Круассаны, пончики, эклеры, сладкие бриоши, булочки с корицей, ремесленный хлеб и авторские французские десерты — «Афиша Daily» рассказывает об инстаграм-блогах, на которые стоит подписаться хотя бы ради того, чтобы лента стала чуть «вкуснее».
Supermoon Bakehouse
Самые фотогеничные круассаны в Нью Йорке
Пекарню три года назад открыли австралийцы Рай Стивен, шеф-повар, и его партнер Арон Цимас, который отвечал за дизайн места. Supermoon моментально покорила сердца критиков и избалованной нью-йоркской аудитории: безумно красивые круассаны с начинкой, от вида которых уже начинается слюноотделение, готовят по авторской рецептуре Стивена — в основе, конечно же, парижские техники и настоящее французское масло. Название места выбрано неслучайно: основатели объясняют его своим желанием делать что‑то сумасшедшее, отсюда и приставка «super».
Pophams
Пекарня днем — и ресторан вечером
Pophams — ремесленная лондонская пекарня, родившаяся из идеи привнести что‑то новаторское в классическую выпечку. Здесь в первой половине дня продают хлеб и булочки, а вечером работают как ресторан, предлагая гостям полноценное меню с винной картой. Пастой и выпечкой в кафе занимается шеф-повар Фил Кинг, меню постоянно обновляют в зависимости от сезона.
Hart Bageri
Пекарня в Копенгагене на американский лад
Hart Bageri родился в коллаборации двух шефов — Ричарда Харта (чьим именем и названа пекарня) и Рене Редзепи, шеф-повара и совладельца ресторана Noma. Харт долгие годы работал шеф-пекарем известной среди любителей ремесленного хлеба американской сети Tartine Bakery, но после знакомства с Редзепи получил предложение переехать в Копенгаген и открыть там собственную пекарню. Это стало настоящим профессиональным вызовом для Харта: в отличие от американцев, датчане предпочитают не воздушный хрустящий тартин, а ржаной плотный хлеб. Несмотря на это пекарня успешно работает уже больше года и выпекает хлеб не только на продажу в своей точке, но и для ресторана Noma.
Juno
Маленькая пекарня с акцентом на датские национальные традиции
Еще одна копенгагенская пекарня, известная далеко за пределами Дании, снова не обошлась без Noma: Juno открыл бывший шеф-самоучка ресторана Эмиль Глейзер. Швед по происхождению Эмиль шесть лет работал в Noma, а затем продолжил набираться знаний и опыта в мишленовских ресторанах Японии и Франции. Juno — крошечный по площади проект, выбор также небольшой, но у дверей стабильно собирается толпа. Место популярно своими круассанами с ремонсе (национальная датская кремовая начинка из миндаля и сливочного масла) и датской сладкой булочкой с кардамоном.
Milk Bar Store
Сеть кондитерских, начавшаяся с кондитерской на месте бывшей прачечной
Успех будущего Milk Bar показался очевидным Дэвиду Чангу — владельцу сети ресторанов Momofuku — почти сразу, как только он попробовал домашние десерты Кристины Този. Она в 2005 году работала у Чанга консультантом по безопасности продуктов, а выпечкой занималась лишь в качестве хобби. Какое‑то время Този отвечала за десерты в ресторанах сети Momofuku, а в 2008 году на месте бывшей прачечной открылся первый Milk Bar, вошедший в ресторанную группу Дэвида Чанга. Сейчас это известная во всем мире кондитерская сеть, поставляющая десерты для продуктовых магазинов Америки. В 2011 года вышла книга Този «Momofuku Milk Bar», включающая в себя историю кондитерской и большой сборник рецептов, а в 2018 году Chef’s Table посвятил Milk Bar отдельную серию.
Levain Bakery
Печенье для тех, кто давно перестал переживать за фигуру
Открытый в 1995 году Levain изначально задумывался как хлебная пекарня, но позже прославился своим печеньем. Основатели Levain Констанс Макдональд и Памела Уикс придумали легендарный рецепт во время подготовки к соревнованию Ironman: нужно было чем‑то восполнять недостаток калорий после тяжелых тренировок. Сейчас Levain имеет несколько точек в Нью-Йорке, точку в Вашингтоне и доставку по стране. Выбор печенья на самом деле небольшой: с шоколадной крошкой и грецким орехом, с шоколадной крошкой и арахисовым маслом, овсяное с изюмом и просто шоколадное — каждое весит аж 170 грамм.
Maison Pierre Hermé Paris
Пикассо в мире десертов
Пьер Эрме — кондитер в четвертом поколении. В 14 лет он целенаправленно переехал в Париж, чтобы учиться у Гастона Ленотра (основатель «Школы Ленотр» и новатор в мире кондитерского искусства). Пройдя долгий путь и поработав с самыми известными кондитерами Парижа, Эрме в 1997 году основал Maison Pierre Hermé Paris. Работу Эрме можно оценивать по-разному, американский Vogue неслучайно назвал его «Пикассо в мире десертов»: все изделия он начинает с эскиза, а вкус и детали дорабатывает во время длительных тестов. В 2016 году был признан лучшим шеф-кондитером рейтинга The World’s 50 Best Restaurants и даже отправил свои пирожные-макарон на Международную космическую станцию.
Glory Hole Doughnuts
Лучшие пончики в Торонто
Пончики пользуются особой популярностью в Канаде, поэтому заведений с ними хватает для того, чтобы соревноваться за звание «лучших». Glory Hole Doughnuts — одно из таких мест и именно ему чаще всего отдают первую позицию в этом рейтинге. В пекарне продают пончики с разнообразными вкусами и начинками, есть даже вегетарианские донаты на основе кокосового молока — в день выпекают около 500 пончиков, в выходные в 2 раза больше. Занимается этим владелица Эшлери Жако де Бойно со своей командой. Ее бизнес начался в 2011 году с точки на местном рынке, а сейчас у Glory Hole два полноценных кафе в разных районах Торонто.