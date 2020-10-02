Симпатичная кофейня на нижнем этаже Центра документального кино, обилие овощей в новом меню «Ладо», коктейли и чизкейк с дорблю в Brodo, а также второе ближневосточное бистро Shwarm — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Dolphin Café
Кофе, маття и выпечка в ЦДК
Лимонное и шоколадное печенье, 100 р.
Капучино, 200/250 р.
Маття латте, 250 р.
Фильтр-кофе, 160/190 р., апельсиновый кекс, 200 р.
Что?
Небольшая кофейня заработала на нижнем этаже Центра документального кино. Сейчас здесь пять небольших столиков и один для компании: всего усядется порядка 20 человек.
Пространство ЦДК было спроектировано 6 лет назад командой бюро Wowhouse Дмитрия Ликина и Олега Шапиро. В помещении с кирпичными стенами и деревянными потолками организовали кофейный бар с небольшой витриной для выпечки в медиатеке и озеленили пространство, собрав растения у цветоводов по всей Москве.
Кто?
«Dolphin Café x ЦДК» — совместный проект Димы Роллинса и Александры Цыганок с Центром документального кино. Ранее кофейня работала в фотостудии Lobster Studio на Петровке как временный проект.
Что пить?
Шеф-бариста Ася Борисова-Кромских (прежде — управляющая в Cezve Coffee) разработала лаконичную карту напитков.
Среди позиций с кофе найдете классику: от фильтра (160/190 р.) и флэт-уайта (200 р.) до рафов с соленой карамелью (280 р.) или лавандой (280 р). Зерна берут у питерских обжарщиков «Восход».
Кроме кофе есть приличный раздел напитков с маття — владельцы сами импортируют чай в Россию. Тут можно найти пару необычных позиций, например, маття с сиропом алоэ (280 р.) или раф с маття и кокосовыми сливками (280 р). Любой напиток можно взять на миндальном или кокосовом молоке без сахара Riso Skotti — за него доплатите еще 60 рублей.
Что есть?
Из еды пока есть только выпечка от «42 слоя», например, круассан с миндалем, кексы от проекта «Наташа пекла» и трубочки со сгущенкой — все по 150 рублей. Для веганов — батончики Raw Life и Raw to Go (от 150 р). Кроме того, на днях обещают ввести сырники с кокосовой сгущенкой (300 р.), которыми можно будет полноценно позавтракать.
И еще…
Создатели кофейни запустили в пространстве множество экоинициатив. Напитки навынос тут отдают в посуде из кукурузного крахмала Vegware, мусор сортируют, стараются использовать продукцию без упаковки или с возможностью ее вторичной переработки, а пластиковые крышки от воды и молока сдают в проект «Добрые крышечки».
Помимо этого, чай маття продают в баночках из фиолетового стекла — после покупки их можно вернуть и получить скидку на следующую покупку. На напиток в свою кружку сделают скидку 10%.
При создании пространства об экологии тоже не забыли: все цветы забирали у садоводов — те им стали не нужны, стаканы для воды — винтажный хрусталь, а тарелки и чашки достались в подарок от сменившего концепцию проекта. Кроме своей многоразовой кружки смело берите сюда питомцев — заведение дог-френдли.
«Ладо»
Новое меню, в котором много овощей
Порей, ромеско, пекорино, миндаль, 620 р.
Лимонный ризотто с лососем, 890 р.
Ригатони, тефтели, томатный соус, пармезан, 650 р.
Кукуруза в початке, пармезан, 420 р.
Лосось, авокадо, томаты, рисовое вино, 740 р.
Маття с кокосовым молоком. 350 р., латте-куркума, 250 р.
Что?
В баре-бистро «Ладо» у «Чистых прудов» почти полностью обновили меню. Овощных позиций стало больше, добавили пасту, расширили раздел закусок и запустили линию напитков на основе колд-брю. Сама концепция осталась прежней: просторное светлое помещение в особняке XVII века с большим выбором коктейлей и вина.
Кто?
Во главе «Ладо» по-прежнему Аня Павличенко и ее старший брат Станислав Захаров («Лисица»). Авторы нового меню — шеф-повар бистро Денис Степченко («Ku: рамен-изакая-бар») под руководством Дана Мирона (Margarita Bistro).
Что есть?
Меню начинается с нового раздела — «Лапша + крупы». Ригатони с тефтелями, томатным соусом и пармезаном (650 р.) отмечено как то, что стоит попробовать, мы согласны: беспроигрышное сочетание. Далее — большой раздел с овощами и салатами: мяса нет совсем, а из девяти позиций только в одной есть рыба — в салате из авокадо, томатов и лосося с заправкой из рисового вина (740 р.). Здесь же тыква с овсом, шпинатом, тархуном и брусникой (420 р.), лук-порей, ромеско, пекорино и миндаль (620 р.) и хит предыдущего меню — батат с пекорино и сметаной (490 р.). В разделе с мясом всего два блюда: томленые щеки с пюре (640 р.) и татаки с манговым чатни (620 р.). Из закусок стоит попробовать жареный камамбер с луковым джемом (его нужно обязательно есть сразу, пока он горячий).
Что пить?
В напитках мало изменений: ввели четыре новых коктейля — теперь их 16 (550 р.), а также запустили линейку холодных кофейных и чайных напитков без сахара.
Brodo
Демократичный коктейльно-винный бар с хорошей едой и камерной атмосферой
Бисквит с яблоками и ванильным кремом, 450 р.
Тартар из говядины с хреном и кокосовым соусом, 590 р.
Крем-суп из цветной капусты, 410 р.
Филе лосося с жареным салатом романо, 790 р.
Коктейль Travels, 550 р.
Что?
Винный и коктейльный бар на углу Петровки и Петровского бульвара назвали в честь дизайнера Алексея Бродовича. Дизайн основного зала выполнен в стиле ар-деко и напоминает лобби отеля начала прошлого века: П-образная барная стойка в центре, над ней большая необычная люстра, слева винный шкаф из латуни, вокруг темно-синие стены, шторы и бархатные диваны — атмосфера камерная. Через арку слева от бара попадаешь на небольшую открытую кухню, перед ней — столик на четырех человек. По воскресеньям здесь проводят chef’s table. Официантов в Brodo нет, гостей обслуживают повара и бармены.
Кто?
Создатели бара — предприниматели Виктория Суркова и Максим Якут. Главный на кухне — Олег Кусов (Delicatessen).
Что есть?
Меню небольшое и в основном состоит из закусок и салатов. Советуем все внимательно изучить, можно найти интересные сочетания знакомых продуктов: например, тофу в овощном бульоне с адыгейской солью и бальзамическим уксусом — его подают как закуску — или севиче из гребешка с крошечными кубиками огурца, бобами эдамамэ и соусом из тамаринда. Также рекомендуют попробовать чизкейк с сыром с голубой плесенью и коржом из гречневой муки — сладкий, слегка соленый и хрустящий десерт.
В разделах с супами, пастами и грилем выбор небольшой, но интересный: есть, например, говяжий суп со шпинатными ньокки, обжаренным сельдереем, морковью и фенхелем (390 р.), папарделле с говяжьим рагу (590 р.) и филе сибаса со сливочным птитимом и грибами (750 р.).
Что пить?
Барное меню концептуальное. Коктейли разбиты на четыре категории: «Глянец», «Слово редактора», «Стиль жизни», «Герои». За каждой категорией стоит идея и подходящие ей ощущения: например, в основе коктейлей «Слово редактора» лежит фраза Дягелева «Удиви меня!» — в напитках используют необычный алкоголь, такой как мирто-ягодный ликер из Сардинии или дуня-ракию из Сербии. Все коктейли по 550 рублей.
Белые и красные вина также распределили по четырем категориям с короткими описаниями: воздух (тонкие, легкие вина), вода (вина с освежающей кислотностью), огонь (интенсивный аромат) и земля (насыщенные, полнотелые вина). Цена за бокал начинается от 280 рублей.
Shwarm
Второе ближневосточное бистро от Wylsacom Media
Тыквенный крем-суп, 150 р.
Ассорти фалафеля из нута и чечевицы с соусом тахини, 150 р.
Шварм с рыбой в лаваше, 350 р.
Стейк с кускусом и салатом, 490 р.
Тулумба, 120 р.
Что?
Новый Shwarm полностью повторяет концепцию и меню первой точки на Покровке — это ближневосточное бистро с акцентом на шварму, фалафель и намазки. Проект открылся в неочевидной локации, на Багратионовском проезде, недалеко от станции метро «Фили». Создатели объясняют такой выбор своим желанием сделать что‑то вне Садового. Плюс история района, центром которого является известная «Горбушка», тематически близка команде техноблогеров. Интерьер в арабском стиле для бистро разработало бюро Saga (также известное интерьерами для баров «Вода», Hydra, Veladora).
Кто?
Shwarm открыли техноблогеры Wylsacom Media Валентин Петухов и Илья Казаков. Соучредителями также выступила команда Big Geek. С концепцией и меню Shwarm помогал Александр Прошенков, бывший шеф-повар ресторана Saxon + Parole.
Что есть?
Изначально меню бистро было намного уже, но коронавирус внес свои коррективы: чтобы конкурировать с другими доставками во время пандемии, создателям пришлось пересмотреть его в сторону увеличения ассортимента и снижения цен. Поэтому помимо швармы в меню появились салаты, супы, горячее и десерты.
Выбор швармы большой, с разнообразными начинками и в разной подаче: можно выбрать лаваш, питу или чиабатту. Помимо классической швармы с курицей (190 р.) и говядиной (290 р.) делают также с рыбой (350 р.) и креветками (350 р.), для вегетарианцев подойдет шварма с фалафелем, которого здесь также несколько видов (из нута и чечевицы).
Кроме швармы рекомендуют попробовать хрустящие баклажаны с помидорами (210 р.), ассорти намазок из мусса из тунца, бабагануша и хумуса (400 р.), а на десерт взять тулумбу — ближневосточный десерт из пресного теста (120 р.).
Что пить?
Алкогольной лицензии, как это часто бывает в новых местах, пока нет. Лимонады, свежевыжатые соки и морсы делают сами и в больших количествах: обусловлено это отчасти тем, что фирменные напитки бесплатно предлагают гостям Big Geek. Кроме знакомых вкусов есть те, на которые стоит обратить внимание: лимонады «Арабская роза» (120 р.), киви-лемонграсс (150 р.), «Имбирный эль» (150 р.), морс из клюквы с хвоей (120 р.), комбуча каркаде-мелисса (150 р.).