Круассаны, пончики, эклеры, сладкие бриоши, булочки с корицей, ремесленный хлеб и авторские французские десерты — «Афиша Daily» рассказывает об инстаграм-блогах, на которые стоит подписаться хотя бы ради того, чтобы лента стала чуть «‎вкуснее»‎.

Supermoon Bakehouse Самые фотогеничные круассаны в Нью Йорке

Пекарню три года назад открыли австралийцы Рай Стивен, шеф-повар, и его партнер Арон Цимас, который отвечал за дизайн места. Supermoon моментально покорила сердца критиков и избалованной нью-йоркской аудитории: безумно красивые круассаны с начинкой, от вида которых уже начинается слюноотделение, готовят по авторской рецептуре Стивен‎а — в основе, конечно же, парижские техники и настоящее французское масло. Название места выбрано неслучайно: основатели объясняют его своим желанием делать что‑то сумасшедшее, отсюда и приставка «‎super»‎.

Pophams Пекарня днем — и ресторан вечером

Pophams — ремесленная лондонская пекарня, родившаяся из идеи привнести что‑то новаторское в классическую выпечку. Здесь в первой половине дня продают хлеб и булочки, а вечером работают как ресторан, предлагая гостям полноценное меню с винной картой. Пастой и выпечкой в кафе занимается шеф-повар Фил Кинг, меню постоянно обновляют в зависимости от сезона.

Hart Bageri Пекарня в Копенгагене на американский лад

Hart Bageri родился в коллаборации двух шефов — Ричарда Харта (чьим именем и названа пекарня) и Рене Редзепи, шеф-повара и совладельца ресторана Noma. Харт долгие годы работал шеф-пекарем известной среди любителей ремесленного хлеба американской сети Tartine Bakery, но после знакомства с Редзепи получил предложение переехать в Копенгаген и открыть там собственную пекарню. Это стало настоящим профессиональным вызовом для Харта: в отличие от американцев, датчане предпочитают не воздушный хрустящий тартин, а ржаной плотный хлеб. Несмотря на это пекарня успешно работает уже больше года и выпекает хлеб не только на продажу в своей точке, но и для ресторана Noma.

Juno Маленькая пекарня с акцентом на датские национальные традиции

Еще одна копенгагенская пекарня, известная далеко за пределами Дании, снова не обошлась без Noma: Juno открыл бывший шеф-самоучка ресторана Эмиль Глейзер. Швед по происхождению Эмиль шесть лет работал в Noma, а затем продолжил набираться знаний и опыта в мишленовских ресторанах Японии и Франции. Juno — крошечный по площади проект, выбор также небольшой, но у дверей стабильно собирается толпа. Место популярно своими круассанами с ремонсе (национальная датская кремовая начинка из миндаля и сливочного масла) и датской сладкой булочкой с кардамоном.

Milk Bar Store Сеть кондитерских, начавшаяся с кондитерской на месте бывшей прачечной

Успех будущего Milk Bar показался очевидным Дэвиду Чангу — владельцу сети ресторанов Momofuku — почти сразу, как только он попробовал домашние десерты Кристины Този. Она в 2005 году работала у Чанга консультантом по безопасности продуктов, а выпечкой занималась лишь в качестве хобби. Какое‑то время Този отвечала за десерты в ресторанах сети Momofuku, а в 2008 году на месте бывшей прачечной открылся первый Milk Bar, вошедший в ресторанную группу Дэвида Чанга. Сейчас это известная во всем мире кондитерская сеть, поставляющая десерты для продуктовых магазинов Америки. В 2011 года вышла книга Този «Momofuku Milk Bar», включающая в себя историю кондитерской и большой сборник рецептов, а в 2018 году Chef’s Table посвятил Milk Bar отдельную серию.

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Levain Bakery Печенье для тех, кто давно перестал переживать за фигуру

Открытый в 1995 году Levain изначально задумывался как хлебная пекарня, но позже прославился своим печеньем. Основатели Levain Констанс Макдональд и Памела Уикс придумали легендарный рецепт во время подготовки к соревнованию Ironman: нужно было чем‑то восполнять недостаток калорий после тяжелых тренировок. Сейчас Levain имеет несколько точек в Нью-Йорке, точку в Вашингтоне и доставку по стране. Выбор печенья на самом деле небольшой: с шоколадной крошкой и грецким орехом, с шоколадной крошкой и арахисовым маслом, овсяное с изюмом и просто шоколадное — каждое весит аж 170 грамм.

Maison Pierre Hermé Paris Пикассо в мире десертов

Пьер Эрме — кондитер в четвертом поколении. В 14 лет он целенаправленно переехал в Париж, чтобы учиться у Гастона Ленотра (основатель «‎Школы Ленотр»‎ и новатор в мире кондитерского искусства). Пройдя долгий путь и поработав с самыми известными кондитерами Парижа, Эрме в 1997 году основал Maison Pierre Hermé Paris. Работу Эрме можно оценивать по-разному, американский Vogue неслучайно назвал его «‎Пикассо в мире десертов»: все изделия он начинает с эскиза, а вкус и детали дорабатывает во время длительных тестов. В 2016 году был признан лучшим шеф-кондитером рейтинга The World’s 50 Best Restaurants и даже отправил свои пирожные-макарон на Международную космическую станцию.

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