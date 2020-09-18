Азиатская кухня в Asiatique Kitchen & Bar, мидии в соусе в Mollusca, кофе и завтраки весь день в Daily Green и меню, построенное вокруг яиц, в Pa’Shoot — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Что?

Компактный ресторан заработал на месте закрывшегося Tinto Владимира Перельмана. Пространство, как и прежде, разделено на два зала: в одном открытая кухня, где готовят суши и подготавливают блюда к подаче, в другом организовали зону для работы барменов. В интерьере поменяли только детали: обновили текстиль, стены украсили картинами.

Кто?

Это первое полноценное заведение для его создателей — владельцев Touch Rest Group, управляющей в «Депо» корнерами Taiga Gastrobar, Shrimp Bar и Defile Sushi Bistro. Меню разработал молодой шеф-повар Никита Кузьменко, за работу кухни отвечает шеф-повар Давид Дзаганов, а коктейльную карту составил Василий Жеглов (Community, Hong Kong, Black Thai). Над винной картой работал Владислав Маркин. Все главные люди на кухне и за баром частенько сами выносят блюда и напитки гостям, сопровождая это увлекательными рассказами.

Что есть?

Каждое блюдо в меню так или иначе связано с Азией. Никита Кузьменко сочетает яркие вкусы и соусы, характерные для азиатских стран, необычные техники работы с продуктами, о чем заявляет сразу: каждому гостю в качестве первого комплимента приносят вместо привычного хлеба чипсы нори и воздушное масло с том-кха.

То, что по описанию кажется чем‑то вполне обычным, может удивить и вкусом, и подачей — например, традиционные суши тут готовят в форме шариков и называют суши-болами, для открытых роллов замешивают рыбу с разными соусами, татаки из говядины подают с ярким сладким соусом и майонезом с добавлением черного чеснока (690 р.). Среди других блюд в японском стиле — хенд-роллы, сашими, кацу-сандо с креветками (650 р.) или цыпленком (640 р.), пельмени с креветками (490 р.).

В объемном меню есть и разные супы вроде привычного том-яма, и мисо, и более необычного огуречного гаспачо (390 р.), удивляющего своей кремовой текстурой при отсутствии молочных продуктов в составе. На горячее предлагают кусияки (небольшие шашлычки из мяса и рыбы), блюда на гриле и несколько вариантов лапши и риса.

Помимо всего этого, в Asiatique весь день готовят завтраки, тоже азиатские — например, омлет с мисо с пак-чой и стружкой тунца (350 р.).

На десерт — сорбеты из маття, манго, кокоса и арахиса (200 р. за каждый), баунти с манго и маракуйей в шоколадном шаре (590 р.) и панна-котта с юдзу-гранитой (390 р.).

Что пить?

Коктейльная карта поддерживает азиатский стиль. Названия каждого напитка (все по 650 р.) состоят из двух слов, характеризующих его ключевые вкусы: фрукты, ягоды и специи. Чтобы было проще сделать выбор, в меню подсказывают, в каком бокале подают коктейль, и используют пиктограммы для характеристик вкусов.

Большинство миксов готовят в стиле low-ABV, и поэтому они очень гастрономичны. На аперитив заказывайте «Арбуз и алоэ» в винном бокале или «Ревень и малина» в хайболе, напоминающий вкусный летний компот из детства. Самый яркий в буквальном смысле коктейль — фиолетовый «Слива и цветы» на основе соджу с ананасовым кордиалом, сливовым вином и совиньон-блан. Из более крепких и менее сладких обратите внимание на двухслойный коктейль «Кокос и клубника» — несмотря на сладость в названии, вкус хорошо сбалансирован и выверен.

Помимо коктейлей есть широкая винная карта и солидный выбор крепкого алкоголя. С безалкогольными напитками тоже все в порядке: готовят лимонады, есть хороший выбор чая.