание: лимонады «Арабская роза‎»‎ (120 р.), киви-лемонграсс‎ (150 р.), «Имбирный эль‎»‎ (150 р.), морс из клюквы с хвоей (120 р.), комбуча каркаде-мелисса (150 р.).

Адрес Багратионовский пр., 7, корп. 20в
Время работы пн-вс 9.00–23.00
Средний чек до 700 рублей
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