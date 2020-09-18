Азиатская кухня в Asiatique Kitchen & Bar, мидии в соусе в Mollusca, кофе и завтраки весь день в Daily Green и меню, построенное вокруг яиц, в Pa’Shoot — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Asiatique Kitchen & Bar
Яркие азиатские блюда и коктейли на территории «Депо»
Тартар из говядины, хрустящий рис, крем из копченого манго, 650 р.
Кусияки кальмар, йогурт васаби, юдзу-терияки, 650 р.
Японские пельмени с креветкой в мисо-бульоне, 490 р.
Гребешок, юдзу-алоэ, водоросли, 790 р.
Коктейль «Маття и ананас», 650 р.
Коктейль «Ревень и малина», 650 р.
Коктейль «Дыня и орхидея», 650 р.
Что?
Компактный ресторан заработал на месте закрывшегося Tinto Владимира Перельмана. Пространство, как и прежде, разделено на два зала: в одном открытая кухня, где готовят суши и подготавливают блюда к подаче, в другом организовали зону для работы барменов. В интерьере поменяли только детали: обновили текстиль, стены украсили картинами.
Кто?
Это первое полноценное заведение для его создателей — владельцев Touch Rest Group, управляющей в «Депо» корнерами Taiga Gastrobar, Shrimp Bar и Defile Sushi Bistro. Меню разработал молодой шеф-повар Никита Кузьменко, за работу кухни отвечает шеф-повар Давид Дзаганов, а коктейльную карту составил Василий Жеглов (Community, Hong Kong, Black Thai). Над винной картой работал Владислав Маркин. Все главные люди на кухне и за баром частенько сами выносят блюда и напитки гостям, сопровождая это увлекательными рассказами.
Что есть?
Каждое блюдо в меню так или иначе связано с Азией. Никита Кузьменко сочетает яркие вкусы и соусы, характерные для азиатских стран, необычные техники работы с продуктами, о чем заявляет сразу: каждому гостю в качестве первого комплимента приносят вместо привычного хлеба чипсы нори и воздушное масло с том-кха.
То, что по описанию кажется чем‑то вполне обычным, может удивить и вкусом, и подачей — например, традиционные суши тут готовят в форме шариков и называют суши-болами, для открытых роллов замешивают рыбу с разными соусами, татаки из говядины подают с ярким сладким соусом и майонезом с добавлением черного чеснока (690 р.). Среди других блюд в японском стиле — хенд-роллы, сашими, кацу-сандо с креветками (650 р.) или цыпленком (640 р.), пельмени с креветками (490 р.).
В объемном меню есть и разные супы вроде привычного том-яма, и мисо, и более необычного огуречного гаспачо (390 р.), удивляющего своей кремовой текстурой при отсутствии молочных продуктов в составе. На горячее предлагают кусияки (небольшие шашлычки из мяса и рыбы), блюда на гриле и несколько вариантов лапши и риса.
Помимо всего этого, в Asiatique весь день готовят завтраки, тоже азиатские — например, омлет с мисо с пак-чой и стружкой тунца (350 р.).
На десерт — сорбеты из маття, манго, кокоса и арахиса (200 р. за каждый), баунти с манго и маракуйей в шоколадном шаре (590 р.) и панна-котта с юдзу-гранитой (390 р.).
Что пить?
Коктейльная карта поддерживает азиатский стиль. Названия каждого напитка (все по 650 р.) состоят из двух слов, характеризующих его ключевые вкусы: фрукты, ягоды и специи. Чтобы было проще сделать выбор, в меню подсказывают, в каком бокале подают коктейль, и используют пиктограммы для характеристик вкусов.
Большинство миксов готовят в стиле low-ABV, и поэтому они очень гастрономичны. На аперитив заказывайте «Арбуз и алоэ» в винном бокале или «Ревень и малина» в хайболе, напоминающий вкусный летний компот из детства. Самый яркий в буквальном смысле коктейль — фиолетовый «Слива и цветы» на основе соджу с ананасовым кордиалом, сливовым вином и совиньон-блан. Из более крепких и менее сладких обратите внимание на двухслойный коктейль «Кокос и клубника» — несмотря на сладость в названии, вкус хорошо сбалансирован и выверен.
Помимо коктейлей есть широкая винная карта и солидный выбор крепкого алкоголя. С безалкогольными напитками тоже все в порядке: готовят лимонады, есть хороший выбор чая.
Mollusca
Больше сотни вариантов мидий под соусом на Большой Дмитровке
Мидии «Красная икра, щучья икра», 1300 р. за 0,5 кг, 2000 р. за 1 кг
Буррата, хрустящий баклажан, манго, креветки, 800 р.
Равилоне пашот, крем шпинат-рикотта, краб, 650 р.
Тортилья, маринованный лосось, 690 р.
Коктейль Taputti, 650 р.
Что?
Четвертая Mollusca открылась в конце августа на месте Remy Burger — здесь обновили меню и коктейльную карту. Приятным бонусом идет бесплатная валет-парковка на четыре часа: гость отдает ключ от своего автомобиля сотруднику ресторана, и тот ставит машину за воротами напротив.
Кто?
У руля по-прежнему Виталий Передерко и Георгий Пхаладзе. Автор меню — шеф-повар сети Джанмария Сапия.
Что есть?
Из ресторана на Патриках перенесли несколько популярных блюд — например, чебуреки с крабом и лангустином (750 р.), попкорн из креветок (750 р.) и мидии под соусами. Большая часть меню все же новинки: здесь вам и черное ризотто с креветками, бурратой и томатами (790 р.), поке (850 р.), ролл с крабом и васаби-сгущенкой (490 р.), итальянский рыбный суп с морепродуктами (750 р.), набор сашими (5100 р.) и много чего еще.
Главное блюдо Mollusca — мидии под соусами, здесь их больше ста видов — на любой вкус, даже на самый извращенный: есть, например, с шоколадом и бананом К привычной подаче мидий в кастрюльке через пару недель добавят фонтан соуса — на выбор блю-чиз, том-ям или соус из сливок, пармезана и черного перца. Такой аттракцион обойдется в 3000 рублей.
Что пить?
Винную карту разработал Денис Ситников («Уголек», Pinch), в основном в нее вошли белые вина. В качестве классического дополнения к мидиям — пиво на кранах.
В новой Mollusca появилась и коктейльная карта — 18 напитков авторства Алексея Кокорева («Вода», Mitzva). По возможности и физическому состоянию рекомендуем попробовать все, попутно спрашивая Алексея об истории создания. Цена коктейля — 650 р.
Daily Green
Завтраки весь день у «Новокузнецкой»
Боул с тофу и авокадо, 390 р.
Бейгл с семгой и пашотом, 390 р.
Домашний куриный бульон, 280 р.
Драники с лососем, 380 р.
Скрэмбл из тофу, 250 р.
• Классический круассан, 90 р.
• Миндальный круассан, 220 р.
Что?
Daily Green — маленькое кафе в старом особняке. Все по уже знакомым трендам: потертый интерьер с обилием зелени, который создатели места придумали сами, блюда без мяса, свежая выпечка, сбор батареек и миски с водой для собак.
Кто?
Кафе «для души» открыл Михаил Казачек. Его основная работа — поиск коммерческой недвижимости, так что с помещением для Daily Green больших проблем не возникло. Михаилу во многом помогает его сестра Мария.
Что есть?
Завтраки накрывают весь день. Здесь готовят сырники с ягодами (290 р.), овсянку с яблоками (220 р.) и всевозможные варианты омлета, для веганов — скрэмбл из тофу (250 р.). Если не хотите завтраки, можно взять поке, пасту или супы. В целом еда неплохая, но есть над чем работать. По будням, с 12.00 до 16.00, на все меню делают скидку 15%.
Забежавшим на минутку есть что выбрать на витрине: например, выпечку от пекарни «Батон» или батончики и шоколад Bob.
Что пить?
Помимо кофейной классики готовят три вида рафов (от 260 р.) и столько же какао (от 190 р.). Молоко, как положено, разных видов — кокосовое, соевое со вкусом банана, миндальное, овсяное и классическое соевое.
Также есть 15 видов чая (260–320 р. за небольшой чайник) и напитки с маття (290 р.).
Pa’Shoot
Бистро, посвященное яйцам, на Центральном рынке
Десерт «Яйца всмятку», 350 р.
Салат с ростбифом и яйцом пашот, 630 р.
Тартар из лосося с манго и желтком, 590 р.
Пастрами брискет с горчицей и соленым огурцом, 590 р.
Пате из утиной печени с малиной и яичной бриошью, 590 р.
Яйца бенедикт с оливье и крабом, 590 р.
Что?
Новый проект от шефа Евгения Мещерякова заработал на –1 этаже. Моноконцепцию построили вокруг яиц. Небольшое яркое пространство отличается от остальных мест на рынке: рядом с открытой кухней расположен камерный chef’s table на 11 мест. Еду и напитки подают в посуде ручной работы от гончарной мастерской Gonchar Family.
Кто?
Во главе Pa’Shoot стоит Евгений Мещеряков (как, собственно, и в других собственных проектах — Oishii и «Море»). У Евгения большой опыт работы поваром: ранее он работал в таких ресторанах, как «Блок», «Dr. Живаго», «Белуга». Несмотря на то, что проект только начал работу, у Евгения уже много планов: запуск меню завтраков, ужины с дегустационными сетами, перепелиные, страусиные и цесариные яйца в меню, а также собственная доставка.
Что есть?
Меню небольшое, но органично объединяет все, куда только можно добавить яйца: паштеты и бутерброды на бриоши, тартары, закуски, салаты, горячее и даже десерт (яйцо здесь отсутствует, но подача все компенсирует). Рекомендуют попробовать пате из утиной печени с малиной (590 р.), зеленый салат с авокадо, киви и юдзу собственной ферментации (530 р.), лосось с трюфелем и омлетом (690 р.), стейк с перечным соусом и бурбоном (990 р.), а также фирменные бенедикты (от 430 р.). «Яйца всмятку» — единственная десертная позиция — представляет из себя десерт из белого шоколада в форме яйца с начинкой из ромовых бананов, «белка» из кокосового крема и «желтка» из мусса манго-маракуйя (350 р.).