Деликатные блюда в бистро Hands, пицца в «Параболе» на Таганке, кофе в турке на песке и гадания на гуще в «Волшебнутом кофе», неаполитанская пицца и антипасти в Salumeria Pizzeria на Патриарших и новый проект команды Kebab Masters — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Hands Экологичное бистро на Плющихе

1 из 7 2 из 7 Говяжья вырезка с пюре из сельдерея и соусом из грибов, 1300 р. 3 из 7 Жареный кальмар на печеном батате с соусом бер-блан, 680 р. 4 из 7 Пельмени из полбы с цесаркой и сметаной, 680 р. 5 из 7 Стейк из брокколи с грибами и грушей, 650 р. 6 из 7 Яблочный гратен с соусом из корицы, 380 р. 7 из 7

Что? Небольшой ресторан заработал в Хамовниках. В интерьере преобладает белый цвет и мебель из светлой древесины, которую, по словам владельцев, собирали вручную экологичным способом. Экотеме тут уделили внимание не только в интерьере — весь внутренний мусор команда собирает в отдельной комнате, сортирует и отправляет на переработку. Пластиковых трубочек, разумеется, здесь нет. Кто? Автор проекта и шеф-повар в одном лице — Вячеслав Казаков. Hands — первый столичный проект шефа. Ранее он открывал рестораны в Ярославле и возглавлял кухню в «Облаках». Барную карту разработала сомелье Татьяна Соболевская — к слову, она всегда на месте и сможет помочь с выбором напитка. Что есть? В меню все с минимальным количеством специй и соусов. Чесноком, луком и перцем тоже не увлекались — вкус каждого ингредиента яркий и максимально простой. При этом блюда нельзя назвать заурядными: есть жареная устрица с птитимом и соусом из укропа (950 р.), салат из хрустящей цветной капусты с грецкими орехами и вялеными томатами (480 р.), безглютеновый шоколадный фондан с жидким центром из авокадо и миндального молока (420 р). Для начала дня есть отдельное меню завтраков — можно собрать конструктор из привычных утренних ингредиентов: яйца на выбор с разными начинками, поджаренный домашний хлеб с маслом с анчоусами и лаймом или каши на выбор на коровьем или растительном молоке. Кроме того, есть 7 готовых позиций, например, салат с киноа и сельдереем (380 р.) и индейка с чеддером на бриоши (370 р). Что пить? На большом винном стеллаже уместили больше 150 винных позиций со всего мира от классики до петнатов и биодинамики. Также наливают кофе и маття на любом молоке или без, авторские чаи, например из листьев смородины и липы с черносливом, кардамоном и перцем (350 р.), и четыре вида смузи: из сока тыквы и апельсина с дыней и мятой (350 р.), из яблока, сельдерея и капусты (350 р.), из свеклы и лесных ягод (350 р.) и вишневый кисель с семенами льна (250 р).

Адрес Погодинская, 2/3 Время работы пн-пт 8.30–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

«Парабола» Красивое кафе с пиццей на Таганке

1 из 5 2 из 5 3 из 5 Пицца «Рустика», 630 р. 4 из 5 Пицца «Кваттро Стаджоне», 530 р. 5 из 5

Что? Кафе расположили в большой, ранее проездной арке жилого дома на Воронцовской улице. Родные кирпичные стены и светлые узорчатые потолки разбавили современной подсветкой и разноцветными, но не яркими деталями интерьера. Разместиться можно в одном из двух залов — на нижнем этаже или на бельэтаже. Кто? «Парабола» — семейный проект. Для владельцев, Александра, Евгения и Екатерины Батуевых, это второе кафе после Al ponte в Химках. Ранее команда основала архитектурное бюро «Артек» — поэтому дизайн помещения разработали сами. Что есть? Меню умещается на одной странице. Сейчас предлагают салаты, пасту и пиццу. Новых решений тут не найти, все знакомо: салат «Цезарь» (от 470 р.), «Капрезе» (380 р.), паста «Болоньезе» (480 р.) и «Карбонара» (480 р.) и 21 вид пиццы — от «Маргариты» (340 р.) до вариаций с руколой и ростбифом (630 р.) или со страчателлой и базиликом (590 р). Пиццу готовят на очень тонком тесте — довольно вкусном, правда, на наш взгляд, начинки кладут маловато. Еще есть три бургера — с курицей (460 р.), говядиной (480 р.) или креветками (480 р.) — и небольшие закуски к пиву. Что пить? Пока у заведения нет алкогольной лицензии, можно приходить со своими напитками — на входе попросят пробковый сбор 30% от стоимости. Сейчас есть только чай, кофе, соки и 8 пивных позиций. Зачем идти? Застекленная панорамным окном арка, большое количество света и приливное расстояние между столами — хорошие атрибуты для семейного воскресного завтрака. «Парабола» — неплохой представитель кафе «на районе»: специально сюда ехать незачем, но если вы житель Таганки, то заглянуть сюда — милое дело.

Адрес Воронцовская, 21, стр. 1 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

«Волшебнутый кофе» Кофе на песке и гадания на гуще

Что? Крошечная кофейня с услугами медиумов недалеко от «Пушкинской». Здесь гадают на таро, кофейной гуще, составляют натальную карту и даже помогают выбирать татуировку. Обойдется вам все это в 1590–2990 рублей, есть услуги и подороже — прайс можно найти в инстаграме кофейни. Все это выглядит, скорее, как приятное развлечение, а медиумы больше похожи на психологов — мистики и эзотерики гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. При этом участвовать в гадании не обязательно, можно просто взять кофе с десертом. Кто? «Волшебнутый кофе» открыла Екатерина Ларина на месте своего ювелирного магазина. Что есть? Полноценно поесть не получится. В меню только десерты от проекта Settemila: тарты (от 350 р.), пирожное картошка (150 р.), фисташковый рулет (420 р.) и эклеры (270 р.). Что пить? Кофе на песке, который готовят прямо перед гостем в классическом варианте, со специями масала или кардамоном — у напитка очень насыщенный вкус, любители черного точно оценят. В остальном здесь предлагают обычную кофейную классику, правда, названия больше напоминают запрос во Вселенную: эспрессо «Крепкое здоровье» (170 р.), американо «Новая сделка» (220 р.), маленький капучино «Быстрые деньги» (250 р.), айс-латте «Повышение зарплаты» и латте «Секс сегодня». Пока зерна обжаривает «Новатор», но со следующей недели этим займутся Coffee Owl Roasters. Еще есть чаи с похожими названиями: два зеленых — «Устранение препятствий» и «Хорошая новость», красный «Новая работа», гречишный «Вечеринка в выходные» и марокканский «Африканский любовник». Все по 300 рублей.

Адрес Петровка, 30/7 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

Salumeria Pizzeria Небольшой итальянский ресторан на Малой Бронной

1 из 4 2 из 4 • Пицца с тунцом и красным луком, 650 р. • Пицца «Дьявола», 700 р. 3 из 4 4 из 4

Что? Salumeria Pizzeria — облегченная версия одноименного ресторана: здесь более компактное пространство, а в меню только пицца, закуски и напитки. Атмосфера здесь напоминает декорации итальянского фильма: теплый свет, обилие дерева, красный кожаный диван, витрина с салуми (гастрономия из разных видов колбасы и ветчины), по выходным выступает аккордеонист. Посадочных мест совсем немного — около 30. При этом заведение хорошо вписывается в гастрономические Патрики как пиццерия у дома, куда можно спустится и взять еду с собой. Кто? Авторы проекта — шеф-повар Лучано Казале и предприниматель Владимир Давиди (Salumeria). Что есть? 17 видов неаполитанской пиццы: примерно треть начинок — с рыбными или мясными деликатесами, остальная часть — с сырами, овощами и зеленью. Корочка у пиццы хрустящая и тягучая, моцарелла нежная, хотя томатной основе, на наш взгляд, немного не хватает вкуса и соли. По запросу пиццу приготовят на безглютеновом тесте. Цены — от 500 рублей за «Маргариту» до 850 рублей за брезаолу с кедровыми орехами и трюфельным маслом. Также в меню есть закуски: сыры, колбасы, оливки и фокачча. Что пить? Скромный, но закрывающий все потребности выбор вина по бокалам (500 р.) и в бутылках (1000–2000 р.). Еще есть пиво, виски и водка. Среди безалкогольных напитков можно выбрать лимонады (350 р.), смузи (350 р.), чай (200 р.) и кофейную классику.

Адрес М.Бронная, 27/14 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

Подробности по теме Все о настоящем донер-кебабе: рассказывает команда Kebab Masters Все о настоящем донер-кебабе: рассказывает команда Kebab Masters

Food Rec. by Kebab Masters Кебабы, пицца и другие блюда с доставкой на дом

1 из 7 Пицца с говядиной, бараниной и гранатом, 520 р. 2 из 7 Паста с томатами, 250 р. 3 из 7 Томатный суп со страчателлой, 250 р. 4 из 7 Цветная капуста с морковным гумусом и фисташками, 350 р. 5 из 7 Пицца с пиклз и соусом из черного чеснока, 330 р. 6 из 7 Митболы и батат фри, 300 р. 7 из 7

Что? Команда Kebab Masters, многим полюбившаяся своими донер-кебабами, как в Берлине, перезапустила проект. Теперь Food Rec. — это лейбл (создатели называет его именно так), который в будущем должен объединить разные концепции блюд. Сейчас под одним именем их три: уже знакомый кебаб, пицца и так называемый comfort food с простой, но достаточно гастрономичной едой. Все блюда можно заказать с доставкой через агрегаторы «Яндекс.Еда» и Delivery Club или же забрать собой с Костомаровского переулка. Что есть? Привычное меню Kebab Masters с берлинским стритфудом, в котором, помимо донеров (в хлебе рамадан, который пекут сами) и дюромов (в лаваше), заслуживает внимания хумус в разных его вариациях, оставили почти без изменений. Уже можно заказать 5 видов пиццы с пышными бортами — все необычные: есть, например, пицца с маринованными огурчиками и соусом из черного чеснока (330 р.) — берите к ней пиво и точно не пожалеете, трансформированный в пиццу лахмаджун с говядиной, бараниной и гранатом (520 р.) и, казалось бы, классическая пицца c томатами и страчателлой, но с добавлением карамелизованного пекана (450 р.). В разделе Daily Deli собрали совершенно разную еду — но на любой вкус: например, цветную капусту с морковным хумусом и фисташками (350 р.), классические пельмени (250 р,), ризотто с щедрой порцией страчателлы и цельным куском запеченной тыквы (390 р.), куриный бульон с доном, сэндвичи и много чего еще. В будущем меню обещают регулярно обновлять и расширять. Что пить? Модные европейские газировки из ассортимента «Городских напитков» и домашние морсы.

Самовывоз Костомаровский пер., 3. стр. 6 Время работы пн-вс 12.00–22.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram