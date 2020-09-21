11 ресторанов с новыми ранними и не очень завтраками — «Афиша Daily» изучила утренние меню, появившиеся в городе совсем недавно или всерьез обновленные. Большой турецкий завтрак, салат McCarthy, гречневые вафли с белым шоколадом, скрэмбл с хамоном и клаб-сэндвичи — ниже ищите где.

Mama Tuta Грузинские (и не только) завтраки на Патриарших с 9 до 12 в будни и с 10 по выходным

Почти сразу после открытия грузинского ресторана Арама Мнацаканова в Москве (первый работает в Санкт-Петербурге) там запустили завтраки. Хоть грузинская кухня и не славится утренними блюдами, все же специалитеты попробовать стоит: аджарский омлет с сыром «Борани», который приносят в горячей кеци — небольшой сковороде из красной глины, свежий горячий хлеб шоти с маслом (им часто завтракают в Грузии), пеновани — слоеное хачапури в виде конверта. Конечно, на завтрак подают и аджарскую лодочку — кажется, это лучшая идея для утра здесь: из стенок лодочки убирают мякиш, поэтому блюдо получается не таким тяжелым и как раз кстати на завтрак. Помимо этого, готовят уже не грузинские яйца бенедикт с трюфелем или лососем, оладьи из цукини со страчателлой, каши и запеканку. На десерт — чизкейк с мацони, не очень сладкий и с легкой кислинкой, и итальянский торт «Альба» из соседнего Maritozzo.

Адрес Малая Бронная, 24, стр. 1 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Соцсети Instagram

Pino Самые красивые завтраки на Патриарших каждый день, с 8 до 12

Если с утра настроение позавтракать красиво — вам точно сюда: белоснежные скатерти, изящная посуда, столики у окна с видом на Патриаршие. Как и в «старшем брате» ресторана Remy Kitchen Bakery, в Pino есть конструктор: если из полноценных блюд вам ничего не приглянулось (что, конечно, вряд ли), то можно собрать собственное из яиц, каш, творога и дополнительных ингредиентов. Но к «конструированию» мы советуем приступить уже после того, как попробуете все остальное. Безусловной звездой нового меню завтраков стал салат McCarthyСалат McCarthy — фирменное блюдо в ресторане Polo Lounge отеля Beverly Hills, названное в честь миллионера Нила МакКарти., популярный в Штатах, да и во всем мире — эдакий винегрет по виду, а по сути — самостоятельный сбалансированный завтрак. В обязательной программе также яйцо пашот на подушке из лука фри с трюфелем, идеальный жареный халуми с медом, драники из краба и внушительная порция мягкого сыра страккино с авокадо, трюфелем и медовыми сотами. Ну и, конечно, свежая выпечка из Remy: помимо бриоши с маслом и джемом, которую традиционно приносят в качестве комплимента, в меню есть круассаны, улитка и сдобная булочка с изюмом.

Адрес Малая Бронная, 21/13 Время работы пн-вс 8.00–0.00 Соцсети Instagram

«Овсянки» Завтраки весь день на случай, если живете или работаете рядом

Небольшое кафе на территории бывшего завода «Рассвет» кормит только завтраками, но зато весь день и разнообразно. Выбор блюд на любой вкус: каши, тосты, драники с лососем, сладкие и несладкие вафли, сырники, шакшука и другие. Выглядят они все довольно просто, но зато порции внушительные. Правда, с уходом тепла разместиться внутри будет проблематично: места совсем мало, столики сейчас стоят снаружи. Если не повезет занять место, вам упакуют все блюда с собой и приготовят кофе, который здесь, кстати, очень хорош.

Адрес Столярный переулок, 3, корп. 12 Время работы пн-вс 8.00–21.00 Соцсети Instagram

Loro Обновленное меню от Глена Баллиса и новое время завтраков — с 9 до 13 в будни и до 14 в субботу и воскресенье

В красивом маленьком ресторане на Большой Никитской многие блюда готовят на открытом огне, и завтраки теперь не исключение. После обновления в меню появились блюда с трюфелем и черной икрой. Первый добавляют, например, к приготовленным на пару яйцам кокот, а с икрой подают пышный блин с лососем и козьим сыром или с яйцом, томатами и бриошью на выбор. По-прежнему много блюд с яйцами: круассан со скрэмблом, авокадо, моцареллой и сыром чеддер, итальянская фриттата с кабачком, страчателлой, томатами и шпинатом, необычное сочетание скрэмбла с блинами и икрой морского ежа. Пожалуй, самое большое и «мясное» блюдо в меню — английский завтрак с куриными колбасками, беконом, митболами из говядины, обжаренными грибами, томатами, фасолью в томатном соусе, яичницей и бриошью. На сладкое сейчас предлагают карамелизованный сезонный инжир с бриошью и корицей и фрукты с соусом сабайон и мятой.

Адрес Большая Никитская, 21/18 Время работы вс-чт 9.00–0.00, пт-сб 9.00–2.00 Соцсети Instagram

Blanc Новое меню завтраков в зеленом ресторане на Хохловке — ежедневно, с 9 до 14

Утреннее меню обновили почти полностью — и теперь оно если не идеально, то уж очень хорошо. Имя шеф-повара, поставившего меню завтраков, кстати, не раскрывают. Каши могут приготовить на коровьем или растительном молоке — здесь их две: овсяная с карамелизованным бананом и шоколадным крамблом и рисовая с сорбетом из манго и маракуйи, семенами чиа в кокосовом йогурте и свежим тертым кокосом. Из яиц — воздушный омлет с креветками гриль, брокколи и соусом чимичурри, а также яйца пашот с цыпленком, шпинатом, кукурузой, вялеными томатами и гуакамоле — сбалансированное сытное блюдо, которое понравится тем, кто любит завтракать основательно. Популярностью пользуются вафли — из шпината с лососем и творожным кремом и гречневые с муссом из белого шоколада, творогом и ягодами. Наш фаворит — уносящая в детство творожная запеканка, которую подают с мороженым из сметаны и малиной.

Адрес Хохловский пер., 7–9, стр. 2 Время работы пн-вс 9.00–0.00 Соцсети Instagram

Blau Ближневосточные завтраки весь день

В симпатичном кафе, спрятавшемся во дворах Балчуга, меню завтраков действует весь день — все блюда в нем основательные, а потому подойдут также и на обед, и на ужин. Здесь готовят менемен — турецкую яичницу с томатным соусом, пикантность которому придают специи и острый перец; чылбыр (они же яйца по-турецки) с нежным йогуртовым соусом и теплой питой. Если хочется чего‑то не турецкого, заказывайте скрэмбл на увесистом ломоте бриоши и авокадо, легкий омлет с кабачком и козьим сыром или картофельный драник с яйцом, лососем и цветной капустой. Также в меню есть большой турецкий завтрак, в состав которого входят яйца и набор мезе — в одиночку с таким справиться непросто, поэтому лучше разделить его с другом. В дополнение заказывайте отличный кофе (работают на зерне The Welder Catherine) или бокал игристого.

Адрес Садовническая набережная, 7, вход со двора Время работы пн-вс 10.00–23.00 Соцсети Instagram

«Сойка напела» Отличный кофе, шампанское по бокалам и завтраки весь день — с 8 в будни и с 10 по выходным

Новые владельцы кафе вблизи метро «Улица 1905 года» полностью изменили меню, в том числе и завтраков. Теперь здесь готовят в основном классические блюда, которые мы привыкли есть по утрам, но часто в необычных интерпретациях. Например, драник делают из батата, большую порцию скрэмбла подают с хамоном, пармезаном, большим ломтем бородинского хлеба и намазками, а «Рояль с крабом» — это яйцо бенедикт с крабом под соусом ремулад с щучьей икрой. Есть сладкие блюда: суп-десерт с гранолой, ягодами и дынным кремом, чиа-пудинг на кокосовом молоке с фруктами, панкейки с щедрой порцией черничного варенья и сметаной. Если хочется простоты и классики, закажите яичницу или авокадо-тост. Так как владельцы сами занимаются кофе и развивают собственное производство и бренд The Welder Catherine, здесь с этим напитком все отлично, что особенно ценно утром. Ну а если уместно начать день красиво или весело, просите бокал шампанского — его здесь нальют всего за 600 р.

Адрес Красная Пресня, 36, стр. 1 Время работы пн-пт 8.00–0.00, сб-вс 10.00–0.00 Соцсети Instagram

Angel Cakes Завтраки весь день и натуральные сладости, многие из которых подойдут для веганов

В недавно открывшемся кафе Angel Cakes на Патриарших, несмотря на название, готовят не только торты и десерты. В течение дня действует меню с основными блюдами, которые вполне подойдут для начала дня. Среди них — гречка или булгур с авокадо, яйцом, семенами и микрозеленью, классический и свекольный хумус с бездрожжевым хлебом и печеными перцами. Есть также три вида тостов: веганский с авокадо, с миндальной рикоттой и со страчателлой. К любому блюду можно дополнительно заказать хлеб, слабосоленый лосось, яйцо и страчателлу. Если на полноценный десерт утром вы еще не готовы, хорошая идея — купить его с собой, а позавтракать популярными здесь сырниками с кокосовым кремом, домашней гранолой с веганским ванильно-кокосовым соусом или вафлей с ягодами. Есть в кафе завтраки и для маленьких гостей — в детском разделе рисовая каша, сладкая вафля и домашняя гранола. Размер порции рассчитан под детский аппетит.

Адрес Большой Козихинский пер., 15 Время работы пн-вс 8.30–23.00 Соцсети Instagram

Kebab Masters Турецкий завтраки весь день — до 1 октября

Не так давно сооснователи Kebab Masters объявили, что проект ждет перезапуск — новая концепция, новое название и, конечно же, новое место. Так что времени, чтобы успеть забежать на большой турецкий завтрак, осталось немного — 1 октября проект покинет стены «Дома культур». И если уже заглянули сюда, то заказывайте также второй вариант завтрака — каймак, щедро политый медом, который нужно зачерпывать свежеиспеченным симитом, мягким и воздушным.

Адрес «Дом культур», Сретенка, 23/25, стр. 1, 1 этаж Время работы пн-вс 8.30–23.00 Соцсети Instagram

Mátes Завтраки весь день в дружелюбной атмосфере

В небольшой, но уютной и как‑то по-свойски дружелюбной (что не очень свойственно Патриаршим) кофейне очень лаконичное меню завтраков — при этом в нем есть все. Омлет подают в четырех вариациях: классической, с пастромой (очень и очень достойной), с лососем или с авокадо. Есть также яйцо бенедикт, которое по желанию гостя приготовят на круассане или бриоши, овсянка, сладкий французский тост, классические сырники и свежие круассаны. Как вариант, приятно позавтракать здесь можно и десертами, заказав к кофе (тоже, кстати, очень неплохому) банановый хлеб или лимонный кекс с малиной.

Адрес Малая Бронная, 16 Время работы пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Соцсети Instagram

Tilda Food & Bar Увесистые сэндвичи и много чего еще в новом меню завтраков — теперь каждый день, с 9 до 14

Хорошая новость для поклонников Tilda (а их у небольшого заведения на Сытинском тупике немало): завтраки, которые раньше накрывали только в выходные, теперь готовят и по будням. Из старого меню остались только хиты (такие как, например, сырники с банановой сметаной или яйца по-шотландски), все остальное обновили. Первым делом заказывайте бутерброды: довольно свежий и красивый с тунцом, редисом, огурцом и яйцом и со скрэмблом и креветками — к нему подают очень вкусный соус, который просто невозможно не доесть. Также внимания заслуживает оладушек из кабачка с дзадзики и лососем — в принципе, уже привычное для многих ресторанов утреннее блюдо, но изюминка именно этого места — апельсиновый лосось собственного посола. Вместо десерта — французский тост с щедрой порцией арахисовой пасты и запеченным бананом. Если зайдете сюда ближе к обеду (или уже утром нагуляете аппетит), обязательно попробуйте один из сэндвичей (сейчас их четыре, наш любимый — с куриным шницелем), у которых за время карантина появился целый фан-клуб.

Адрес Сытинский туп., 5 Время работы вс-чт 9.00–0.00, пт-сб 9.00–1.00 Соцсети Instagram